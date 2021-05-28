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Venezuela, Güney Amerika'da ülke. Guyana, Brezilya ve Kolombiya ile komşudur. Başkenti Caracas'tır. Nüfusu 31 milyondur.
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Venezuela dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip. Bu nedenle çoğu kişi için ülkede benzinin yıllardır yetersiz olması şaşırtıcı bir durum. Kıtlık artık sürdürülemez seviyelere ulaştı ve hem de koronavirüs salgınının ortasında. Yakıt olmadan, karantina kurallarına uymak daha kolay olabilir ama ne pahasına? Başkent Caracas’a gidip daha fazlasını öğrenelim.
Venezuela bir zamanlar örnek bir demokrasi olarak görülüyordu. Bugün savaşın olmadığı bir ülkedeki en büyük mülteci trajedisinin merkezi konumunda. BM, 2020 sonuna kadar 6,5 milyon insanın Venezuela'dan ayrılmasını bekliyor. Peki, dünyada bilinen en büyük petrol yataklarına sahip ülke nasıl küresel bir poker oyununun parçası haline geldi?
TBMM'nin İdlib'i halktan gizli görüşmesine tepki. AB liderleri destek için Yunanistan, pazarlık için Türkiye'de. Koronavirüs Türk ekonomisini olumsuz etkiliyor. Netanyahu İsrail'de sandıktan zaferle çıktı. Venezuela zengin petrol yataklarına rağmen nasıl bu hâle geldi?
Venezuela’daki ekonomik kriz nedeniyle bilim insanları çalışmalarını güçlükle yürütüyor. Ancak çoğunun bilim yolundan dönmeye niyeti yok. Ülke küresel ısınma nedeniyle son buzulunu da kaybetmek üzere. Araştırmacılar zorlu koşullara rağmen Umboldt buzulundaki gelişmeleri kaydetmeye devam ediyor.
Venezuela'da süren ekonomik kriz nedeniyle birçok kişinin doğum kontrol yöntemlerine erişimi de kısıtlandı. Genç hamileliklerin arttığı ülkede birçok kadın çocuk yaşta anne olmaya başladı. Birleşmiş Milletler ülkeye bu yıl 45 bin hormon implantı gönderirken, klinikler bu sayının yetersiz olduğuna ve genç annelerin sayılarının artacağına dikkat çekiyor.