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Erdoğan ve PutinFotoğraf: Sputnik/Xinhua/IMAGO
PolitikaRusya

Putin'den müzakere şartı: Kiev toprak kaybını kabul etmeli

3 saat önce

Rus lider Putin'in Erdoğan ile görüşmesinde Batı'yı "yıkıcı rol" oynamakla suçladığı ve Ukrayna'nın toprak kaybını kabullenmesi gerektiğine vurgu yaptığı bildirildi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev yönetiminin Rus işgali altındaki topraklardan vazgeçmesi koşuluyla Ukrayna ile diyalog ve müzakerelere açık olduğunu söyledi.

Putin'in bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili Kremlin'den yapılan açıklamada, "Devlet Başkanı Putin, Ukraynalı yetkililerin yeni toprak gerçekliklerini hesaba katarak, çok iyi bilinen ve sıkça dile getirilen gereklilikleri yerine getirmesi koşuluyla, Rusya'nın ciddi bir diyaloğa açık olduğunu bir kez daha teyit etmiştir" ifadesine yer verildi.

Rusya, Eylül ayında Ukrayna'daki Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerini ilhak ettiğini açıklamıştı. Ancak Rus ordusu bu bölgelerin tamamında kontrolü sağlayabilmiş değil.

Türkiye Cumhurbaşkanlığından daha önce yapılan açıklamada da Erdoğan'ın Putin'e, "barış ve müzakere çağrılarının tek taraflı ateşkes ilanı ve adil çözüm vizyonuyla desteklenmesi gerektiğini" söylediği bildirilmişti.

"Batı yıkıcı rol oynuyor"

Putin'in Erdoğan ile telefon görüşmesinde ayrıca Batılı ülkelerin tutumunu eleştirdiği de belirtildi. Kremlin açıklamasında, "Rus tarafı Batılı devletlerin Kiev rejimine silah ve askeri teçhizat pompalamak, operasyonel bilgiler sağlamak ve hedefler belirlemek suretiyle oynadığı yıkıcı role vurgu yapmıştır" denildi.

Görüşmede Türkiye ve BM'nin arabuluculuğuyla Karadeniz'de hayata geçirilen tahıl koridorunun işleyişinin de gündeme geldiği, Rusya'nın Rus tahıl ve gübresinin ihracatı önündeki engellerin kaldırılması konusunu istişare ettiği belirtildi.

Kremlin açıklamasında, enerji iş birliği ve Akkuyu nükleer enerji santralının inşasıyla ilgili konuların yanı sıra, Putin'in gündeme getirdiği ve Türkiye tarafından olumlu karşılanan, Türkiye'nin Avrupa'ya Rus enerji ihracatında bir doğal gaz merkezi haline getirilmesi önerisinin de ele alındığı bildirildi.

AFP/BK,HT

 

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