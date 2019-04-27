 Putin ve Erdoğan′dan Libya için ateşkes çağrısı | TÜRKİYE | DW | 30.04.2019

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TÜRKİYE

Putin ve Erdoğan'dan Libya için ateşkes çağrısı

Kremlin, telefonda görüşen Rusya Devlet Başkanı Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya'da ateşkes ilan edilmesi için çağrıda bulunduğunu açıkladı.

Fotoğraf: Arşiv

Fotoğraf: Arşiv

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası Kremlin'den yapılan açıklamada, liderlerin Libya'da ateşkes sağlanması ve Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde bir siyasi sürecin yenilenmesi için çağrıda bulunduğu belirtildi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, iki lider ayrıca Türkiye ve Rusya'nın, Suriye'nin İdlib vilayetinde "normalleşmenin" sağlanması için daha yakın işbirliğinin önemine vurgu yaptı. Kremlin, Putin ve Erdoğan'ın, İdlib'deki militanlara karşı "etkili" önlemler alınması konusunda mutabık kaldıklarını duyurdu.

Türkiye'den açıklama

Görüşmenin ardından Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da liderlerin Libya'daki güncel gelişmeleri ele aldığı ifade edildi. Açıklamada, Erdoğan'ın bu görüşmede, Türkiye'nin Libya'nın "huzur ve istikrarına desteğini yeniden teyit ettiği" belirtildi. Erdoğan ve Putin'in, "Suriye krizinin çözümü için Astana Süreci kapsamında yakın iş birliğinin sürdürülmesi hususunda mutabık kaldıkları" açıklandı.

Trablus ve Tobruk'ta iki ayrı yönetim

2011 yılında Muammer Kaddafi yönetimine son verilmesinin ardından istikrarın bir türlü sağlanamadığı Libya'nın doğusunda ve batısında iki ayrı yönetim bulunuyor. General Halife Hafter, Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi tarafından desteklenirken, BM dâhil uluslararası toplumun büyük bölümü Trablus'ta Başbakan Fayiz Serrac liderliğindeki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni tanıyor.

Libya'nın doğusunda kontrolü elinde tutan askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, 4 Nisan'da Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatmıştı. Dünya Sağlık Örgütü'nün bugün açıkladığı verilere göre, 4 Nisan'dan beri bölgede yaşanan çatışmalarda en az 278 kişi öldürülürken bin 300'den fazla kişi de yaralandı.

DW,rtr,AFP/CÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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