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Paris'te İran konsolosluğuna giren kişi yakalandı

19 Nisan 2024

Fransa'nın başkenti Paris'teki İran konsolosluğunda kendini havaya uçurma tehdidinde bulunan kişi yakalandı. Kişinin üzerinde patlayıcı bulunmadığı bildirildi.

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Fransız polisinin Paris'teki İran konsolosluğunu kordon altına aldığı bildirildi
Fransız polisinin Paris'teki İran konsolosluğunu kordon altına aldığı bildirildiFotoğraf: Benoit Tessier/REUTERS

Fransa'nın başkenti Paris'te İran Konsolosluğu'ndaki canlı bomba alarmı, şüphelinin yakalanmasıyla son buldu.

Fransız polis kaynakları, öğlen saatlerinde üzerinde el bombası ve patlayıcı yelek bulunduğundan şüphe edilen bir erkeğin konsolosluk binasına girerek kendini havaya uçurma tehdidinde bulunduğunu bildirmişti. Bunun üzerine konsolosluk binası ve çevresi kordon altına alınmıştı.

Reuters haber ajansına konuşan bir polis kaynağı, söz konusu kişinin binadan çıktığını, gözaltına alındıktan sonra yapılan aramada üzerinde herhangi bir patlayıcıya rastlanmadığını bildirdi.

Le Parisien gazetesi, görgü tanıklarına dayandırdığı haberde, söz konusu kişinin ağabeyinin ölümünün intikamını almak istediğini söylediğini aktardı.

Olayın İran ile İsrail arasında tırmanan gerginlikle ilgisinin bulunup bulunmadığı henüz bilinmiyor.

rtr/SSB,BK

 