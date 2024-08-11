Olimpiyatlar: Türkiye 40 yıl sonra altın madalyasız dönüyor

Türkiye, Paris Olimpiyat Oyunları'nda üç gümüş ve beş bronz madalya aldı. Böylece Türkiye, 1984 Los Angeles'tan sonra ilk defa bir Yaz Olimpiyatları'nı altın madalya kazanamadan tamamladı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları bugün kapanış törenin ardından sona eriyor. Türkiye, Paris Olimpiyatları'nı üç gümüş ve beş bronz madalya kazanarak tamamladı. Türkiye, 1984 Los Angeles Olimpiyatları'ndan sonra ilk kez bir Yaz Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanamadı.

Türkiye, madalya kazanan 90 ülke ve Mülteci Olimpiyat Takımı'nın yer aldığı sıralamada 64'üncü oldu.

Lider Çin

Madalya tablosunda liderlik Çin'de. Çin, şu ana kadar 40 altın, 27 gümüş, 24 bronz madalya kazandı.

ABD'nin 38 altın, 44 gümüş ve 43 bronz madalyası bulunuyor. ABD'nin toplamda 125, Çin'inse 91 madalyası var. Ancak ABD altın madalya sayısında Çin'in gerisinde olduğu için madalya tablosunda ikinci sırada yer alıyor.

Paris Olimpiyatları'nda 20 altın, 12 gümüş ve 13 bronz madalya kazanan Japonya ise tabloda üçüncü sırada. Bu ülkeyi 18 altın, 19 gümüş ve 16 bronzla Avustralya; 16 altın, 25 gümüş ve 22 bronzla da Fransa takip ediyor.

Türkiye'ye en fazla madalyayı kadın boksörler getirdi

Türkiye, Paris Olimpiyatları'nda en fazla madalyayı kadınlar boks kategorisinde kazandı. Hatice Akbaş ve Buse Naz Çakıroğlu final maçlarında kaybederek gümüş madalya, Esra Yıldız Kahraman ise üçüncülük maçını kazanarak bronz madalya aldı.

Atıcılık branşında Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç'ten oluşan karma 10 metre havalı tabanca takımı yarı finalde Sırbistan'a yenilerek gümüş madalya kazandı.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın şampiyonu Mete Gazoz, Paris Olimpiyatları'nda takım yarışlarında bronz madalya kazandı. Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Abdullah Yıldırmış'tan oluşan erkekler okçuluk takımı bronz madalya aldı.

2020 Tokyo şampiyonu Mete Gazoz ile Ulaş Berkim Tümer ve Abdullah Yıldırmış'tan oluşan erkek okçuluk takımı Paris'te bronz madalya aldı. Fotoğraf: ANKA

Türkiye, Olimpiyat Oyunları tarihinde en başarılı olduğu spor branşı güreşte bu yıl iki bronz kazandı. Kadınlar 68 kilogramda Buse Tosun Çavuşoğlu, erkekler 125 kilogramda Taha Akgül bronz madalya aldı. Taekwondo branşında Nafia Kuş Aydın kadınlar 67 kilogramda bronz madalya kazandı.

Filenin Sultanları tarihinde ilk defa yarı finale kaldığı Olimpiyatlar'da İtalya'ya yenilerek final şansını kaybetti ve üçüncülük maçında Brezilya'ya yenilerek dördüncü oldu. Yüzme branşında Türkiye'yi Olimpiyat Oyunları tarihinde ilk kez finalde temsil eden 16 yaşındaki atlet Kuzey Tunçelli, 14.41.22'lik derecesiyle beşinci oldu ve kendisine ait olan dünya gençler rekorunu geliştirdi.

Türkiye, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda iki altın, iki gümüş ve dokuz bronz madalya kazanmıştı. Türkiye, pandemi nedeniyle 2021'de düzenlenen Tokyo Olimpiyatlar'ında madalya sıralamasında 20'inci olmuştu.

Kadınlar 50 kilo finalinde Çinli rakibi Yu Wu'ya mağlup olan Buse Naz Çakıroğlu gümüş madalyanın sahibi oldu. Fotoğraf: Peter Byrne/empics/picture alliance

İlk kez Londra 1908'de temsil edilen Türkiye, Paris Olimpiyatları'na kadar 41 altın, 27 gümüş ve 36 bronz madalya toplamıştı. Türkiye bu Olimpiyatlar'da aldığı sekiz madalyayla Olimpiyat tarihinde kazandığı madalya sayısını 112'ye çıkardı.

Atıcılıkta ilk madalya

Paris Olimpiyatları'nda atıcılık 10 metre havalı tabanca karma kategorisinde mücadele veren Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç, Türkiye'nin Olimpiyat tarihinde atıcılık branşındaki ilk madalyasını kazandı. Atıcılık, Türkiye'nin Yaz Olimpiyatları tarihi boyunca madalya kazandığı 10'uncu spor dalı oldu.

Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç atıcılıkta Türkiye'ye ilk kez madalya kazandırdı. Fotoğraf: Utku Ucrak/Anadolu/picture alliance

Milli atıcı Yusuf Dikeç, final müsabakasında ekipman kullanmadan ve tek eli cebinde atış yapması nedeniyle Olimpiyatlar'ın simgelerinden biri hâline geldi. Dünya çapında sosyal medyanın gündemine oturan Dikeç'in atış stilini, Olimpiyatlar'ın geri kalanında sporcular sevinç gösterisi olarak kullandı. Dünya rekoru kıran sırıkla atlamacı Armand Duplantis, kadınlar sırıkla atlamada Nina Kennedy ve erkekler disk atmada Roje Stona sevincini Yusuf Dikeç'in duruşunu taklit ederek yaşayan isimler arasındaydı.

Açılış töreni tartışmaları

Paris'in üçüncü kez ev sahipliği yaptığı Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni, ilk kez bir stadyum dışında yapıldı. Kafileler teknelerle Sen Nehri'ni geçerken tanıtıldı. Louvre Müzesi, Bastille Hapishanesi gibi tarihi mekanlarda görkemli şovların yapıldığı açılış töreni tartışmalara da neden oldu.

Olimpiyat açılışında "drag queen"lerin verdiği bu poz Son Akşam Yemeği'ni çağrıştırdığı gerekçesiyle eleştirildi. Fotoğraf: CBC

Seremoni sırasında aralarında "drag queen"lerin de bulunduğu bir grubun sahnedeki yerleşimi, Hristiyanlıkta önemli bir yeri olan Son Akşam Yemeği'ni çağrıştırıyordu. Yaklaşık dört saat süren şov sırasında çok sayıda eşcinsel sanatçı da performans sergiledi. Fransız din adamları "Hristiyanlıkla alay edildiği" gerekçesiyle rahatsızlıklarını dile getirirken bazı Avrupalı muhafazakâr siyasetçiler de törene tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da açılış törenini ve Leonardo Da Vinci'nin Son Akşam Yemeği tablosuna yapılan göndermeyi "LGBT sapkınlığı" olarak tanımladı. Erdoğan, "13 yaşındaki torunum, 'Dede gitme' dedi. 'Niye' dedim? 'Orada LGBT gösterisi yapacaklar' dedi. Gitmedim. İlk fırsatta sayın Papa'yı da bununla ilgili arayacağım" ifadelerini kullandı.

Cezayirli sporcu Imane Khelif altın madalya sevinci yaşadı. Fotoğraf: MOHD RASFAN/AFP/Getty Images

Cinsiyet tartışması

Uluslararası Boks Birliği'nin 2023 Dünya Kupası'nda "kadınlar müsabakasına katılmak için uygunluk kriterlerini karşılamaması" gerekçesiyle diskalifiye ettiği Cezayirli Imane Khelif ve Tayvanlı Tayvanlı Lin Yu Ting'in Paris Olimpiyatları'nda mücadele etmesi cinsiyet tartışmalarını da beraberinde getirdi. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Sözcüsü Mark Adams, "Cezayirli boksör kadın olarak doğdu, kadın olarak kaydedildi, hayatını kadın olarak yaşadı, kadın olarak boks yaptı ve kadın pasaportuna sahip. Bu bir transseksüel vakası değil" dedi. Cezayirli boksör Khelif kadınlar 66 kiloda, Tayvanlı Lin Yu Ting ise kadınlar 57 kiloda altın madalya kazandı. Lin, yarı finalde Esra Yıldız Kahraman'ı yendi.

Sen Nehri'nin temizliği sürekli tartışma konusu oldu. Fotoğraf: Sebastian Kahnert/dpa/picture-alliance

Sen Nehri'nin kirliliği

Paris Olimpiyatları'nda en çok tartışılan konulardan biri de yüz yıldır yüzmenin yasak olduğu Sen Nehri'nde yüzme yarışlarının yapılması oldu. Yarışlara katılan yüzücüler suyun kirliliğinden şikayet etti. Belçika yüzme takımı, Claire Michel'in triatlon yarışında E.Coli bakterisi nedeniyle hastalandığının bildirilmesinin ardından yarışlardan çekildi. Portekiz Olimpiyat Komitesi de triatlon sporcusu Vasco Vilaca'da yarış sonrası mide-bağırsak enfeksiyonuyla uyumlu semptomlar görüldüğünü duyurdu. Milli yüzücü Kuzey Tunçelli de nehrin kirliliğine ilişkin "Su çok pisti. Kokusu, tadı çok kötüydü. Akıntıdan dolayı gidemediğimi hissettim. Kötü bir yarış deneyimi oldu" dedi.

DW,ANKA/CÖ,MUK

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