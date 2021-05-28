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Venezuela

Venezuela, Güney Amerika'da ülke. Guyana, Brezilya ve Kolombiya ile komşudur. Başkenti Caracas'tır. Nüfusu 31 milyondur.

DW Türkçe'nin Venezuela ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

DW Haber - 28.05.2021 28.05.2021

DW Haber'de bugün; Venezuelalı gazeteci: "Türkiye’den yardım geldiğini hatırlamıyorum"; Hopa'da eylem | Çaykur neden zarar ediyor?; BİK raporu: İktidara yakın medyaya para aktı; Almanya'da Gülen Cemaati'nin de yer aldığı çok dinli projeye tepki.

06.10.2017+++Ankara, Türkei+++ Turkey's President Recep Tayyip Erdogan, right, gestures to Venezuela's President Nicolas Maduro during a joint media statement following their meeting at the Presidential Palace in Ankara, Turkey, Friday, Oct. 6, 2017. Erdogan said his country does not condone any external interventions in South America after meeting with Maduro, on the first by a Venezuelan head of state official visit to Ankara, than comes amid stringent U.S. sanctions on the South American nation.(Yasin Bulbul/Presidency Press Service, Pool Photo via AP) |

"Türkiye, Venezuela için yaptırımlara karşı bir cankurtaran oldu" 28.05.2021

Venezuela uluslararası uyuşturucu kaçakçılığının neresinde rol alıyor? Venezuela-Türkiye ilişkilerinin nasıl geliştiğini Venezuelalı gazeteci Roberto Deniz DW Türkçe'ye anlattı.

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump salutes as he boards Air Force One at after visiting the U.S.-Mexico border wall, in Harlingen, Texas, U.S., January 12, 2021. REUTERS/Carlos Barria/File Photo

Trump'tan son dakika Venezuela kararları 20.01.2021

Trump, Beyaz Saray'daki son gecesinde, ABD'deki Venezuelalıların sınır dışı edilmesini 18 aylığına erteleyen bir kararname imzaladı. Maduro yönetimine yönelik yeni yaptırım kararları da alındı.
Venezuela's President Nicolas Maduro gestures as he speaks to the media after voting during the parliamentary election, in Caracas, Venezuela December 6, 2020. REUTERS/Fausto Torrealba NO RESALES. NO ARCHIVES

Maduro Venezuela’da seçimin galibi 07.12.2020

Ekonomik ve siyasi krizin etkili olduğu Güney Amerika ülkesi Venezuela’da parlamento seçimlerini Devlet Başkanı Nicolás Maduro kazandı. Muhalefetin boykot çağrısı nedeniyle seçime katılım yüzde 31 olarak gerçekleşti.

A staff removes the Iranian flag from the stage after a group picture with foreign ministers and representatives of Unites States, Iran, China, Russia, Britain, Germany, France and the European Union during the Iran nuclear talks at the Vienna International Center in Vienna on July 14, 2015. Iran and six major world powers reached a nuclear deal on Tuesday, capping more than a decade of on-off negotiations with an agreement that could potentially transform the Middle East, and which Israel called an historic surrender. AFP PHOTO / POOL / CARLOS BARRIA (Photo credit should read CARLOS BARRIA/AFP/Getty Images)

ABD'den İran'a yeni yaptırımlar 21.09.2020

ABD, İran Savunma Bakanlığı ve Venezuela lideri Maduro'ya yönelik yeni yaptırımlar uygulamaya başladı. Washington, diğer BM üyelerini de bu yaptırımları uygulamaya davet etti. Ancak birçok BM üyesi buna sıcak bakmıyor.
12.3.2020, Caracas, Venezuela, Venezuela's President Nicolas Maduro speaks during a news conference at Miraflores Palace in Caracas, Venezuela, March 12, 2020. REUTERS/Manaure Quintero/File Photo

BM'den Maduro'ya ağır suçlama: İnsanlığa karşı suç işlendi 16.09.2020

BM'ye bağlı araştırma komisyonu, Venezuela lideri Maduro'yu 2014'ten beri yaşanan ağır insan hakları ihlallerinden sorumlu tuttu. Raporda Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi göreve çağrıldı.
FILE - In this March 12, 2020 file photo, Venezuelan President Nicolas Maduro gives a press conference at Miraflores presidential palace in Caracas, Venezuela. The Trump administration increased pressure on Venezuelan Maduro, Thursday, June 18, targeting a lifeline he's used for selling crude oil run by a close associate of the socialist leader who was recently jailed in Cape Verde. (AP Photo/Matias Delacroix, File) |

İngiltere Venezuela'nın altınını Maduro'ya vermiyor 02.07.2020

Britanya'da Yüksek Mahkeme, Venezuela'nın İngiltere Merkez Bankasında saklanan 2 milyar dolarlık altınının Venezuela lideri Maduro'ya verilmemesine hükmetti.
FILE - In this March 12, 2020 file photo, Venezuelan President Nicolas Maduro gives a press conference at Miraflores presidential palace in Caracas, Venezuela. The Trump administration increased pressure on Venezuelan Maduro, Thursday, June 18, targeting a lifeline he's used for selling crude oil run by a close associate of the socialist leader who was recently jailed in Cape Verde. (AP Photo/Matias Delacroix, File) |

Venezuela ve AB arasındaki yaptırım krizi tırmanıyor 30.06.2020

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro Avrupa Birliği (AB) temsilcisine ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre verdi. Maduro’nun kararı AB’nin 11 Venezuelalı siyasiye yaptırım kararı alması sonrasında geldi.

Petrol zengini Venezuela’da benzin bulunamıyor 25.05.2020

Venezuela dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip. Bu nedenle çoğu kişi için ülkede benzinin yıllardır yetersiz olması şaşırtıcı bir durum. Kıtlık artık sürdürülemez seviyelere ulaştı ve hem de koronavirüs salgınının ortasında. Yakıt olmadan, karantina kurallarına uymak daha kolay olabilir ama ne pahasına? Başkent Caracas’a gidip daha fazlasını öğrenelim.
ARCHIV - 01.03.2017, Venezuela, Caracas: Tarek el Aissami, damals Vizepräsident von Venezuela, lächelt bei seiner Ankunft zu einer Militärparade. Am 31.07.2019 wurde der heutige Industrieminister wegen Drogenhandels von den USA zur Fahndung ausgeschrieben. (zu dpa «USA setzen venezolanischen Industrieminister auf Fahndungsliste» vom 31.07.2019) Foto: Fernando Llano/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Uyuşturucu kaçakçılığı zanlısı petrol bakanı oldu 28.04.2020

ABD tarafından en çok arananlar listesine alınan El Aissami, Venezuela lideri Maduro tarafından petrol bakanı olarak atandı. El Aissami, bin kiloyu aşkın uyuşturucu nakliyatı gerçekleştirmekle suçlanıyor.

Venezuela petrol zenginliğine rağmen nasıl bu hale geldi? 12.04.2020

Venezuela bir zamanlar örnek bir demokrasi olarak görülüyordu. Bugün savaşın olmadığı bir ülkedeki en büyük mülteci trajedisinin merkezi konumunda. BM, 2020 sonuna kadar 6,5 milyon insanın Venezuela'dan ayrılmasını bekliyor. Peki, dünyada bilinen en büyük petrol yataklarına sahip ülke nasıl küresel bir poker oyununun parçası haline geldi?

DW Haber - 03.03.2020 03.03.2020

TBMM'nin İdlib'i halktan gizli görüşmesine tepki. AB liderleri destek için Yunanistan, pazarlık için Türkiye'de. Koronavirüs Türk ekonomisini olumsuz etkiliyor. Netanyahu İsrail'de sandıktan zaferle çıktı. Venezuela zengin petrol yataklarına rağmen nasıl bu hâle geldi?

Venezuela’nın elinde tek bir buzul kaldı 27.12.2019

Venezuela’daki ekonomik kriz nedeniyle bilim insanları çalışmalarını güçlükle yürütüyor. Ancak çoğunun bilim yolundan dönmeye niyeti yok. Ülke küresel ısınma nedeniyle son buzulunu da kaybetmek üzere. Araştırmacılar zorlu koşullara rağmen Umboldt buzulundaki gelişmeleri kaydetmeye devam ediyor.

Former Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva gestures behind a banner reading Lula is innocent after being released from prison, in Curitiba, Brazil November 8, 2019. REUTERS/Rodolfo Buhrer

Brezilya eski devlet başkanı Lula serbest bırakıldı 09.11.2019

Brezilya’da yolsuzluk suçlamasıyla tutuklu bulunan eski devlet başkanı Lula serbest bırakıldı. Arjantin, Küba ve Venezuela devlet başkanları tahliyeyi memnuniyetle karşıladı.

Venezuela'da ekonomik kriz hamilelikleri de etkiledi 29.08.2019

Venezuela'da süren ekonomik kriz nedeniyle birçok kişinin doğum kontrol yöntemlerine erişimi de kısıtlandı. Genç hamileliklerin arttığı ülkede birçok kadın çocuk yaşta anne olmaya başladı. Birleşmiş Milletler ülkeye bu yıl 45 bin hormon implantı gönderirken, klinikler bu sayının yetersiz olduğuna ve genç annelerin sayılarının artacağına dikkat çekiyor.
12.08.2019, Venezuela, Caracas: Diosdado Cabello (M), Vorsitzender der Verfassungsgebenden Versammlung und Vizepräsident der Sozialistischen Partei, hält während einer Sitzung der Nationalversammlung eine Fahne von Venezuela. In dem seit Monaten andauernden Machtkampf in Venezuela will Präsident Maduro offenbar das von der Opposition kontrollierte Parlament auflösen. Foto: Pedro Ramses Mattey/dpa | Verwendung weltweit

Venezuela'da Ulusal Meclis feshediliyor 13.08.2019

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun, daha önce yetkileri büyük ölçüde kısıtlanan Ulusal Meclis’i feshedip erken seçim kararı alması gündemde.

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