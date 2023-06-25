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Kremlin: Prigojin Belarus'a gidecek

22 dakika önce

Kremlin, Putin iktidarının en büyük iç krizlerinden birinin kilit ismi Wagner lideri Prigojin hakkındaki suçlamaların geri çekildiğini ve Prigojin'in Belarus'a gideceğini duyurdu.

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Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov
Dmitri PeskovFotoğraf: Elena Palm/ZUMAPRESS.com/picture alliance

Rusya'da 23 yıllık Vladimir Putin iktidarı boyunca yaşanan en büyük iç krizde tansiyon düşüyor. Ülkenin güneyinde yer alan Rostov'da askeri kurumlar da dahil önemli resmi binaları ve bir hava üssünü ele geçiren paralı asker grubu Wagner'in, grubun lideri Yevgeni Prigojin'intalimatıyla geri çekildiği belirtildi.

Rus silahlı kuvvetlerinin yönetici kadrosuna meydan okuyan Prigojin, Cumartesi akşamı Moskova'ya 200 kilometre kadar yaklaşmışken birliklerini geri çekme kararı aldığını duyurdu. Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko'nun krize ilişkin, müttefiği, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştükten sonra Prigojin'le yürüttüğü müzakerelerden geri çekilme kararının çıktığı belirtildi. 

Peskov: Başkaldırıya katılanlar yargılanmayacak

Prigojin, Cumartesi geç saatlerde "daha fazla Rus kanı dökülmemesi için" birliklerini kışlaya geri çekme kararı aldığını duyurdu. Lukaşenko'nun ofisinden anlaşmanın detaylarına ilişkin bilgi verilmezken, Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov yaptığı açıklamada, Prigojin'in Rusya'yı terk ederek Belarus'a gideceğini ve kendisine yönelik tüm suçlamaların düşürüleceğini kaydetti. Silahlı başkaldırıya katılan Wagner askerlerinin de yargılanmayacağını duyuran Peskov, "Kan dökülmesinin, iç çatışmanın ve sonuçları öngörülemeyen ihtilafların önüne geçilmesi en öncelikli hedefti" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da eli silahlı güvenlik güçleri - (24.06.2023)
Başkent Moskova'da olağanüstü hal devam ediyorFotoğraf: Sergei Bobylev/TASS/picture alliance

Rostov Valisi, Wagner birliklerinin Pazar sabahı erken saatlerde kentten çekilmeye başladığını bildirdi. Rus basını, askerlerin çekilmesinin ardından kentte hayatın büyük ölçüde olağan akışına döndüğünü duyurdu. Paralı asker grubunun, Ukrayna sınırına yakın kentlerden biri olan Voronej'den de çekilmeye başladığı belirtildi.

Cumartesi günü olağanüstü hal ilan edilen başkent Moskova'da ise güvenlik önlemlerinin sürdüğü bildiriliyor.

 

AFP,AP / SÖ,ET

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