Miçotakis'ten Erdoğan ile görüşme sonrası açıklama: Anlaşmazlıklar kaydedildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis NATO zirvesi için gittikleri İngiltere’nin başkenti Londra'da bir araya geldi. Yaklaşık bir buçuk saat sürdüğü belirtilen görüşmede iki ülke arasında yaşanan deniz yetki alanları sorunu ele alındı.

Miçotakis görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamada "Türkiye'nin son edimleriyle ilgili tüm konuları gündeme getirdim" dedi. "İki tarafın anlaşmazlıkları kaydedildi" diyen Miçotakis "İki taraf güven arttırıcı önlemleri üzerinde tartışmaları sürdürme üzerinde mutabık kaldı" diye konuştu.

Miçotakis Erdoğan ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada "Yunan halkını Türkiye ile zorlukların olduğu, olmaya devam ettiği ve olacağı güvencesini vermek isterim. Ama iki tarafın iyi niyet göstermesi halinde bunların üstesinden gelineceğine inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanlığı resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda da, Erdoğan'ın Miçotakis ile bir araya geldiği duyuruldu.

Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da katıldı.

Yunanistan imzalanan mutabakattan rahatsız

Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Türkiye arasında 27 Kasım tarihinde deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin bir mutabakat muhtırası imzalamıştı. Anlaşma, Ankara ile Atina arasında yaşanan Akdeniz'de doğal gaz ve petrol sondaj faaliyetlerinden kaynaklı anlaşmazlığı daha da karmaşık hale getirmişti. Yunan hükümeti Türkiye ile Libya kıyıları arasında yer alan Girit adasının varlığını görmezden geldiği gerekçesiyle anlaşmanın absürt olduğunu savunuyor. Avrupa Birliği ve NATO da konuyla ilgili Yunanistan'a destek veriyor. Mısır ve Kıbrıs Cumhuriyeti de anlaşmanın "yasadışı" olduğu görüşünü savunuyor.

Yunanistan anlaşmanın kamuoyuna duyurulması üzerine Libya'nın Atina Büyükelçisi'ni Dışişleri'ne çağırmış, anlaşmaya açıklık kazandırılmaması halinde büyükelçinin sınırdışı edileceği uyarısında bulunmuştu. Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin de dışişleri bakanlığına çağırılmış ve kendisinden konuyla ilgili izahat talep edilmişti.

Reuters/EC,JD

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