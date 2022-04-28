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Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki
Polonya Başbakanı Mateusz MorawieckiFotoğraf: Mindaugas Kulbis/AP Photo/picture alliance
PolitikaPolonya

Polonya: Türkiye gibi biz de AB yardımlarını hak ettik

5 saat önce

Polonya Başbakanı Morawiecki, ülkesindeki Ukraynalı sığınmacılar için AB'den maddi destek istedi. Morawiecki "Türkiye son sığınmacı dalgasında milyarlarla desteklendi. Şimdi biz de AB yardımlarını hak ettik" dedi.

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Polonya, Ukrayna'daki savaştan kaçan yaklaşık 2,5 milyon Ukraynalı sığınmacı için Avrupa Birliği'nden maddi destek istedi.

Alman Bild gazetesine bir mülakat veren Mateusz Morawiecki ülkesinin durumunu 2015 yılındaki sığınmacı krizinde Türkiye'nin durumuna benzetti. Polonya'nın Ukrayna'dan yaralı askerlerin tedavisini üstlendiğini ve 2,5 milyondan fazla sığınmacıya "kapılarını ve kalplerini açtıklarını" söyledi. "Bunun için paraya ihtiyacımız var" diyen Morawiecki Avrupa Birliği'nin sığınmacılar için kullanılmak üzere şimdiye kadar "tek bir sent" dahi ödemediğini ve bunun adil olmadığını belirtti.

Morawiecki "Türkiye son sığınmacı dalgasında milyarlarla desteklendi. Şimdi biz de Avrupa Birliği yardımlarını hak ettik diye düşünüyorum" dedi.

Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder
Eski Almanya Başbakanı Gerhard SchröderFotoğraf: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

"Schröder ile tokalaşmam"

Polonya Başbakanı Morawiecki, eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'e de öfkeli olduğunu ifade etti. Schröder ile tokalaşıp tokalaşmayacağı sorusuna Morawiecki "Asla hiç bir şekilde" yanıtını verdi ve şöyle devam etti:

"(Schröder'in) Son yaptığı açıklamalar hiçbir şey öğrenmediğini gösteriyor. Utanması yok, en ufak bir vicdan azabı bile duymuyor. Hepimiz Buça'dan, Hostomel'den ve başka yerlerden gelen fotoğrafları gördük. Bu, bir kişinin fikrini değiştirmeye yetmiyorsa onun terbiyesi yoktur."

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın dostu olan Schröder, Rus enerji şirketlerinin çeşitli kurullarında yaptığı görevlerden Ukrayna savaşı başladıktan sonra da ayrılmamıştı. Bu tutumu nedeniyle Schröder'in Almanya'da da yaptırım uygulanan kişiler listesine konması ve yaklaşık 60 yıldır üyesi olduğu Sosyal Demokrat Parti'den ihraç edilmesi isteniyor.

"Alman siyasetçilerden özür beklemiyoruz"

Polonya Başbakanı Morawiecki, Rusya ile doğal gaz boru hattı kurmamaları yönünde Almanya'yı uyardıklarını ancak Alman siyasetçilerin buna kulak asmadığını belirterek bu konuda bir özür beklemediklerini söyledi.

"Alman siyasetindeki U dönüşü fazla gecikmeli oldu. Unutmayın ki Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesi Kırım'a ve Doğu Ukrayna'ya saldırı olduktan sonra kararlaştırıldı" diyen Morawiecki "Biz bu konuda ve Kremlin'in izlediği siyasetin sonuçları üzerinde hiçbir zaman yanılsamaya kapılmadık. Diyorum ki geç olmaması hiç olmamasından yeğdir" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği ile Türkiye arasında 2016 yılında varılan mutabakat gereği, Türkiye'de yaşayan 3,7 milyon Suriyeli sığınmacının bakımına harcanmak üzere 2021 yılına kadar 6 milyar euro maddi kaynak aktarıldı. Avrupa Birliği'nin Haziran 2021'deki zirvesinde de liderler Türkiye'ye 3 milyar euroluk paket tasarısını kabul etmişti.

DW, dpa / EC, HT

 

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