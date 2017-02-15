Putin'den müzakere sinyali

Ukrayna diplomasisini sürdüren Almanya Başbakanı Olaf Scholz dünkü Ukrayna ziyaretinin ardından bugün de Rusya'ya gitti. Başkent Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Valdimir Putin ile bir araya gelen Scholz, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki birliklerin bir bölümünü geri çekme kararını "olumlu bir işaret" olarak değerlendirdi.

Scholz görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Avrupa'daki güvenlik sorunlarının sadece "Moskova ile birlikte hareket edilmesi" durumunda çözülebileceğini ifade etti. Diyalog içinde olmanın önemine dikkat çeken Scholz, Ukrayna krizinde diplomatik imkanların henüz tükenme noktasında olmadığını belirtti. Durumun zorluğu ve ciddiyetine karşın çözümsüz olmadığını belirten Almanya Başbakanı müzakerelerin sürdürülmesi gerektiğini söyledi. "Benim neslim için Avrupa'da savaş düşünülemez hale geldi" diyen Scholz, politikacıların barışın korunması için çaba göstermesi gerektiğini ifade etti.

Putin: Müzakerelere hazırız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de görüşme sonrasında ılımlı mesajlar verdi. Avrupa güvenliği konusunda Batı ile birlikte iş birliği içinde olmaya hazır olduğunu belirten Putin, "Müzakere yolundan gitmeye hazırız" diye konuştu. "Biz Avrupa'da savaş istemiyoruz" diyen Putin, Ukrayna'nın doğusunda yaşananların ise bir "soykırım" olduğunu öne sürdü ve bölgedeki çatışmaların Minsk barış süreci çerçevesinde çözülmesi gerektiğini ifade etti. Putin, ülkesinin NATO'dan talep ettiği güvenlik garantilerine ise henüz "tatmin edici" bir yanıt gelmediğini vurguladı.

Bir süre önce NATO'dan "güçlü, güvenilir ve uzun vadeli güvenlik garantileri" istediklerini açıklayan Putin, İttifak'ın doğuya genişleme sürecinin durdurulmasını talep etmişti. Putin, Scholz ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada da Ukrayna'nın NATO'ya olası üyeliği konusunun "şimdi" çözüme kavuşturulması gerektiğini ifade etti. Almanya Başbakanı Scholz ise NATO'nun doğuya doğru genişlemesinin şu anda gündemde olmadığını vurguladı.

Putin ve Scholz bugün Moskova'da Ukrayna krizi başta olmak üzere iki ülke arasındaki sorunları ele aldı

DW de gündeme geldi

Öte yandan iki liderin görüşmesinde bir süre önce Rusya'da yayın yapması yasaklanan Deutsche Welle (DW) Rusça Servisi'nin durumu da gündeme geldi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, DW'nin Rusya'da yayınlarına devam etmesini beklediklerini ifade etti. Rus lider Putin ise DW ile ilgili sorunların tartışılması konusunda uzlaşmaya varıldığını belirtti.

NATO: Henüz Rusya'nın geri çekildiğini görmedik

Rusya Savunma Bakanlığı, bugün Ukrayna sınırındaki bazı birliklerinaskeri faaliyetlerini tamamlamalarının ardından üslerine döndüklerini duyurmuştu.

Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan bir videoda, bakanlık sözcüsü büyük çaplı bazı tatbikatların ülke çapında devam ettiğini güney ve batı askeri bölgelerindeki birliklerin ise tatbikatları tamamlayarak üslerine döndüğünü belirtmişti. Videoda bazı tankların ve diğer zırhlı araçların açık yük vagonlarına yüklendiği görülmüştü. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, henüz geri çekilme yönünde bir işaret görmediklerini söylemişti.

dpa,Reuters/BÖ,EC

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