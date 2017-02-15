NATO’dan Afganistan çağrısı: "Derhal şiddete son verin"

NATO dışişleri bakanları, Afganistan'daki gelişmeleri masaya yatırdıkları video konferansı sonrasında altı maddelik ortak açıklama yayımladı.

Afganistan'daki "vahim” gelişmelerden duyulan "derin endişeye” vurgu yapılan açıklamada, "derhal şiddete son verilmeli” çağrısı yer aldı.

"Öncelikli görevimiz, vatandaşlarımızın, partner ülke vatandaşlarının, risk altındaki Afganların ve özellikle çabalarımıza destek olmuş olanların, güvenli tahliyesini sağlama taahhüdümüzü yerine getirmeye devam etmektir” denilen açıklamada Afganistan'da kontrolü elinde bulunduran makamlara, bu tahliyelerin "güvenli ve düzenli” bir şekilde yapılmasına saygı gösterme ve bu operasyonları kolaylaştırma çağrısı yapıldı.

Kadın haklarına ve azınlıkların korunmasına vurgu

Afgan halkının güvenli ve onurlu bir hayatı hak ettikleri ifade edilen açıklamada, Afganistan'daki tüm taraflara "kadınlar ve azınlık grupları dahil, temsil gücü olan kapsayıcı bir hükümet kurmaya dönük iyi niyetli olarak çalışma” çağrısı yer aldı.

NATO'nun Afgan makamlarına her türlü desteği durdurduğuna vurgu yapılan ortak açıklamada, kurulacak yeni hükümetten beklentiler şu ifadelerle sıralandı:

"Gelecekteki herhangi bir Afgan hükümeti, Afganistan'ın uluslararası yükümlülüklerine bağlı kalmalı, tüm Afganların insan haklarına, özellikle de kadın çocuk ve azınlıkların haklarına saygı göstermeli, hukukun üstünlüğünü korumalı, insani yardıma engel olmamalı ve Afganistan'ın bir daha asla teröristler için güvenli bir bölge olmamasını garanti etmelidir.”

"Tehditlere izin vermeyeceğiz"

Dışişleri bakanlarının ortak açıklamasında NATO'nun terörle mücadelede kararlı olduğu da vurgulandı. Açıklamada, "Teröristlerin bizi tehdit etmesine izin vermeyeceğiz” ifadelerine yer verildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg

Stoltenberg'den Taliban'a çağrı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, Kabil havalimanı çevresinde artan kaos ve tırmanan şiddet ve gerilim nedeniyle Taliban'ı uyardı.

Stoltenberg, "Taliban'dan beklentimiz, yabancı ülke vatandaşları ile ülkeden ayrılmak isteyen Afganların güvenli seyahatini olanaklı kılmasıdır” dedi.

Kabil havalimanında güvenliğin büyük önem taşıdığına işaret eden Stoltenberg, tahliye çalışmaları ve havalimanının güvenliği için askerleriyle katkı sağlayan Türkiye, ABD ve İngiltere'ye özellikle teşekkür etti. Genel Sekreter Stoltenberg, asıl sorunun tahliye edilecek kişilerin havalimanına ulaşımı olduğunu hatırlattı, "Tahliye edebileceğimiz kişilerden çok uçaklarımız var çünkü insanların, özellikle Afganların havalimanına gelmesini sağlamak şu anda en büyük güçlük” diye konuştu.

Taliban'ın ülkedeki kontrolü ele geçirmesinden bu yana Kabil havalimanı etrafından kargaşa hakim sürüyor, şiddet olayları yaşanıyor. Ülkeden tahliye edilecek çok sayıda yabancı ve Afgan vatandaşı, Taliban'ın çevrelediği havalimanına ulaşamıyor.

DW, AFP/ DA, JD

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