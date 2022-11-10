Putin G20'ye katılmıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Endonezya'da yapılacak G20 Zirvesi'ne katılmayacağı açıklandı. Putin'in ABD ve müttefikleri ile karşı karşıya gelmekten kaçındığı belirtiliyor.

Endonazya'daki Rus Büyükelçiliği, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gelecek hafta Bali'de yapılacak olan G20 Zirvesi'ne katılmayacağını açıkladı. Putin'in zirveye katılması durumunda, Amerika Birleşik Devleteri (ABD) Başkanı Joe Biden ile, ülkesinin Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana ilk kez aynı ortamda bulunacaktı.

Joe Biden daha önce Putin'i bir "savaş suçluşu" olarak tanımlamış ve Rusya'nın elinde tuttuğu ABD'lileri bırakmadığı müddetçe Bali'de bir araya gelmelerinin mümkün olmadığı sinyalini vermişti.

Elçilik protokol yetkilisi Yulia Tomskaya tarafından yapılan açıklamada, "G20 Zirvesi'nden Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un delegasyona başkanlık edeceğini teyit ederim. Putin'in programı halen hazırlanıyor, bir ihtimal video bağlantısı ile katılabilir" denildi.

Putin'in 15-16 Kasım tarihlerinde yapılacak zirveye katılıp katılmayacağı konusu aylardır tartışılıyordu. Ukrayna'da Herson bölgesinin bazı kesimlerinden çekilme kararı alan Kremlin, kendini Batı'nın eleştirilerinden korumaya çalışıyor.

Dışişleri Bakanı Lavrov, Temmuz ayında yine Bali'de yapılan G20 dışişleri bakanları buluşmasında, Rusya'nın kınanması üzerine toplantıyı terk etmişti.

Endonezya Putin'i davet edince eleştirildi

Tarafsız bir politika izleyen Endonezya, Batı'nın Rusya'yı G20 zirvesine davet etmeme çağrısına uymamış ve Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, özellikle Batı ülkelerinin eleştiri oklarına hedef olmuştu.

G 20 üyesi olmayan Ukrayna'nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise zirveye video bağlantısı ile katılacak.

Uzmanlar Putin'in katılmamasının zirveye zarar vereceğini ve Ukrayna savaşında ilerleme sağlanması ihtimalini zayıflatacağını belirtiyor.

Endonezya'daki Airlangga Üniversitesi'nden Rusya ve Doğu Avrupa uzmanı Radityo Dharmaputra, "G20 çok birşey yapamaz, en nihayetinde sembolik bir forum" dedi ve ekledi "Asıl konu yani savaş, tartışılıp çözülemez. İkili görüşmelerde verimli sonuçlar çıkabilir ama geri kalanı sadece liderlerin ev sahibi Endonezya'ya saygı göstererek katılmaya çalışmasından ibarettir."

Covid-19 sonrası en büyük zirve

G20 zirvesi, Covid-19 pandemisinin başlangıcından bu yana en geniş katılımlı toplantı olacak. Görevinde üçüncü dönemi geride bırakan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in de zirveye katılması bekleniyor.

Zirvede temaslar, yükselen enflasyon ve iklim değişikliğinin yanı sıra Ukrayna savaşıyla daha da kötüleşen gıda ve enerji krizleri konusundaki bölünmelerin gölgesinde yapılacak.

Liderler toplantısı öncesinde yapılan G20 toplantıları ortak bir bildiri yayınlanmadan sona erdi.

Önümüzdeki hafta Bali'de yapılacak zirvenin de küresel krizlerden kimin sorumlu olduğu konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle ortak bir bildiriyle kapanması beklenmiyor.

Endonezya dışişleri bakanlığı "nihai belge için müzakerelerin halen devam ettiğini" söyledi.

AFP,AP / SSB,ET