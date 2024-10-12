Polonya iltica hakkını askıya alıyor

Polonya'nın liberal-muhafazakar Başbakanı Donald Tusk, yeni göç stratejisini açıkladı. PAP haber ajansının haberine göre, bu stratejinin parçası olarak Tusk, düzensiz göçü kısıtlama amacıyla iltica hakkını geçici olarak askıya alacak. Tusk, "Avrupa'da bu kararın tanınmasını talep edeceğini" söyledi.

Tusk, Yurttaş Koalisyonu'nun (KO) bir parti kongresinde de ülkesinin kimin Polonya'ya ayak bastığı ve buradan Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gittiği üzerinde tam kontrolü yeniden sağlaması gerektiğini savunmuştu. Tusk, Rusya lideri Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'ya, ülkesine göçmenler yoluyla baskı yapmakla suçlamıştı. Bu durumun iltica hakkıyla örtüşmediğini vurgulayan Polonya Başbakanı, "Polonya'ya yasa dışı göçü minumuma indirme" sözünü vermişti.

AB Konseyi eski Başkanı Tusk, Birliğin Göç Paktı'na atıfta bulunarak, ülkesinin güvenliğini tehlikeye atan hiçbir Avrupa fikrine saygı göstermeyeceklerini veya bunları uygulamayacaklarını söylemiş, ancak bu konuda somut bir açıklama yapmamıştı.

Tusk'ın yeni göç stratejisini Salı günü kabineye sunması bekleniyor.

Vize süreci sıkılaştırılıyor

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski de, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Polonya'nın vize düzenlemesini sıkılaştıracağını duyurmuş, gelecekte vize sürecinde artık şeffaf olmayan hızlı yolların olmayacağını belirtmişti. AB ve NATO üyesi Polonya, böylece 2015'ten 2023'e kadar ülkeyi yöneten milliyetçi-muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) hükümeti döneminde yaşanan yolsuzluk uygulamalarına karşı önlem almayı amaçlıyor.

Dpa/SÖ,EC

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