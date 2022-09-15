Putin: Tek Çin ilkesine bağlıyız

Çin lideri Şi ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Semerkant’ta iki ülke arasındaki dayanışmaya vurgu yaptı. Putin, ABD’yi hedef alırken, Şi "Büyük güçler olarak rehberlik etmek istiyoruz" dedi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesine katılmak için gittikleri Özbekistan'ın Semerkant kentinde bir araya geldi.

Şi ve Putin, Ukrayna savaşının başlaması sonrasında gerçekleştirdikleri ilk ikili görüşme öncesinde, iki ülke arasındaki dayanışmaya vurgu yapan mesajlar verdi, ABD'ye eleştiri içeren açıklamalar yaptılar.

Putin Çin'e teşekkür etti, ABD'yi kınadı

Çin'e Ukrayna krizi konusunda takındığı "dengeli tutum" için teşekkür eden Putin, "endişelerinizi anlıyoruz" dedi. Putin, Çin'in Ukrayna konusunda Rusya'ya hangi endişesini ilettiğine dair bir açıklama yapmamakla birlikte, heyetlerarası görüşmede pozisyonlarına açıklık getireceğini vurguladı.

"Tek kutuplu bir dünya yaratma girişimleri son zamanlarda çok çirkin bir boyuta taşındı ve bunlar bütünüyle kabul edilemez" ifadeleriyle ABD'yi hedef alan Putin, Washington ile Pekin Yönetimi arasındaki Tayvan gerilimi konusunda da Çin'e destek açıkladı.

Putin, "Biz, 'Tek Çin' ilkesine güçlü bir şekilde bağlıyız. ABD ve uydularının, Tayvan boğazı provokasyonlarını kınıyoruz" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi, Şubat başında Pekin’de bir araya gelmişti. Fotoğraf: Alexei Druzhinin/AP/picture alliance

Vladimir Putin, Şangay İşbirliği Örgütü'nün küresel olarak güçlendirilmesi çağrısında bulunurken, Şi ile görüşmesinin de Çin-Rus ortaklığının güçlendirilmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Şi: Büyük güçler olarak sorumluluk üstlenmek istiyoruz

Koronavirüs salgınından bu yana yurtdışına ilk seyahatini gerçekleştiren Çin Devlet Başkanı Şi ise "eski dostum" dediği Putin'e güçlü dayanışma mesajı verdi.

Şi, "büyük güçler" olarak sorumluluklarını üstlenmek üzere Rusya ile birlikte çaba göstermeyi arzu ettiklerini söylerken,"Çin, Rusya ile, büyük güçler olarak, rol üstlenmek için çaba göstermek istemektedir. Sosyal çalkantılarla sarsılan, kaosun hakim olduğu dünyaya pozitif etkide bulunabilmek ve istikrar tesis edebilmek için rehberlik etmek istiyor" dedi.

Reuters, dpa/ DA, EC