Putin'den Erdoğan'a "Suriye'de nüfuzunu kullan" çağrısı

Suriye'de HTŞ ve Türkiye destekli gruplar ile Suriye ordusu arasında çatışmalar sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Suriye'de Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ve Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) taarruzu tüm yoğunluğuyla sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in görüşmede "Suriye devletine karşı radikal grupların terörist saldırganlığının hızlı bir şekilde sona erdirilmesi" gerekliliğine vurgu yaptığı ve Ankara'nın nüfuzunu bu yönde kullanması mesajı verdiği kaydedildi.

Açıklamada iki liderin Rusya, Türkiye ve İran arasındaki yakın koordinasyonun devamının önemi konusunda mutabık olduğu belirtilerek "İki devlet başkanı, krizin yatıştırılmasına yönelik adımlar aranması bağlamında birbirleriyle teması sürdürecektir" denildi.

Erdoğan'dan Esad'a "siyasi çözüm" mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada da, iki liderin görüşmede Türkiye-Rusya ikili ilişkileri yanında Suriye’deki son gelişmeler, küresel ve bölgesel konuları ele aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Türkiye'nin bir yandan Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ederken öte yandan Suriye'de adil ve kalıcı çözüm için çabaladığını, bütün bunlarla birlikte bölgede diplomasiye daha fazla alan açılmasının önemli olduğunu, bu süreçte Suriye rejiminin siyasi çözüm sürecine angaje olması gerektiğini vurguladı" bilgisi paylaşıldı.

Açıklamaya göre Erdoğan, Suriye'de yaşanan son gelişmeler bağlamında en önemli hususun sivillerin zarar görmemesi olduğunu, Suriye'nin daha büyük istikrarsızlıklara kaynaklık etmemesi gerektiğini ve Türkiye'nin Suriye'de sükunetin sağlanması için elinden gelen tüm gayreti gösterdiğini ifade etti.

"PKK ve uzantılarıyla mücadele devam edecek"

Erdoğan, "Suriye'deki son gelişmelerden istifade etmeye çalışan terör örgütü PKK ve uzantılarıyla mücadele konusunda Türkiye'nin kararlı tutumunu sürdürmeye devam edeceğini" belirtti.

Rusya 27 Kasım'da başlayan çatışmalarla ilgili olarak Suriye'deki Beşar Esad rejimine tam desteğinin sürdüğünü vurgulamış, ülkede konuşlu Rus savaş uçakları da isyancılara ait hedeflere hava saldırıları düzenlemişti.

Rusya Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme çabalarında arabulucu rol oynamış, ancak Beşar Esad Türkiye'nin diyalog teklifini, Türk askerlerinin uzun vadede Suriye'den çekilmesi koşuluna bağlamıştı.

DW/BK,TY