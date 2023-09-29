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Putin'den Wagner'i orduya entegre etme hamlesi

29 Eylül 2023

Rusya Devlet Başkanı Putin, eski Wagner Grubu komutanı Troşev'den, Ukrayna'da görev yapacak gönüllülerden oluşan bir birlik kurmasını istedi. Kremlin, Troşev'in bundan böyle Savunma Bakanlığı'na bağlı olacağını duyurdu.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yunus-Bek Yevkurov ve Wagner Grubu komutanlarından, Emekli Albay Andrey Troşev ile görüşüyor - (28.09.2023)
Soldan sağa: Vladimir Putin, Yunus-Bek Yevkurov, Andrey TroşevFotoğraf: Mikhail Metzel/Pool Sputnik Kremlin/AP/picture alliance

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, paralı asker grubu Wagner'in eski komutanlarından Andrey Troşev'i, Ukrayna'da savaşmak üzere yeni bir birlik oluşturması için görevlendirdi. Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Putin'in bir görüşme gerçekleştirdiği Troşev'den, "öncelikli olarak özel askeri operasyon bölgesinde çeşitli görevler üstlenebilecek bir gönüllü birliği" kurmasını istediği duyuruldu.

Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı Yunus-Bek Yevkurov'un da katıldığı Putin-Troşev görüşmesi, siyasi gözlemcilere göre Moskova'nın, Wagner Grubu'nu Rus ordusu içine entegre etme amacının bir parçası. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, söz konusu görüşme ile ilgili açıklamasında, Troşev'in bundan böyle Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı olarak çalışacağını dile getirdi. Vladimir Putin de, Troşev'in ona verilen görevi yerine getirebilecek deneyime sahip olduğunu ifade etti.

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yunus-Bek Yevkurov ile Wagner Grubu komutanlarından, Emekli Albay Andrey Troşev Kremlin Sarayı'nda - (28.09.2023)
Yunus-Bek Yevkurov (solda) ile Andrey TroşevFotoğraf: Mikhail Metzel/Sputnik /AP/picture alliance

Rus ordusundan albay rütbesi ile emekli olan ve Wagner Grubu'nun kurucu kadrosu içinde yer alan Andrey Troşev, Wagner ile Suriye'deki faaliyetlerinden dolayı Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırım listesinde yer alıyor. Wagner Grubu'nun kurucusu ve lideri Yevgeni Prigojin, içinde bulunduğu özel bir uçağın 23 Ağustos'ta düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Bu olaydan iki ay önce ise Prigojin, emrindeki savaşçılarla Moskova'ya hareket ederek Rus ordu yönetimine karşı bir isyan başlatmış ancak bir gün sonra isyanı sona erdirmişti. Prigojin ve emrindeki savaşçılara Kremlin ile yapılan anlaşmada Belarus'a gitme seçeneği sunulmuş ve cezalandırılmayacakları güvencesi verilmişti.

 

AFP / ET,BK

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