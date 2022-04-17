Pakistan, Afganistan'a kendi topraklarından yapılan saldırıları durdurma çağrısı yaptı. Açıklama, Pakistan'ın düzenlediği ve altı Afganın hayatını kaybettiği iddia edilen hava operasyonundan sonra geldi.

İki komşu ülke Pakistan ile Afganistan arasında gerginlik tırmanıyor. Pakistan'dan Pazar günü yapılan açıklamada, Afganistan’dan yapılan ve Pakistan güvenlik güçlerini hedef alan sınır ötesi saldırıların büyük ölçüde arttığı belirtildi. Bu açıklama öncesinde Pakistan ordusunun Afganistan topraklarında altı kişinin hayatını kaybettiği bir füze saldırısı düzenlediği iddia edildi. Taliban yetkililerine sınır ötesi saldırılara karşı "sert önlemler" alınması konusunda çağrı yapıldı.

Cumartesi günü Afganistan'ın doğu vilayeti Kunar’da Pakistan ordusu tarafından hava saldırısı gerçekleştirildiği ve bir kadın ile beş çocuğun hayatını kaybettiği iddia ediliyor.

Yerel bir Taliban yetkilisinin ve orada yaşayanların beyanlarına göre, söz konusu saldırı Pakistan hava araçlarıyla Afganistan hava sahası içerisinde gerçekleştirildi. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, bu iddiayı doğrulamadı. Pakistan'ın Kabil Büyükelçiliği de Afgan topraklarında saldırı düzenledikleri iddiasını reddetti.

Taliban'dan "Kötü sonuçları olur" uyarısı

Taliban hükümeti sözcüsü, sert bir uslupla Pakistan’ı, saldırıların tekrarlanması durumunda karşılaşılacakları "kötü sonuçlar" olacağı konusunda uyardı. Açıklamada "8 ay önce Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) yaşadığı yenilgi, Afganistan’ın topraklarına ve özgürlüğüne saygısızlık yapan saldırganlara iyi bir ders" ifadelerine yer verildi.

Taliban hükümeti ayrıca olaya ilişkin "Bu bir zalimlik, ve Afganistan ile Pakistan arasındaki husumete zemin hazırlıyor. Pakistan bilmeli ki, bir savaş başlarsa, bu kimsenin yararına olmaz" ifadelerine yer verdi. Pakistan söz konusu saldırıyı doğrulamamakla birlikte, sınırın diğer tarafından düzenli olarak "terör" saldırıları düzenlendiğini iddia ediyor.

Pakistan, Cuma günü Pakistan'ın Veziristan kentinin kuzeyindeki sınır bölgesinde 7 Pakistanlının Afgan güçleri tarafından öldürüldüğünü açıkladı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı’ndan Pazar günü konuya ilişkin gelen açıklamada, "Son günlerde Pakistan - Afganistan sınırındaki olaylar büyük ölçüde arttı. Sınırın karşısından Pakistan güvenlik güçleri hedef alınıyor" ifadelerine yer verildi. Saldırıların "cezasız kaldığı" ve Pakistan’ın Afgan yetkililerden saldırıları durdurmaları için harekete geçmesini istediği ancak bunun işe yaramadığı belirtildi.

Afganistan’daki Birleşmiş Milletler Misyonu UNAMA, yaşanan olaylara ilişkin endişesini ifade etti. "UNAMA, Host ve Kunar vilayetlerindeki hava saldırılarında yaşanan çocukları ve kadınları da içeren sivil kayıplarından dolayı oldukça endişeli" ifadelerine yer verdi. Gerçek verilere ulaşmak ve kayıpları doğrulamak için çalıştıklarını ifade etti.

AFP, rtr / AI, EC