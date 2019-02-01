 Merkel′den Venezuela′ya seçim çağrısı | ALMANYA | DW | 01.02.2019

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ALMANYA

Merkel'den Venezuela'ya seçim çağrısı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Venezuela'da halkın iradesinin hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çekerek ülkedeki siyasi krizden çıkmanın ancak seçime gitmekle mümkün olduğunu belirtti.

Deutschland Angela Merkel PK nach Ministerpräsidentenkonferenz (Getty Images/AFP/O. Andersen)

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Almanya Başbakanı Angela Merkel Cuma günü Berlin'de Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile yaptığı görüşmenin ardından Venezuela’da Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve muhalif lider Juan Guaido arasındaki siyasi krize dair de açıklamalarda bulundu.

Venezuela’da Maduro’nun devlet başkanı seçildiği son seçimin özgür bir seçim olduğuna inanmadığını belirten Merkel, ülkede halkın iradesinin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Merkel, bunun da ancak özgür ve adil seçimlere gidilerek yapılabileceğini vurguladı. Merkel "Almanya hükümeti pozisyonunu, halkın perspektivine göre kararlaştırmıştır" diye konuştu.

AB Dışişleri Bakanlarının Venezuela'da demokratik seçimler için çaba gösterenleri desteklemek amacıyla kurdukları Uluslararası Temas Grubu’nada değinen Merkel, "Amacımız gerginliğin önlenmesine katkıda bulunmak" diye konuştu.

Ekonomik krizin pençesindeki Venezuela'daki siyasi kriz, muhalif lider Juan Guaido'nun kendisini geçici devlet başkanı ilan etmesinin ardından patlak vermişti.

ABD, Kanada, birçok Latin Amerika ülkesi ve Avrupa Parlamentosu (AP) Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıdığını açıklarken, AB ülkelerinden Almanya, İspanya, Fransa ve İngiltere, geçen hafta sonu Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya ültimatom vererek 8 gün içerisinde seçim çağrısı yapmasını talep etmişti.

Eğer Maduro, Pazar gününe kadar adil, özgür ve şeffaf bir seçim çağrısında bulunmazsa bu ülkeler, muhalif lider Juan Guaido’yu geçici devlet başkanı olarak tanıyacaklarını duyurmuşlardı.

Rusya, Çin ve Türkiye'nin aralarında olduğu ülkeler ise Maduro'ya desteğini açıklamıştı.

dpa, BD/GA

© Deutsche Welle Türkçe     

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