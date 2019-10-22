 Rus askeri polisi Suriye’nin kuzeyinde | DÜNYA | DW | 23.10.2019

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DÜNYA

Rus askeri polisi Suriye’nin kuzeyinde

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus askeri polislerinin devriye görevini gerçekleştirmek üzere Fırat’ı geçtiğini ve Türkiye-Suriye sınırına ilerlediğini duyurdu.

Arşiv - Rus askeri polisi (Şam - 2018)

Arşiv - Rus askeri polisi (Şam - 2018)

Türkiye ile Rusya arasında Salı günü varışan anlaşmanın ardından Rus askeri polisinin Fırat Nehri’ni geçerek devriye görevine başlamak üzere Suriye’nin kuzeyine giriş yaptığı kaydedildi. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Rusya ve Türkiye arasında 22 Ekim’de varılan mutabakat çerçevesinde bugün öğlen saatlerinde bir Rus askeri polis birliği Fırat Nehri’ni geçmiş ve Suriye-Türkiye sınırına doğru ilerlemeye başlamıştır" denildi.

Rusya devlet televizyonunun, Rus ordusundan bir kaynağa dayandırdığı haberinde söz konusu birliklerin Menbiç’in kuzeydoğusundaki bir bölgede devriye görevine başladığını kaydetti. Kürt kaynaklar ise Rus birliklerinin Kobani’de devriye gezmeye başladığını belirtti.

Petrov: Kürtler çekilmezse Türk ordusuyla karşı karşıya kalacak

Türkiye ile Rusya, Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Soçi’de gerçekleştirilen görüşme sonucu bir mutabakata varmıştı. İki lider, Çarşamba TSİ 12.00'den itibaren Rus askeri polisi ile Suriye sınır muhafızlarının, Türkiye'nin "Barış Pınarı Harekatı alanının dışında kalan Türkiye-Suriye sınırının Suriye tarafına, YPG unsurları ve silahlarının sınırdan itibaren 30 kilometrenin dışına çıkarılmasını temin etmek üzere girmesinde" mutabık kalmıştı.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov da  bugün yaptığı açıklamada Kürt güçlerin silahlarıyla birlikte geri çekilmeyi kabul etmemesi halinde Suriye sınır muhafızlarının ve Rus askeri polisinin de geri çekileceğini ve Kürtleri Türk ordusuyla karşı karşıya bırakacağını söylemişti.

Rush aber ajansı TASS’ın haberine göre Peskov, “kalan Kürt birlikleri Türk askeri mekanizması tarafından pratikte ezilecektir" ifadesini kullandı.

DW,dpa / SÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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