Polonya'dan Leopard tankları için Almanya'ya resmi başvuru

Polonya, Ukrayna'ya Leopard 2 tankı gönderebilmek için Almanya'ya resmi başvuruda bulundu. Almanya, hızlı yanıt sözü verdi. Alman yapımı Leopard tanklarının üçüncü ülkelerdeki kullanımı için Berlin'in onayı gerekiyor.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Ukrayna'ya Leopard 2 tankı göndermelerine imkân tanıyacak izin için Almanya'ya resmi başvuruda bulunduklarını duyurdu. Blaszczak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Berlin'in Polonya'nın talebini aldığını belirtti.

Polonya Savunma Bakanı, Almanya'ya da kendi elindeki Leopard 2 tanklarından Ukrayna'ya göndermesi için çağrıda bulundu. Almanya'yı "Ukrayna'ya Leopard 2 tankıyla destek verecek ülkeler koalisyonuna katılmaya" davet eden Blaszczak, "Bu bizim ortak meselemiz. Çünkü tüm Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili" dedi.

Alman hükümetinden bir kaynak da Reuters'a yaptığı açıklamada, Polonya'nın talebinin Berlin tarafından alındığını belirtti. Ajansa konuşan bir Alman savunma kaynağı ise Polonya'nın Ukrayna'ya azami 14 adet Leopard 2 A4 tipi tank vermek için talepte bulunduğunu söyledi.

Polonya Başbakanı'ndan Almanya'ya eleştiri

Konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Polonya Başbakanı Mateusz Morawieck, Almanya'nın yanıtını bir an önce vermesini ümit ettiklerini söyledi.

"Umarım Almanya'nın yanıtı hızlıca gelir. Çünkü Almanlar geciktirip geçiştirerek anlaşılması güç biçimde davranıyorlar" diyen Polonya lideri, Almanya'yı Ukrayna'nın kendisini daha iyi savunmasına yardımcı olmak istememekle suçladı.

Berlin: Ukraynalıları eğitmeye başlayın

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ise Berlin'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile gerçekleştirdiği görüşmede "Kısa süre içinde bir karar verilmesini bekliyorum" açıklamasında bulundu.

Pistorius, Ukrayna'ya Leopard göndermek isteyen müttefik ülkeleri de Ukraynalı askerlerin bu tanklarla ilgili eğitimlerine şimdiden başlamaları için teşvik ettiğini söyledi.

Kremlin'den Almanya'ya uyarı

Kremlin ise Leopard tanklarıyla ilgili Berlin'i uyardı. Açıklamaları Rus İnterfaks haber ajansı tarafından aktarılan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Ukrayna'ya Leopard savaş tankları gönderilmesi hâlinde Almanya-Rusya ilişkilerinin daha da bozulacağı uyarısında bulundu.

Peskov "Bu tip sevkiyatlar, ilişkilerin geleceği açısından iyiye işaret değildir" dedi.

Almanya üzerinde artan baskı

Alman yapımı Leopard tanklarının üçüncü ülkelerdeki kullanımı, Berlin'in onayına tabi. Polonya bu nedenle elindeki Leopard tanklarını Ukrayna'ya gönderebilmek için Almanya'nın onayına ihtiyaç duyuyor.

Berlin'in tanklarla ilgili tutumundaki belirsizlik sürerken Polonya Başbakanı Morawieck Ukrayna'ya Leopard göndermeye hazır diğer ülkelerle birlikte bir koalisyon kuracaklarını açıklamıştı.

Ancak Ukrayna'ya Leopard tankı gönderilmesine uzun süre karşı çıkan Alman hükümeti, baskıların ardından önceki gün bu konudaki tutumunu değiştirdi.Fransız LCI televizyonuna konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Polonya'nın Ukrayna'ya Berlin'in onayı olmadan Leopard tankları göndermesi hâlinde Alman hükümetinin tepkisinin ne olacağı yönündeki soruya, "Şu ana kadar bize sorulmadı. Ama sorulsaydı buna engel olmazdık" yanıtını verdi.

Bu açıklamanın ardından da Polonya'nın Leopard 2 tanklarıyla ilgili resmi başvurusu geldi.

DW,AP,rtr/CÖ,HT