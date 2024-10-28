NATO: Kuzey Kore askerleri Rusya'da

NATO Genel Sekreteri Rutte, Kuzey Kore askerlerinin Rusya'nın yanında savaşmak üzere Kursk'ta olduğunu teyit etti. Rusya ise Kuzey Kore ile Haziran'da imzalanan savunma paktına işaret etti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 24 Şubat 2022'de Rusya'nın saldırısıyla başlayan Ukrayna savaşında 600 binin üstünde Rus askerinin öldüğünü ya da yaralandığını belirtti.

Rutte, Kuzey Kore askerlerinin Rusya'nın Kursk kentinde Ukrayna güçleriyle devam eden çatışmalarda Rusya'nın tarafında savaştığını da teyit etti. Kuzey Kore askerlerinin Kursk'ta konuşlandırılmasını "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in artan çaresizliğinin bir göstergesi" olarak nitelendiren Rutte, Putin'in dışarıdan yardım olmadan Ukrayna saldırısını sürdürebilecek durumda olmadığını savundu.

Brüksel'deki NATO ana karargâhında Güney Koreli istihbarat ve Savunma Bakanlığı yetkililerinden oluşan bir heyetle bir araya gelen Rutte, Kuzey Kore'nin halihazırda Rusya'ya milyonlarca atımlık cephane ve balistik füze tedarik ederek Avrupa'daki büyük bir çatışmayı kışkırttığını da not etti.

"Ukrayna'nın güvenliği bizim güvenliğimizdir"

Rusya ile Kuzey Kore arasında derinleşen askerî iş birliğini kınayan NATO Genel Sekreteri, demokratik ülkeleri ortak değerleri savunmaya ve Ukrayna'yı desteklemeye çağırdı. Rutte, "NATO müttefikleri, özgür ve demokratik bir Ukrayna'yı desteklemeyi sürdürecek. Çünkü Ukrayna'nın güvenliği bizim güvenliğimizdir" diye konuştu.

Güney Kore haber ajansı Yonhap, istihbarat teşkilatının geçen hafta parlamentoda milletvekillerine verdiği brifingde, Kuzey Kore'nin Rusya'ya yaklaşık 3 bin asker gönderdiğini bildirdiğini yazmıştı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de Kuzey Koreli askerlerin Rusya'da bulunduğuna dair ellerinde kanıtlar bulunduğunu söylemiş, ancak orada ne yaptıklarının henüz netlik kazanmadığını kaydetmişti.

Rusya'dan yanıt: Kuzey Kore ile savunma paktımız var

Rutte'nin açıklamalarına Rusya'nın yanıtı ise soğuk oldu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rutte'nin sözlerine aldırış etmedikleri mesajı vererek Rusya ile Kuzey Kore arasında geçen Haziran ayında imzalanmış bir savunma paktı bulunduğuna işaret etti.

Batılı askerî eğitmenlerin Ukrayna ordusunun Batı'nın verdiği uzun menzilli silahları kullanmasına yardım için üstü kapalı bir şekilde ülkede bulunduğuna işaret eden Lavrov, "Batılı askerî personel uzun süredir Ukrayna'da görev yapıyor" dedi.

AP,dpa/BK,TY

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