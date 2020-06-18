 ″Rus diplomatlar sınır dışı edilsin″ | ALMANYA | DW | 19.06.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

"Rus diplomatlar sınır dışı edilsin"

Alman siyasiler, Almanya'da bir Çeçen'in öldürülmesi talimatı verdiği iddia edilen Rusya'ya tepkili. CDU'lu siyasetçi Patrick Sensburg, Rus diplomatların sınır dışı edilmesini istedi.

Berlin'deki Rus Büyükelçiliği

Berlin'deki Rus Büyükelçiliği

Alman Federal Başsavcılığının geçen Ağustos ayında Çeçen kökenli bir Gürcistan vatandaşının öldürülmesiyle ilgili olarak cinayet emrinin Rusya'dan geldiği yönündeki suçlaması, Berlin'de tansiyonu yükseltti. Alman siyasiler bu suçlamalar karşısında hükümetin Rusya'ya tepki göstermesini istiyor.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Milletvekili Patrick Sensburg, Berlin'in "açık bir diplomatik tepki" vermesi gerektiğini belirterek daha fazla Rus diplomatın sınır dışı edilmesini ve Almanya'daki Rus temsilciliklerinin de daha sıkı gözlemlenmesini talep etti.

Alman hükümeti geçen yıl iki Rus diplomatı bu olayla ilgili olarak sınır dışı etmişti.

"AB düzeyinde yanıt verilmeli"

Hür Demokrat Parti'nin (FDP) Avrupa uzmanı Michael Linke de olayla ilgili iddiaların güçlendiğini belirterek Rusya'ya karşı Avrupa Birliği düzeyinde "yanlış anlaşılmaya yer vermeyecek bir yanıt" verilmesi gerektiğini ifade etti. Linke, Rusya'ya karşı yaptırım seçeneğinin de düşünülebileceğini belirtti.

Olayın arka planının açıklığa kavuşturulması gerektiğini dile getiren Yeşiller Partisi Meclis Grup Başkan Vekili Konstantin von Notz ise "Yurt dışından Almanya'daki insanların öldürülmesinin planlanması, en yüksek derecede bir provokasyon ve hukuk devleti meselesidir" şeklinde konuştu.

Sol Parti'nin dış politika sözcüsü Gregor Gysi de öncelikle yargı sürecinin izlenmesi, ortaya konacak kanıtların incelenmesi gerektiğini ifade etti.

Almanya'da yaşayan Çeçenler cinayeti Rusya Büyükelçiliği'inin önünde protesto etmişti

Almanya'da yaşayan Çeçenler cinayeti Rusya Büyükelçiliği'inin önünde protesto etmişti

"Hakkımızı saklı tutuyoruz"

Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas, iddianamenin dün açıklamasının ardından Rusya'ya karşı atılacak adımlar konusunda haklarını saklı tuttuklarını dile getirmişti. 

Almanya'daki Rusya Büyükelçisi Sergey Neçayev de iddiaların dayanaksız olduğunu savunarak Almanya'yı atacağı adımlara karşılık vermekle tehdit etti.

Neçayev dün Almanya Dışişleri Bakanlığına olayla ilgili olarak çağrılmıştı.

İddiamede yer alan suçlamalar

Geçen yılın Ağustos ayında Berlin'deki Kleiner Tiergarten adlı bir parkta 40 yaşında Çeçen kökenli T.K. adlı bir Gürcistan vatandaşının kafasına kurşun sıkılarak öldürülmesiyle ilgili dün dava açıldığı açıklanmaştı. Almanya Federal Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, hakkında dava açılan Rus vatandaşı V.K.'nın cinayet emrini Rus hükümetinden aldığı savunuluyor.

İddianamede, cinayet emrinin arka planında öldürülen kişinin Rus merkezi hükümeti ile Çeçenistan, İnguşitya ve Gürcistan'ın Rusya yanlısı hükümetlerine karşı muhalif tutumu olduğu belirtiliyor. T.K.'nın bir Çeçen milis olarak 2000-2004 yılları arasındaki ikinci Çeçenistan savaşı sırasında Rusya'ya karşı savaştığı da iddianamede yer alıyor.

İddianamede ayrıca T.K.'nın Rus makamları tarafından "terörist" olarak sınıflandırıldığı ve Rusya tarafından terörist bir organizasyon olarak kabul edilen "Kafkas Emirliği"nin bir üyesi olduğu belirtiliyor. T.K'nın 2016 yılı sonunda da Almanya'ya iltica başvurusunda bulunduğu ifade ediliyor.

dpa,AFP/HS,TY

©️Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Rusya'dan karşı hamle: İki Alman diplomat ülkeyi terketmek zorunda

Almanya'nın iki Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmesinin ardından Rusya da Moskova'da görev yapan iki Alman diplomattan ülkeyi terketmesini istedi. (12.12.2019)  

Benzer içerik

Berlin Kleiner Tiergarten Anschlag auf Georgier

Almanya ve Rusya arasında cinayet krizi 18.06.2020

Alman Federal Başsavcılığı, geçen yıl Berlin'de bir Gürcistan vatandaşının öldürülmesiyle ilgili olarak Rus hükümetini cinayet emri vermekle suçladı. Dışişleri Bakanı Maas da Rusya'ya karşı sert bir açıklama yaptı.

Berlin Kleiner Tiergarten Anschlag auf Georgier

"Moskova, kolunun nereye kadar uzandığını gösteriyor" 19.06.2020

Alman basınında bugün yer alan yorumlarda, Almanya'nın AB dönem başkanlığını devralması ve Berlin'de başsavcılığın Rusya'ya yönelik cinayet suçlaması öne çıkıyor.

Russland Moskau Deutsche Botschaft

Rusya'dan karşı hamle: İki Alman diplomat ülkeyi terketmek zorunda 12.12.2019

Almanya'nın iki Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmesinin ardından Rusya da Moskova'da görev yapan iki Alman diplomattan ülkeyi terketmesini istedi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Dünyada 200'ün üzerinde aşı çalışması yapılıyor

CureVac'ın aşısından ilk sonuçlar bu yaz bekleniyor

Alman biyoteknoloji firması CureVac'ın COVID-19'a karşı geliştirdiği aşının devam eden klinik araştırmalarında iki ay içinde sonuç alınması bekleniyor.  

FOTO-GALERİ

Türkei Tabakkonsum Samsun Fabrik (Public Domain)

Tütüne Hayır Günü: Türk tütününün tarihi

Bugün 31 Mayıs Dünya Sigarayı Bırakma, bir diğer adıyla Dünya Tütüne Hayır Günü. DSÖ’ye göre, tütün kullanıcılarının en az yarısı bu bağımlılık yüzünden ölüyor. Peki Türk tütünü dünyada nasıl yaygınlaştı?  