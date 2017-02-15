Roth: Afganistan'dan "göç baskısı" artacak

ABD ve NATO güçlerinin çekilmesiyle Afganistan’da Taliban kontrol ettiği bölgeyi genişletirken ülkede evini barkını terkederek kendi ülkesinde sığınmacı durumuna düşenlerin sayısının da arttığı bildiriliyor. Almanya’nın Avrupa’dan Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth, Hindukuş'ta bulunan Afgan göçmen sayısının 3,5 milyona ulaştığını, bunlardan 400 binin sadece bu sene evini terkederek bölgeye sığınanlar olduğunu söyledi.

Düsseldorf’ta yayımlanan Rheinische Post gazetesine konuşan Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyesi Bakan Roth, Avrupa Birliği (AB) ile Almanya’nın artan Afgan mülteci sayısı ile karşı karşıya olduğunu söyledi. Bakan Michael Roth, bu gelişmeyle sadece Türkiye, İran ve Pakistan üzerindeki sığınmacı baskısının artmayacağını da vurgularken, AB ve Almanya üzerindeki "göç baskısının" da artacağını kaydetti.

Türkiye ile mutabakatın gerekleri derhal hayata geçirilmeli

Ankara ile daha önce varılan uzlaşıyla oluşan mülteci mutabakatının bu sene Haziran ayında güncellendiğini de hatırlatan Alman Bakan, o kapsamda öngörülen noktaların Türkiye’de acilen hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Öte yandan Afganistan’daki vatandaşların Almanya’ya getirilmesi için iki charter uçuş planlandığını da aktaran Devlet Bakanı Roth, bunların ay sonunda gerçekleşmesini planladıklarını da belirtti.

Yeşiller partisinin başbakan adayı Annalena Baerbock

Baerbock: Suriye Savaşı’ndaki hatalar tekrar etmesin

Alman Yeşiller partisinin başbakan adayı, Yeşiller Eş Başkanı Annalena Baerbock, Afganistan’da Taliban’dan kaçan ve kendi ülkesinde sığınmacı konumuna düşenlerin sayısındaki artışa dikkat çekerek Suriye Savaşı’nda yapılan hataların tekrar edilmemesi yönünde uyardı. Baerbock, "Avrupa ülkeleri o kadar hazırlıksız yakalanmıştı ki Suriyeliler ülkelerini korkunç koşullarda terketmek zorunda kalmıştı" diye konuştu. O zaman da yaşandığı gibi 27 AB üyesi ülkenin hepsinin sığınmacı almasını bekleyerek zaman kaybedildiğini, bundan ders alarak önceliğin, ABD ve Kanada ile de müzakere ederek, sığınmacı alımına hazır AB ülkeleriyle bir an önce harekete geçmek olduğunu savundu. Baerbock, belli sayıda sığınmacı alımı konusunda uzlaşı sağlanması gerektiğini de söyledi.

Yeşiller partisinin Dış Politikalar Sözcüsü Omid Nouripour

Nouripour: Afganistan teröristlerin arka bahçesi olmasın

Yeşiller’in Dış Politikalar Sözcüsü Omid Nouripour da "Taliban yönetimiyle birlikte Afghanistan teröristlerin arka bahçesi olmasın" uyarısında bulundu. Washington’un çekilirken Taliban’a koştuğu tek şartın El Kaide ile ilişkisini kesmesi olduğuna dikkat çeken Nouripour, "Ancak bu olmadı" diye vurguladı. Taliban’ın bütün ülkede kontrolü ele geçirmesinden sonra El Kaide’nin de güçleneceğini söyleyen Nouripour, "Bunun bizim güvenliğimiz açısından da sonuçları olacaktır" diye uyardı. Yeşiller Federal Meclis Milletvekili de olan Nouripour’a göre ilaveten Taliban’ın ülknin kontrolünü ele geçirmesinden sonra öncelikle IŞİD ile de savaş yaşanacak ve Afganistan’da uzun süre huzur sağlanamayacak.

Afganistan’dan ABD ve NATO güçlerinin çekilmesiyle radikal islamcı Taliban güçleri ülkedeki 34 vilayetten yarısından çoğunun yönetim merkezlerinin kontrolünü ele geçirdi. Son olarak Taliban’ın Logar vilayetinin yönetim merkezi Pul-i Alem’i ele geçirdiği açıklandı. Böylece Taliban başkent Kabil’e 70 kilometrelik mesafeye kadar yaklaşmış oldu.

AFP, Reuters/ ETO,JD

©️ Deutsche Welle Türkçe