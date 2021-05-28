Petrol zengini Venezuela’da benzin bulunamıyor

Venezuela dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip. Bu nedenle çoğu kişi için ülkede benzinin yıllardır yetersiz olması şaşırtıcı bir durum. Kıtlık artık sürdürülemez seviyelere ulaştı ve hem de koronavirüs salgınının ortasında. Yakıt olmadan, karantina kurallarına uymak daha kolay olabilir ama ne pahasına? Başkent Caracas’a gidip daha fazlasını öğrenelim.