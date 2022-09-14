  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der LeyenFotoğraf: Jean-Francois Badias/AP Photo/picture alliance
PolitikaAvrupa

AB: Putin yenilecek, Avrupa galip gelecek

3 saat önce

AB Komisyonu Başkanı, "Birlik'in durumu" konuşmasında Ukrayna'ya desteğin ve Rusya'ya yönelik yaptırımların süreceğini vurguladı, Avrupalılara "Önümüzde zor bir dönem var" mesajı verdi.

https://www.dw.com/tr/ab-putin-yenilecek-avrupa-galip-gelecek/a-63114111

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa ekonomilerinin önünde zorlu bir dönem olduğunu, ancak Ukrayna'ya desteğin ve Rusya'ya yönelik yaptırımların sürdürüleceğini belirtti.

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) yaptığı "Birlik'in durumu" konuşmasında, Rusya'ya yaptırımların "gerçek bir etki" gösterdiğini ve sürdürüleceğini vurgulayan von der Leyen, uzun soluklu bir mücadelenin içinde olduklarını belirterek "Zaman gevşeme değil, kararlılık gösterme zamanıdır" dedi. Rusya'nın kendisine uygulanan yaptırımlara karşı doğal gaz akışını kısması, artan enerji fiyatları ve rekor enflasyonla gelen ekonomik sıkıntılar, Avrupa'da başta aşırı sağ olmak üzere çeşitli kesimlerde Rusya'ya yönelik yaptırım politikasının sorgulanmasına yol açmıştı.

Rusya için "yaşam destek ünitesi" benzetmesi

Uygulanan yaptırımlar karşısında Rus mali sektörünün "yaşam destek ünitesine" bağlanmış durumda olduğunu söyleyen von der Leyen, yaklaşık bin uluslararası şirketin ülkeyi terk ettiğini belirterek "Rus ordusu, yarı iletken sıkıntısı nedeniyle askeri donanıma yerleştireceği çipleri bulaşık makinelerinden, buzdolaplarından sökmeye başladı. Rus sanayisi paramparça bir durumda" diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vlodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska'nın onur konuğu olarak katıldığı AP oturumunda "AB'nin Ukrayna ile dayanışmasının sarsılmaz olduğunu" vurgulayan von der Leyen, "Cesaret ve dayanışmamız karşısında Putin'in başarısız olacağına ve Avrupa'nın galip geleceğine kesinlikle inanıyorum" dedi.

AB Komisyonu Başkanı Ukrayna'nın yanı sıra Moldova, Gürcistan ve Batı Balkan ülkelerinin de Avrupa ailesinin bir parçası olduğu vurgusu yaptı. Von der Leyen bu ülkelere hitaben, "Siz ailemizin bir parçasısınız. Birliğimizin geleceğisiniz. Siz olmadan birliğimiz tamamlanmış olmayacak" ifadelerini kullandı.

Olena Zelenska, AP Başkanı Roberta Metsola ve AB Komisyonu Başkanı von der Leyen
Olena Zelenska, AP Başkanı Roberta Metsola ve AB Komisyonu Başkanı von der LeyenFotoğraf: Yves Herman/REUTERS

"Enerji şirketleri kârlarını paylaşacak"

Hem AB hem de Ukrayna bayraklarının renkleri olan sarı ve mavi renkli kıyafetle kürsüye çıkan von der Leyen, Avrupa içinde yaşanan ekonomik endişelere karşı haneler ve işletmelere destek sözü de verdi. "Önümüzdeki dönem kolay olmayacak" diyen von der Leyen, sadece Ukrayna değil, tüm Avrupa ve dünyanın önemli risklerle karşı karşıya bulunduğunu kaydetti. AB Komisyonu Başkanı, "Bu sadece Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı bir savaş değil. Bu, enerjimize, ekonomimize, değerlerimize, geleceğimize yönelik bir savaş" diye konuştu.

Milyonlarca işyeri ve hanenin geçim endişesi yaşadığını belirten von der Leyen, fosil enerji şirketlerinin artan enerji fiyatları nedeniyle yükselen kârlarını paylaşmaları gibi önlemler üzerinde çalışıldığını kaydetti. AB Komisyonu Başkanı, "Böyle bir dönemde savaştan fayda sağlayarak tüketicilerin sırtından olağanüstü kâr ve gelir elde edilmesi yanlıştır. Böyle bir dönemde kârın paylaşılması ve acil ihtiyaç sahiplerine yönlendirilmesi gerekir" dedi.

AB Komisyonu Başkanı, dünyada Çin'in hakimiyetinde olan stratejik öneme sahip lityum gibi hammaddelerin güvence altına alınması için bir yasal düzenleme yapılmasını da gündeme getirdi. Dünyada nadir toprak elementlerinin yaklaşık yüzde 90'ı ve lityumun yüzde 60'ının Çin'de işlendiğine dikkat çeken von der Leyen, yapılacak yasal düzenlemeyle stratejik projelerin tüm tedarik zinciri ile birlikte ele alınacağını ve tedarikin tehlikede olduğu durumlarda kullanılmak üzere stratejik rezervler oluşturulacağını belirtti.

dpa,rtr,AFP/BK,TY

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen

AB Komisyonu'ndan Rus gazına tavan fiyat planı

AB Komisyonu'ndan Rus gazına tavan fiyat planı

Avrupa Birliği Komisyonu'nun Rus gazına fiyat üst sınırı getirme planı Avrupa'daki doğal gaz krizini daha da alevlendirebilir.
Politika
7 Eylül 2022
Rusya'da petrol boru hatlarını işleten kamu şirketi Transneft'e ait tesisler

Rusya Ukrayna Savaşı'na harcadığından fazlasını kazanıyor

Rusya Ukrayna Savaşı'na harcadığından fazlasını kazanıyor

Finlandiya merkezli Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi'nin (CREA) raporuna göre Rusya, Ukrayna'ya savaş açmasından bu yana enerji ihracatından 158 milyar euro gelir sağladı. En büyük alıcı 85 milyar euro ile AB.
Ekonomi
6 Eylül 2022
Kuzey Akım 1 boru hattı

AB: Rusya'dan enerji sözleşmelerine saygı bekliyoruz

AB: Rusya'dan enerji sözleşmelerine saygı bekliyoruz

Gazprom'un Kuzey Akım 1'den gaz sevkiyatını durdurmasına tepki gösteren AB, Moskova'yı sözleşmelere saygı göstermeye çağırdı. Gazprom, Ukrayna üzerinden yapılan gaz sevkiyatını artırdı.
Politika
3 Eylül 2022
Daha fazla içerik göster
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen

AB: Putin yenilecek, Avrupa galip gelecek

Politika
3 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Alman askerleri

Almanya askerî liderliğe hazır mı?

Almanya askerî liderliğe hazır mı?

Politika
8 saat önce
Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin

Erdoğan Putin'den gaz indirimi bekliyor

Erdoğan Putin'den gaz indirimi bekliyor

Politika
18 saat önce
Vladimir Putin, İlham Aliyev ve Nikol Paşinyan'ı 11 Ocak 2021 tarihinde Kremlin'de ağırlamıştı

Azerbaycan-Ermenistan krizinin arka planında ne var?

Azerbaycan-Ermenistan krizinin arka planında ne var?

Politika
22 saat önce
Jean-Luc Godard 91 yaşında hayatını kaybetti

Usta yönetmen Jean-Luc Godard hayatını kaybetti

Usta yönetmen Jean-Luc Godard hayatını kaybetti

Kültür
24 saat önce
Musa Anter

Musa Anter davasında zaman aşımına 7 gün kaldı

Musa Anter davasında zaman aşımına 7 gün kaldı

Hukuk ve Adalet
13 Eylül 2022

Ukrayna'nın yeniden inşası kaça mal olacak?

Ukrayna'nın yeniden inşası kaça mal olacak?

Ekonomi
13 Eylül 2022
Ana sayfaya dön