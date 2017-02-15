Putin: Moskova ve Pekin Taliban'la işbirliğine öncülük etmeli

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de bugün düzenlenen liderler zirvesine video-konferans yoluyla katıldı. Zirvede yaptığı konuşmada Afganistan'daki gelişmelere değinen Putin, Taliban'ın Afganistan'ın tamamını kontrol ettiğini vurgulayarak Taliban'la işbirliği içinde olacaklarının mesajını verdi.

Afganlarla diyaloğun desteklenmesi gerektiğini söyleyen Putin, Moskova ve Pekin liderliğindeki güvenlik bloğunun "Taliban'ın uyuşturucu trafiği ve terörizmi önleme konusunda verdiği sözleri tutmasını sağlamasında başı çekmesi" gerektiğini dile getirdi.

Afganistan'a yardım çağrısı

Putin, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün yeni Afgan makamlarını Afganistan'da yaşamı normalleştirme ve güvenliği tesis etme sözlerini yerine getirmeye teşvik için potansiyelini kullanabileceğini vurguladı. Uluslararası topluma Afganistan'ın dondurulan varlıklarını serbest bırakmaya çağıran Putin, Afganistan'daki "ilgili tarafların" da terörizmi ortadan kaldırması, ülkenin dünyaya açık, ılımlı bir iç ve dış politika yürütmesi gerektiğini ifade etti. Putin ve konferansa video-konferansla katılan Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'le birlikte Afganistan'a daha fazla yardım sağlamaya çalışacaklarını da söyledi.

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping

Afganistan için Birleşmiş Milletler öncülüğünde yeni bir donörler konferansı düzenlemisi çağrısında da bulunan Putin, "Afganistan'ın devlet kasalarındaki kaynak eksikliği, ülkeyi bugün kontrol edenleri uyuşturucu ve silah kaçakçılığından para kazanmaya cesaretlendirebilir" ifadelerini kullandı.

Taliban'ı "terörist hareket" olarak sınıflandıran Rusya, ancak yıllardır da Taliban'la temasını sürdürüyor.

Örgütü İran da katılacak

Sekiz üyeli Şanghay İşbirliği Örgütü'nün Rusya ve Çin dışındaki diğer üyeleri Hindistan, Pakistan, Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan ve Özbekistan. Örgüte İran'ın da katılması söz konusu. Çin Devlet Başkanı Şi de İran'ın üyeliğe kabul edilmesi için gerekli prosedürleri başlatacaklarını söyledi. Örgüt, Moskova ve Pekin öncülüğünde Afganistan'dan çekilmesinin ardından ABD'nin bölgedeki etkisini azaltmak istiyor.

Reuters, AFP,dpa/HS,SSB

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