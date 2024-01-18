NATO'dan 90 bin askerle tatbikat

NATO, iki yıldır Ukrayna ile savaş halindeki Rusya'yı olası bir saldırıdan caydırmak amacıyla geniş kapsamlı bir tatbikata hazırlanıyor. İsveç'in de yer alacağı tatbikata 90 bin asker katılacak.

NATO, Ukrayna'ya iki yıl önce başlattığı saldırılarına son vermeyen Rusya'yı caydırmak amacıyla 90 bin askerin katılacağı büyük bir tatbikata hazırlanıyor.

Alman haber ajansı dpa, Brüksel'de üst düzey NATO temsilcilerinin katılımıyla Perşembe günü düzenlenen toplantıda söz konusu tatbikatın Şubat ayında yapılmasının kararlaştırıldığını duyurdu.

"Steadfast Defender" adı verilen tatbikat, NATO'nun Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana gerçekleştireceği en büyük askeri idman olacak. Tatbikata 31 NATO ülkesinin yanı sıra NATO üyesi olmak için Macaristan ve Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç de katılacak.

Tatbikatta özellikle ulusal ve çok uluslu kara kuvvetlerinin alarma geçirilmesi ve konuşlandırılması konusuna ağırlık verileceği belirtildi.

dpa'nın haberine göre tatbikatın senaryosu, NATO Antlaşması'nın üye devletlerden biri veya bir kaçının silahlı saldırıya uğraması halinde diğer üye devletlerin saldırıya uğrayan devlet(ler)e yardım etmelerini öngören 5'inci Maddesi üzerine oluşturuldu. Buna göre NATO birlikleri tatbikatta müttefik topraklarına yönelik olası bir Rus saldırısı üzerine yoğunlaşacak.

Soğuk Savaş'ın sona ermesinin ardından en büyük NATO tatbikatı 2018 yılında Norveç'te gerçekleştirildi. Bu tatbikata yaklaşık 51 bin asker katıldı.

NATO'nun en büyük tatbikatı ise Soğuk Savaş öncesi, 1988 yılında yapılmıştı. Bu tatbikatta yaklaşık 125 bin asker görev yapmıştı.

NATO üyesi olmayan Ukrayna, Rusya saldırılarına karşı kendisini NATO ülkelerinden aldığı büyük çaplı askeri yardımlarla savunuyor.

dpa/TY,EC

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