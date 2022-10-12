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Fotoğraf: Jörg Carstensen/picture alliance
PolitikaUkrayna

NATO Ukrayna'daki önceliğini açıkladı

3 saat önce

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, önceliklerinin Ukrayna'nın hava savunma kapasitesini artırmak olduğunu açıkladı.

https://www.dw.com/tr/nato-ukraynadaki-%C3%B6nceli%C4%9Fini-a%C3%A7%C4%B1klad%C4%B1/a-63414320

Ukrayna'nın müttefiki olan ülkelerin Brüksel'de gerçekleştirdiği toplantının başlangıcında konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'ya desteği nasıl artırabilecekleri konusunuele alacaklarını ve önceliklerinin Ukrayna'nın hava savunma kapasitesini artırmak olduğunu açıkladı.

"Ukrayna şehirlerine yönelik korkunç ve ayrım gözetmeyen saldırılarda siviller öldürüldü ve kritik önemdeki sivil altyapı tahrip edildi" diyen NATO Genel Sekreteri, "Bu, Ukrayna'nın acilen daha fazla hava savunmasına ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Müttefikler hava savunması sağladı ama daha fazlasına ihtiyacımız var. Farklı hava savunma çeşitlerine ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

NATO karargâhındaki toplantıdan beklentisi sorulan Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov da sadece üç kelimeyle yanıt verdi: "Hava savunma sistemleri."

Moskova'dan tepki

Rusya ise NATO Genel Sekreteri'nin dün yaptığı "Olası bir yenilgi, hepimizin yenilgisi olur" açıklamasına tepki gösterdi. Kremlin, bu açıklamanın, NATO'nun Ukrayna'nın tarafında savaştığının teyidi olarak değerlendirilebileceğini belirtti.

Almanya'dan IRIS-T füze kalkanı

Ukrayna dün Almanya'dan ilk Iris-T savunma sistemini teslim aldığını duyurmuştu.

Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, Twitter'dan Salı gecesi yaptığı paylaşımda, "IRIS-T'ler ulaştı. (Amerikan) NASAMS'ı da geliyor. Bu sadece başlangıç. Daha fazlasına ihtiyacımız var" dedi. Reznikov "İnsanlarımızı kurtarabilmemiz için Ukrayna semalarının korunması yönünde bir ahlaki zorunluluk var" diye ekledi.

Almanya, Rusya'nın Pazartesi başlattığı yoğun bombardımanın ardından Iris-T füze kalkanını "önümüzdeki günlerde" Ukrayna'ya teslim edeceğine dair söz vermişti. Ukraynalı yetkililer, Kırım'daki Kerç Köprüsü'nde gerçekleştirilen patlamayamisilleme olarak düzenlenen Rus saldırılarında en az 19 kişinin öldüğünü, 100'den fazla kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Pazartesi günü en az 84 füze ve 24 hava saldırısı düzenlediğini, bunlardan 43 füzenin ve 13 insansız hava aracının Ukrayna hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini belirtmişti.

DW,rtr,AFP/CÖ,EC

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