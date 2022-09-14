AB: Putin yenilecek, Avrupa galip gelecek

AB Komisyonu Başkanı, "Birlik'in durumu" konuşmasında Ukrayna'ya desteğin ve Rusya'ya yönelik yaptırımların süreceğini vurguladı, Avrupalılara "Önümüzde zor bir dönem var" mesajı verdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa ekonomilerinin önünde zorlu bir dönem olduğunu, ancak Ukrayna'ya desteğin ve Rusya'ya yönelik yaptırımların sürdürüleceğini belirtti.

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) yaptığı "Birlik'in durumu" konuşmasında, Rusya'ya yaptırımların "gerçek bir etki" gösterdiğini ve sürdürüleceğini vurgulayan von der Leyen, uzun soluklu bir mücadelenin içinde olduklarını belirterek "Zaman gevşeme değil, kararlılık gösterme zamanıdır" dedi. Rusya'nın kendisine uygulanan yaptırımlara karşı doğal gaz akışını kısması, artan enerji fiyatları ve rekor enflasyonla gelen ekonomik sıkıntılar, Avrupa'da başta aşırı sağ olmak üzere çeşitli kesimlerde Rusya'ya yönelik yaptırım politikasının sorgulanmasına yol açmıştı.

Rusya için "yaşam destek ünitesi" benzetmesi

Uygulanan yaptırımlar karşısında Rus mali sektörünün "yaşam destek ünitesine" bağlanmış durumda olduğunu söyleyen von der Leyen, yaklaşık bin uluslararası şirketin ülkeyi terk ettiğini belirterek "Rus ordusu, yarı iletken sıkıntısı nedeniyle askeri donanıma yerleştireceği çipleri bulaşık makinelerinden, buzdolaplarından sökmeye başladı. Rus sanayisi paramparça bir durumda" diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vlodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska'nın onur konuğu olarak katıldığı AP oturumunda "AB'nin Ukrayna ile dayanışmasının sarsılmaz olduğunu" vurgulayan von der Leyen, "Cesaret ve dayanışmamız karşısında Putin'in başarısız olacağına ve Avrupa'nın galip geleceğine kesinlikle inanıyorum" dedi.

AB Komisyonu Başkanı Ukrayna'nın yanı sıra Moldova, Gürcistan ve Batı Balkan ülkelerinin de Avrupa ailesinin bir parçası olduğu vurgusu yaptı. Von der Leyen bu ülkelere hitaben, "Siz ailemizin bir parçasısınız. Birliğimizin geleceğisiniz. Siz olmadan birliğimiz tamamlanmış olmayacak" ifadelerini kullandı.

Olena Zelenska, AP Başkanı Roberta Metsola ve AB Komisyonu Başkanı von der Leyen Fotoğraf: Yves Herman/REUTERS

"Enerji şirketleri kârlarını paylaşacak"

Hem AB hem de Ukrayna bayraklarının renkleri olan sarı ve mavi renkli kıyafetle kürsüye çıkan von der Leyen, Avrupa içinde yaşanan ekonomik endişelere karşı haneler ve işletmelere destek sözü de verdi. "Önümüzdeki dönem kolay olmayacak" diyen von der Leyen, sadece Ukrayna değil, tüm Avrupa ve dünyanın önemli risklerle karşı karşıya bulunduğunu kaydetti. AB Komisyonu Başkanı, "Bu sadece Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı bir savaş değil. Bu, enerjimize, ekonomimize, değerlerimize, geleceğimize yönelik bir savaş" diye konuştu.

Milyonlarca işyeri ve hanenin geçim endişesi yaşadığını belirten von der Leyen, fosil enerji şirketlerinin artan enerji fiyatları nedeniyle yükselen kârlarını paylaşmaları gibi önlemler üzerinde çalışıldığını kaydetti. AB Komisyonu Başkanı, "Böyle bir dönemde savaştan fayda sağlayarak tüketicilerin sırtından olağanüstü kâr ve gelir elde edilmesi yanlıştır. Böyle bir dönemde kârın paylaşılması ve acil ihtiyaç sahiplerine yönlendirilmesi gerekir" dedi.

AB Komisyonu Başkanı, dünyada Çin'in hakimiyetinde olan stratejik öneme sahip lityum gibi hammaddelerin güvence altına alınması için bir yasal düzenleme yapılmasını da gündeme getirdi. Dünyada nadir toprak elementlerinin yaklaşık yüzde 90'ı ve lityumun yüzde 60'ının Çin'de işlendiğine dikkat çeken von der Leyen, yapılacak yasal düzenlemeyle stratejik projelerin tüm tedarik zinciri ile birlikte ele alınacağını ve tedarikin tehlikede olduğu durumlarda kullanılmak üzere stratejik rezervler oluşturulacağını belirtti.

dpa,rtr,AFP/BK,TY