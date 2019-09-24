 MZ: AB iklim kurtarma sürecine ivme kazandırabilir | DÜNYA | DW | 03.12.2019

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DÜNYA

MZ: AB iklim kurtarma sürecine ivme kazandırabilir

Alman basınında İspanya'nın başkenti Madrid'te yapılan İklim Zirvesi ve NATO ile ilgili tartışmalar ön plana çıkıyor.

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Die Welt gazetesi Madrid'deki İklim Zirvesini yorum sütunlarına taşımış ve iklim tartışmasında Alman modelinin başarı şansını değerlendirmiş.

"İklim tartışması, özellikle de Almanya'da yüksek perdeden yapılıyor. Başbakan Merkel 'Eğer biz değilsek kim bunun mümkün olabildiğini gösterecek?' diye sordu. Ancak sorun şu ki kimse ilgilenmiyor. Almanya enerji santrallerindeki türbinleri kapatırken Rusya kömürde rönesans yaşıyor. Sera gazları hep küreseldi. Lakin bu hiçbir şey yapılamayacağı anlamına gelmiyor. Ancak ilerleme yavaş oluyor. Bu arka plana bakınca Alman modeli oldukça iddialı görünüyor. Nükleer enerji ve kömürden aynı anda vazgeçiyor, ancak yenilenebilir enerji için enerji deposu ve enerji hatlarını inşa etmiyor ve buna rağmen enerji güvenliği bekliyor. Bu model başarılı olursa dünya ilgilenebilir. Ancak pek de mümkün görünmüyor."

Badische Neueste Nachrichten gazetesi de İklim Zirvesini ele almış. Ancak yorumda 2020 yılında Glasgow'da yapılacak İklim Zirvesine kadar pek de bir ilerleme olmasının beklenmediği belirtiliyor.

"Gelire göre faturası orantısız görünüyor. Madrid sadece bir ara etap. Gelecek yıl Glasgow'dan önce işler çok da ciddiye binmeyecek. Orada bütün devletler gözden geçirilmiş iklim hedeflerini sunmak zorundalar. Ancak bu bir yılın daha kaybedilmesi anlamına geliyor."

Mittelbayerische Zeitung AB'nin iklim koruma sürecine yeni bir ivme kazandırabileceğini ele alıyor.

"Madrid için umut var. Bir zamanlar iklim konusunda öncü olan Almanya'nın desteği ile AB yorulan dünya iklimini kurtarma sürecine ivme kazandırabilir. Birçokları Avrupa Komisyonu'nun yeni başkanı Ursula von der Leyen'in katılımına güveniyor. Göreve 'yeşil anlaşma' sözü ile gelmişti. Onun komisyonu iklim koruma konusunda daha fazla şey yapmak istiyor. Hristiyan Demokratların daha önce sundukları, daha iddialı AB iklim koruma planlarını ve nihayetinde Avrupa çapında bir karbondioksit sınır vergisi getirilmesini yerine getirmek ve bununla beraber küresel ısınmaya karşı gerekli tedbirleri de almak zorundalar."

Aachener Zeitung gazetesi İngiltere’nin başkenti Londra'da bugün başlayan NATO Liderler Zirvesini yorum sütunlarına taşımış.

"NATO'nun sonunun geldiğine dair kehanetler sıklıkla dile getiriliyor. Ancak Avrupa'da birlikte ve güçlü bir şekilde hareket etme vizyonu yok. Bu nedenle de güvenliğini sağlayacak durumda değil. ABD'nin bir zamanlar inşa ettiği koruyucu kalkan o zaman olduğu gibi bugün de bir istikrar unsuru. Macron Avrupa'nın askeri olarak özerk olmasından hoşlanabilir ama AB'deki silahlı kuvvetler birliğin dış sınırlarını koruyabilecek durumda değil. Yüzde ikilik hedefin anlamından şüphe edilebilir. Ancak Avrupa'nın güvenlik politikası kapsamında hareket etme kabiliyetinin olması gerekiyor. Dünya daha barışçıl bir yer olmayacak. Macron NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini beyan etti. Ancak diğerleri hastayı hayatta tutma yanlısı."

SSB,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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