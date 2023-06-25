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"Putin bir daha eski gücüne kavuşamayacak"

57 dakika önce

Almanya'nın önde gelen dış politika uzmanlarından, CDU'lu siyasetçi Norbert Röttgen, Rusya'da yaşanan darbe girişiminin ardından Putin'in otoritesini büyük oranda kaybettiğini dile getirdi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Vladimir PutinFotoğraf: Gavriil Grigorov/Sputnik/Kremlin/REUTERS

Almanya'nın ana muhalefet partisi CDU'nun (Hristiyan Demokrat Birlik) önde gelen isimlerinden, dış politika uzmanı Norbert Röttgen, Rusya'da yaşanan iktidar mücadelesinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in otoritesinde büyük hasara yol açtığını dile getirdi.

Röttgen, Rheinische Post ve General Anzeiger gazetelerine verdiği röportajda, Yevgeni Prigojin liderliğindeki Wagner Grubu'nun Moskova'ya ilerlemesi ile ilgili olarak, "Bu bir buçuk gün Putin'in otoritesine ağır bir darbe indirdi" ifadesini kullandı. Wagner Grubu lideri Prigojin'in, "Putin'in adamı" olduğunu belirten Röttgen, bu kişinin bir darbe teşebbüsünde bulunmuş olmasının, "Putin'in başarısızlığı" anlamına geldiğini savundu. 

CDU'lu dış politika uzmanı Norbert Röttgen
Norbert RöttgenFotoğraf: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun arabuluculuğu sayesinde krizin sona erdirilebildiğini vurgulayan Alman siyasetçi, "Putin darbecileri cezalandırmaktan kaçınmak zorunda kaldı, bir zayıflık emaresi daha" diyerek, Rusya Devlet Başkanı'nın bir daha eski gücüne kavuşamayacağını öne sürdü.

Röttgen, Wagner Grubu'nun Moskova'ya yürüyüşünü neden durdurmuş olabileceğine yönelik bir soruya da, "Yapılan anlaşmanın tüm detaylarını belki de bilmiyoruz. Ancak Prigojin'in, askeri ve siyasi anlamda kendi gücünü olduğundan fazla gördüğüne dair işaretler var" yanıtını verdi.

 

AFP / ET,BÜ

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