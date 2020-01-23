 Merkel′in Türkiye ziyaretine tepkiler | TÜRKİYE | DW | 24.01.2020

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TÜRKİYE

Merkel'in Türkiye ziyaretine tepkiler

Almanya Başbakanı Merkel'in Türkiye ziyareti Almanya'da tartışmalara neden oldu. Muhalefet, Merkel hükümetinden daha net bir Türkiye politikası izlemesini bekliyor.

Merkel ve Erdoğan İstanbul'da bir araya geldi

Merkel ve Erdoğan İstanbul'da bir araya geldi

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye'ye yaptığı ziyaret ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la buluşması Almanya'da geniş yankı buldu.

İnsan hakları kuruluşu Pro Asyl Başbakan Merkel'n Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği sözleri eleştirdi. Pro Asyl Diretörü Günter Burkhardt Frankfurt'ta yaptığı açıklamada, Merkel'in açıklamalarıyla insan hakları ve hukukun temel prensiplerini gözardı ettiğini savundu. Burkhard, "Türkiye'nin işgal ettiği Suriye'nin kuzeyinde yerleşim yerleri inşa edilmesine mali destek sunmak, uluslararası hukuka aykırı bir saldırının sonuçlarını desteklemektir" dedi.

Yeşiller partili siyasetçiler Cem Özdemir ve Claudia Roth ise Alman hükümetinden Ankara ile ilişkilerde daha net bir çizgi izlemesini talep etti. Özdemir ve Roth Berlin'de yaptıkları ortak açıklamada, "Hükümet Türkiye'deki demokratların tarafında yer almak zorunda" dedi. İki politikacı Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği operasyonu "uluslararası hukuka aykırı" diye nitelendirerek, Türkiye'de birçok belediye başkanının da görevden alındığını hatırlattı. Açıklamada, "Bu nedenlerden ötürü Türk hükümetiyle doğrudan görüşmeler yürütmek doğru ancak Merkel doğru kelimeleri bulmak zorunda" denildi.

Hür Demokrat Parti (FDP) Meclis Grup Başkan Yardımcısı Alexandr Graf Lambsdorff Alman Yazıişleri Ağı'na yaptığı açıklamada, "Alman hükümeti Erdoğan'ın Türkiye'de insan hakları ve yurttaşlık haklarını ciddi şekilde sınırlandırdığını Libya ve Suriye'de saldırgan ve koordinasyonsuz hareket ettiğini daha uzun süre gözardı edemez" dedi.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Meclis Grup Başkan Yardımcısı Gabriela Heinrich ise Türk hükümetiyle çetin konuların konuşulması gerektiğine işaret etti. Heinrich, "Türk hükümetinin gazeteciler, muhalifler ve sivil toplum kuruluşlarından aktivistlere karşı muamelesi, Avrupa değerler topluluğunun temelini oluşturan demokrasi ve hukukun üstünlüğü değerleriyle çelişiyor" dedi. 

Almanya Türk Toplumu Başkanı Atilla Karakörklü de Güneybatı Alman Radyo Televizyon Kurumu'na (SWR) yaptığı açıklamada, Türkiye'de hukuk devletinin ciddi oranda zarar gördüğünü söyledi. Karabörklü bunun yanı sıra demokraside ciddi kayıplar olduğunu vurguladı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Vahdettin Köşkü'ndeki ikili görüşmeleri sonrasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıda iki lider sığınmacılara maddi destek, Libya'daki durum, Suriye'de güvenli bölge ve Türkiye-AB ilişkileri konusunda mesajlar verdi.

AFP, KNA / HT, TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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