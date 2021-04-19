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Madrid

Madrid, İspanya'nın sadece coğrafi değil, aynı zamanda siyasi merkezi. Hükümet merkezi ve parlamentonun yanı sıra İspanya Kraliyeti'ne de evsahipliği yapıyor.

İspanyol ressamlarının eserlerinin sergilendiği Prado Müzesi, Madrid'i ünlü yapan tek çekim merkezi değil. Puerto del Sol Meydanı ve Real Madrid futbol kulübü de İspanyol başkentinin adının duyulmasında büyük paya sahip. Yaklaşık 3,3 milyon nüfusu olan Madrid, güney Avrupa'nın en büyük kenti.

07/02/2021 Fußball: Premier League, England, 23. Spieltag, FC Liverpool - Manchester City. Ilkay Gündogan (l) von Manchester City schießt einen Elfmeter. +++ dpa-Bildfunk +++

Avrupa Süper Ligi yoğun eleştirilere rağmen kuruldu 19.04.2021

Aralarında Real Madrid, Juventus ve Arsenal gibi futbol devlerinin bulunduğu 12 kulüp, Avrupa Süper Ligi’ni kurduklarını açıkladı. Oluşuma UEFA ve FIFA’nın yanı sıra siyasiler de tepkili.

FUSSBALL WM 2018 Halbfinale 11.07.2018 Kroatien - England Raheem Sterling (England) traegt Trusox Socken, welche die FIFA bei Andreas Granqvist (Schweden) als nicht genehmigte Werbung eingestuft und mit einer Geldstrafe belegt hat. FOTO: ULMER Pressebildagentur/Markus Ulmer xxNOxMODELxRELEASExx |

"Avrupa Süper Ligi" iddiasına karşı ortak bildiri 21.01.2021

Avrupa'nın önde gelen bazı futbol kulüplerinin ayrı bir lig oluşturmayı planladığı iddialarına karşı FIFA ve altı kıta konfederasyonu ortak bir bildiri ile ayrı bir lige kesinlikle karşı olduklarını bildirdi.
A clockface of the Elizabeth Tower at the Houses of Parliament, more commonly known as Big Ben, shows 1100 GMT, ahead of Britain formally exiting the EU transition period on December 31 at 2300GMT, London, Britain REUTERS/Toby Melville

İngiltere Brexit sürecini tamamladı 01.01.2021

Yeni yılla birlikte AB iç pazarı ile gümrük birliğinden de ayrılarak Brexit sürecini tamamlayan İngiltere için yeni bir dönem başlıyor. Londra ile Madrid arasında yürütülen Cebelitarık görüşmeleri de olumlu sonuçlandı.
07.10.2020, Spanien, Madrid: Polizisten stehen an einem Kontrollpunkt in Madrid. Die Justiz hat die umstrittene Zwangsabriegelung des Corona-Hotspots Madrid durch die spanische Zentralregierung gekippt. Foto: Diego Radames/SOPA Images via ZUMA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Madrid'de olağanüstü hâl ilan edildi 09.10.2020

Vaka sayılarının yükseldiği Madrid'de hükümetle bölgesel yönetim arasında korona önlemleri konusunda anlaşmazlık çıktı. Merkezi hükümet, anlaşma sağlanamayınca kentte olağanüstü hâl ilan etti.

March 13, 2020, Madrid, Spain: People wearing face masks as a preventive measure against the corona virus in central Madrid..Spanish government has declared state of emergency for the next 15 days to better combat the coronavirus. It includes restrictions on movement and closure of restaurants and bars. Spain has second-highest number of cases in Europe after Italy with 4,231 infections and 123 deaths. (Credit Image: © Jorge Sanz/SOPA Images via ZUMA Wire |

+++Canlı Anlatım: İspanya’da 24 saatte bin 500’den fazla yeni vaka 14.03.2020

İspanya’da koronavirüs vaka sayısı son 24 saatte bin 500’den fazla kişi artarak 5 bin 753’e yükseldi.

Coronavirus, artwork Human coronavirus. Computer artwork of a Human coronavirus particle. Coronaviruses primarily infect the upper respiratory and gastrointestinal tract and can cause the common cold, gastrointestinal infections and SARS (severe acute respiratory syndrome). Coronaviruses are named after the corona (crown) of surface proteins (outer dots) that are used to penetrate a host cell. Once inside the cell, the virus particles (virions) use the cell s machinery to make more copies of themselves. PUBLICATIONxINxGERxSUIxHUNxONLY PASIEKA/SCIENCExPHOTOxLIBRARY F007/0222 Coronavirus Artwork Human Coronavirus Computer Artwork of a Human Coronavirus particle primarily infect The Upper Respiratory and gastrointestinal tract and CAN cause The Common Cold gastrointestinal Infections and SARS severe acute Respiratory Syndrome are Named After The Corona Crown of Surface Protein Outer Dots Thatcher are Used to penetrate a Host Cell Once Inside The Cell The Virus particles Use The Cell S Machinery to Make More copies of themselves PUBLICATIONxINxGERxSUIxHUNxONLY Pasieka SCIENCExPHOTOxLIBRARY

+++Canlı Anlatım: Robert Koch Enstitüsü risk bölgesini genişletti 14.03.2020

Almanya'da salgın hastalıklar konusundaki yetkili Robert Koch Enstitüsü, koronavirüs için risk bölgesi sayılan noktalara İspanya’nın Madrid kenti ile Avusturya’nın Tirol eyaletini de ekledi.

Taken at Madrid, during the climate conference COP25 (dec. 2019)

BM iklim zirvesi "hayal kırıklığı" yarattı 15.12.2019

Madrid'deki iklim zirvesi, küresel ısınmayla mücadele için alınması beklenen ciddi kararlar üzerinde uzlaşılamadan sona erdi. BM Genel Sekreteri, "hayal kırıklığına" uğradığını ancak "vazgeçilmemesi" gerektiğini söyledi.
02.12.2019, Spanien, Madrid: Pedro Sanchez (M), amtierender Ministerpräsident von Spanien, und Antonio Guterres (5.v.r), UN-Generalsekretär, posieren für ein Foto mit anderen Vertretern, die an der 25. UN-Klimakonferenz in Madrid teilnehmen. Heute beginnt mit Delegierten aus 196 Staaten offiziell die zweiwöchige internationale Klimakonferenz. Foto: Manu Fernandez/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

MZ: AB iklim kurtarma sürecine ivme kazandırabilir 03.12.2019

Alman basınında İspanya'nın başkenti Madrid'te yapılan İklim Zirvesi ve NATO ile ilgili tartışmalar ön plana çıkıyor.
ARCHIV - 19.09.2019, Niedersachsen, Hohenhameln: Dampf steigt vom Kohlekraftwerk Mehrum auf. (Zu dpa Bericht: Menge an Treibhausgasen in der Atmosphäre nimmt weiter zu) Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

BM: İklim değişikliği insan sağlığını tehdit ediyor 03.12.2019

BM İklim Zirvesi'nde iklim değişikliğinin insan sağlığını tehdit ettiği belirtildi. Yüzyılın sonuna kadar küresel sıcaklığın 3 derece artabileceği kaydedildi.

United Nations Secretary-General Antonio Guterres gives a press conference, at the 'IFEMA - Feria de Madrid' exhibition centre, in Madrid, on December 1, 2019, on the eve of the opening of the UN Climate Change Conference COP25. - Spain's Socialist government offered to host this year's UN climate conference, known as COP25, from December 2 to December 13, 2019, after the event's original host Chile withdrew last month due to deadly riots over economic inequality. Spanish authorities expect some 25,000 participants and 1,500 journalists from around the world to attend the two-week gathering in Madrid. (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP) (Photo by CRISTINA QUICLER/AFP via Getty Images)

''İklim değişikliğinde dönüşü olmayan bir noktaya doğru ilerliyoruz'' 02.12.2019

BM İklim Konferanslarının 25'incisi bugün İspanya’nın başkenti Madrid’de başlıyor. Konferansın hedefleri arasında küresel ısınmanın bu yüzyılın sonuna kadar 2 derecenin altında tutulması yer alıyor.

A demonstrator draped with an estelada or independence flag stands outside the Sagrada FamÃ­lia basilica during pro-independence gathering on the fifth day of protests over the conviction of a dozen Catalan independence leaders in Barcelona, Spain, Friday, Oct. 18, 2019. Various flights into and out of the region are cancelled Friday due to a general strike called by pro-independence unions and five marches of tens of thousands from inland towns are expected converge in Barcelona's center on Friday afternoon for a mass protest with students to and workers who are on strike. (AP Photo/Bernat Armangue)

Barcelona'da gösteriler nedeniyle tansiyon yüksek 18.10.2019

İspanya'da Katalan liderlere verilen hapis cezası sonrası başlayan protestolar sürüyor. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği eylemler nedeniyle Barcelona-Real Madrid karşılaşması ertelendi.

Catalan pro independence protesters shout slogans during a demonstration in Barcelona, Spain, Tuesday, Oct. 15, 2019. Spain's Supreme Court on Monday convicted 12 former Catalan politicians and activists for their roles in a secession bid in 2017, a ruling that immediately inflamed independence supporters in the wealthy northeastern region. (AP Photo/Bernat Armangue) |

Katalonya'da protesto gösterileri tırmanıyor 16.10.2019

İspanya'nın Katalonya bölgesinde bağımsızlık yanlısı gruplarla polis arasında çıkan çatışmalarda 100'den fazla kişi yaralandı. 50 eylemcinin de gözaltına alındığı gösterilere İspanya hükümeti sert tepki gösterdi.
The Champions League trophy is displayed before the UEFA group stage draw at the Grimaldi Forum, in Monaco, Thursday, Aug. 29, 2019. (AP Photo/Daniel Cole) |

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu 29.08.2019

Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonunun kura çekimi Monako'da yapıldı. Galatasaray'ın rakipleri Paris Saint-Germain, Real Madrid ve Club Brugge oldu.

20.08.2019 *** Migrants swim after jumping off the Spanish rescue ship Open Arms, close to the Italian shore in Lampedusa, Italy August 20, 2019. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

İspanya’dan İtalya’ya sığınmacı eleştirisi 20.08.2019

İspanya, "Open Arms" adlı kurtarma gemisini Lampedusa Adası açıklarında bekleten İtalya’yı ağır bir dille eleştirdi. Madrid, gemideki sığınmacıları İspanya’ya getirmek için Lampedusa’ya bir gemi gönderme kararı aldı.

Sevilla's forward Jose Antonio Reyes (C) celerates a goal during the Spanish league football match Malaga CF vs Sevilla FC at La Rosaleda stadium in Malaga on May 23, 2015. AFP PHOTO / CRISTINA QUICLER (Photo credit should read CRISTINA QUICLER/AFP/Getty Images)

Futbolcu Jose Antonio Reyes trafik kazasında öldü 01.06.2019

İspanyol futbolcu Jose Antonio Reyes trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.

Spanish presiding magistrate Manuel Marchena (C, rear) chairs a hearing at Spain s High Court in Madrid, Spain, 18 December 2018. The magistrates of the court are to deliberate in a hearing if the Court is competent for judging the known as Proces case, which several Catalan separatist leaders are prosecuted for their role in illegal Catalan secession referendum on 01 October 2017 and a bid to break away from Spain that was ruled to be illegal by Spain s judiciary. Spain s High Court deliberates if it is competent for judging Catalonian pro-independence process !ACHTUNG: NUR REDAKTIONELLE NUTZUNG! PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xBallesterosx GRAF8911 20181218-636807274803234708

İspanya'da Katalan liderlerin davası başladı 12.02.2019

İspanya’nın Katalonya özerk bölgesinde düzenlenen bağımsızlık referandumu nedeniyle "isyan" ve "isyana teşvik" ile suçlanan 12 Katalan liderden 9'u ilk kez hakim karşısına çıktı.
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