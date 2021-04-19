Madrid, İspanya'nın sadece coğrafi değil, aynı zamanda siyasi merkezi. Hükümet merkezi ve parlamentonun yanı sıra İspanya Kraliyeti'ne de evsahipliği yapıyor.

İspanyol ressamlarının eserlerinin sergilendiği Prado Müzesi, Madrid'i ünlü yapan tek çekim merkezi değil. Puerto del Sol Meydanı ve Real Madrid futbol kulübü de İspanyol başkentinin adının duyulmasında büyük paya sahip. Yaklaşık 3,3 milyon nüfusu olan Madrid, güney Avrupa'nın en büyük kenti.