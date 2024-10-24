MSB: Irak ve Suriye'de 47 hedef imha edildi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ) Ankara'daki Kahramankazan tesislerine düzenlenen silahlı saldırı sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki hedeflere hava harekatı düzenledi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Dün (23 Ekim) Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik dün akşamdan bu sabaha kadar icra edilen hava harekâtlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 47 hedef başarıyla imha edilmiştir. İcra edilen hava harekâtlarında azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi sürmekte olup hava harekâtlarımız devam edecektir" denildi.

MSB daha önce yaptığı açıklamasında hava harekatının "Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa" hakları doğrultusunda düzenlendiğini ifade etti. Açıklamada ayrıca "Bu harekatlar sırasında, masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır" denildi.

Anadolu Ajansı'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre de MİT, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde PKK'ya yönelik operasyonlar düzenledi. Habere göre operasyonlarda, örgüte ait enerji-altyapı binası, lojistik ve mühimmat deposu gibi çok sayıda stratejik nokta hedef alındı.

TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki tesisi Fotoğraf: Adem Altan/AFP

Saldırıların yerleşim alanlarını hedef aldığı iddia edildi

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise aralarında çocukların da olduğu sivillerin hayatını kaybettiği ileri sürüldü.

DEM Parti Gençlik Meclisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Dün gece saatlerinden itibaren Rojava Kürdistanı'nın Kobane, Qamişlo, Tel Rifat ve Minbiç kentlerine ve Başûr Kürdistanı'nın Şengal, Süleymaniye ve diğer kentlerine yönelik yapılan saldırılarda sivil yerleşim yerleri hedef alınmış, bu saldırılar sonucunda birçok sivil hayatını kaybetmiştir.

Yerleşim alanlarını, sağlık merkezlerini ve kamusal hizmet alanlarını hedef alan bu saldırıları kınıyoruz. Savaş suçu niteliğinde olan bu saldırılar savaşı derinleştirmekten ve halklara düşmanlıktan öte bir anlam taşımamaktadır" denildi.

DEM Parti: Hava harekatları şiddeti derinleştirir

DEM Parti, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlediği hava harekatıyla ilgili "Ankara Kahramankazan'da bulunan TUSAŞ tesislerine yönelik saldırının ardından başlatılan hava harekatları bölgede yalnızca şiddet olaylarının derinleşmesine neden olur...Tüm tarafları diyalog ve barışçıl çözüm yollarını benimsemeye çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

"Kuzey ve Doğu Suriye'nin birçok merkezine ve özellikle Kobani'ye yönelik bombardımanlar, sivil halkın yaşamını tehlikeye atmaktadır. Savaşın yıkıcı etkileri, bölgedeki tüm taraflar için büyük bir felakete yol açabilir. Sivillerin hedef alındığı askeri operasyonlar, uluslararası hukuk kurallarını da çiğnemektedir" ifadelerinin yer aldığı açıklamada "Savaş ve çatışmanın sürdürülmesi, yalnızca daha fazla acıya ve kayba neden olacaktır" denildi.

DW, ANKA/EC

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