Zelenskiy'den Rusya'ya: Ukrayna affetmeyecek

Rusya yılbaşı akşamı da Ukrayna'ya yönelik saldırılarını sürdürürken, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy yayınladığı görüntülü mesajda Rus halkına seslendi.

"Bir terör devleti affedilmeyecek" diyen Zelenskiy, "En hafif şekilde ifade edilirse, bu saldırıların emrini veren ve bunu uygulayanlar da affedilmeyecek" şeklinde konuştu.

Zelenskiy, Rusça olarak yaptığı konuşmada Rusya'nın tüm NATO ile savaşmadığını, "propagandacıların yalan söylediğini" ifade etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e işaret ederek, bu savaşın sadece "hayatının sonuna kadar iktidarda kalmak isteyen bir kişi" için yürütüldüğünün altını çizen Zelesnkiy, Rus halkının bu kişinin umurunda olmadığını savundu.

Putin'in orduya liderlik yaptığını göstermek istediğini kaydeden Zelenskiy, ancak Putin'in "sadece saklandığını" söyledi. Zelenskiy sözlerini "Ordunun, füzelerin, rezidansının ve saraylarının arkasına saklanıyor, sizin arkanıza saklanıyor ve ülkenizi, geleceğinizi yakıyor" şeklinde sürdürdü. Rusya'nın terörünün hiçbir zaman affedilmeyeceğini belirten Zelenskiy, "Dünyada kimse sizi affetmeyecek. Ukrayna sizi hiçbir zaman affetmeyecek" şeklinde konuştu.

Ukrayna halkına da "Savaşıyoruz ve savaşmayı sürdüreceğiz. Önemli bir kelime uğruna: zafer" diyen Zelenskiy, "Ukraynalılar, inanılmazsınız. Neler yaptığımıza bir bakın, buna devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Rusya yılbaşı akşamı da saldırıları sürdürdü

Rusya, başkent Kiev'e yönelik saldırılarını yılbaşı akşamı da sürdürdü. Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Telegram hesabından yerel saatle gece yarısından yarım saat sonra Rus füzelerinin kentin iki bölgesini hedef aldığını duyurdu.

Cumartesi öğleden sonra da kent saldırılarla sarsıldı. AFP'nin aktardığına göre kentte çok sayıda patlama duyuldu.

Kliçko, Kiev'i hedef alan saldırılarda bir kişinin öldüğünü, en az 20 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Başkent Kiev'i hedef alan saldırıda bir otel hasar gördü Fotoğraf: Kyodo/picture alliance

Ukraynalı yetkililer ülkenin farklı bölgelerine saldırılar düzenlendiğini bildirdi. Ülkenin güneyindeki Mikolayiv ve batıdaki Hmelnitski'yi hedef alan saldırılar düzenlendiği kaydedildi. Mikolayiv Belediye Başkanı Oleksandr Senkeviç, saldırı sonucu çok sayıda binanın hasar gördüğünü ve yangın çıktığını aktardı. Hmelnitski Belediye Başkanı Serhiy Gamaliy de saldırı nedeniyle yedi kişinin yaralandığını, kentin bazı bölümlerine elektrik verilemediğini belirtti.

Son 24 saatte 31 füze ve 12 hava saldırısı

Ukrayna Hava Kuvvetleri, son günde 45 İran yapımı Shahed-136 tipi insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini bildirdi. Açıklamada, 32 İHA'nın gece yarısından sonra, 13'ünün ise Cumartesi geç saatlerde imha edildiği belirtildi. Ukrayna'nın üst düzey bir askeri yetkilisi de Pazar günü yaptığı açıklamada, son 24 saat içinde Rusya'nın 31 füze ve 12 hava saldırısı düzenlediğini kaydetti.

Putin Ukrayna'ya saldırıları savundu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Ukrayna'ya düzenlenen saldırıları savundu. Putin, yeni yıl konuşmasında Rusya'nın Ukrayna ile yaşanan çatışmalarda "ahlaki" ve "tarihi" olarak doğru tarafta bulunduğunu kaydetti. Putin Cumartesi günü yayınlanan konuşmasında Ukrayna'da Rusya'nın ilhak ettiği bölgelere işaret ederek, "Tarihi olarak bizim topraklarımızdaki ve Rusya Federasyonu'nun yeni bölgelerindeki halkımızı korumak için Ukrayna'da savaşıyoruz" dedi.

AFP, dpa, rtr/JD, HT