Merkel'den Erdoğan'a: Suriye'deki askeri operasyonu durdurun

Almanya Başbakanı Angela Merkel Türkiye'ye, Suriye'nin kuzeydoğusundaki askeri operasyonu derhal sona erdirme çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon konuşması yapan Merkel, Erdoğan'dan "askeri operasyonları derhal sona erdirmesini" istedi. Konuyla ilgili açıklama Alman hükümet sözcüsü tarafından yapıldı.

Açıklamada ayrıca yerel halkın büyük kesimlerinin sürgün edilmesinin Türkiye'nin güvenlik çıkarlarından bağımsız olarak bölgeyi istikrarsızlaştırma ve terör örgütü IŞİD'in yeniden güçlenmesi tehlikesini ortaya çıkardığı belirtildi.

Almanya Savunma Bakanı'ndan uyarı

Merkel'den önce Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer de benzer açıklamalarda bulunmuştu. Almanya'da koalisyon hükümetinin büyük ortağı CDU'nun (Hristiyan Demokrat Birlik) Genel Başkanı olan Kramp-Karrenbauer, "Türkler bir NATO müttefiki. NATO da değerleri olan bir birlik" demişti. NATO üyelerinin bu değerler doğrultusunda dünya barışının istikrarsızlığına değil, güçlendirilmesine katkıda bulunması gerektiğini dile getiren savunma bakanı, Türkiye'nin askeri harekatı ile ilgili olarak da, "Türkiye'nin, Kuzey Suriye'de bir işgal gücü olarak kalma planına yönelik işaret varsa, buna açık bir yanıt vermek zorundayız. Böyle bir şey olamaz" diye konuşmuştu.

dpa / EC,ET

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