 Merkel ve Putin dörtlü temaslar konusunda uzlaştı | ALMANYA | DW | 02.12.2018

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ALMANYA

Merkel ve Putin dörtlü temaslar konusunda uzlaştı

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna krizine çözüm için dörtlü görüşmeler yapılması konusunda uzlaştı.

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Rusya Devlet Başkanı Putin ve Almanya Başbakanı Merkel

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna krizine çözüm bulunması için Almanya, Rusya, Ukrayna ve Fransa arasında dörtlü görüşmeler yapılması konusunda uzlaştı. Merkel Buenos Aires'teki G20 zirvesi sonrası yaptığı açıklamada söz konusu görüşmelerin hükümet müsteşarları düzeyinde yapılacağını söyledi. Merkel, Azak Denizi'nde yaşanan olay sonrasında "tüm gerilimlerin" azaltılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

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Putin de sözcüsü üzerinden yaptığı açıklamada, Merkel'e Ukrayna ile Karadeniz'de yaşanan gerilimi "geniş ve detaylı olarak" aktardığını belirtti. Kiev'deki mevcut hükümetle Ukrayna'nın doğusunda savaşın sona ermesini mümkün görmediğini belirten Putin "İktidarda oldukları sürece savaş sürecektir” dedi. Putin, Kiev'in doğudaki çatışmaların "özellikle barışçıl araçlarla" yatıştırılmasını arzu etmediğini ifade etti.

Doğu Ukrayna'da 2014 yılından beri Rusya yanlısı isyancılar merkezi hükümete karşı savaşıyor. Savaşta şimdiye kadar 10 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Kiev ile Moskova arasındaki tansiyon kısa süre önce Azak Denizi'nde yaşanan olayla yeniden yükselmişti. Kerç Boğazı'nda geçen haftasonu Ukrayna donanmasına ait üç geminin geçişine engel olan Rus sahil muhafızları, önce gemilere ateş açmış ardından gemileri içindeki mürettebatla birlikte alıkoyarak Kerç liman kentine getirmişti. Gemideki 24 kişilik mürettebat daha sonra gözaltına alınarak Moskova'ya getirilmişti. Taraflar olaydan birbirini suçlarken Kiev olay sonrasında 28 Kasım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 30 günlük sıkıyönetim kararı almıştı.

Weißrussland Treffen von Putin, Hollande Poroschenko und Merkel in Minsk (picture-alliance/AP Photo/S. Grits)

Rus, Fransız, Ukraynalı Alman liderler 2015 yılında Minsk'te Ukrayna krizine çözüm bulmak için buluşmuştu

Merkel: Azak Denizi'nde serbest gemi trafiği sağlanmalı

"Azak Denizi'nde Ukrayna kıyıları ve kentleri için serbest gemi trafiğinin sağlanması gerektiğini" vurgulayan Merkel, Rusya'nın uluslararası sözleşmelere riayet etmesi gerektiğini kaydetti. Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert'in verdiği bilgilere göre Merkel konuyla ilgili ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşmede bulunmadı.

Trump, yaşanan Karadeniz'de yaşanan kriz nedeniyle Putin ile G20 zirvesinde önceden planlanan görüşmesini zirveden hemen önce iptal etmişti. Putin ise Buenos Aires'te yaptığı açıklamada Trump ile görüşmenin "gerçekten gerekli" olduğunu söylemişti.

Rusya ile Ukrayna arasında 2014 yılında Doğu Ukrayna'da patlak veren krizi yatıştırmak için daha önce Almanya ve Fransa'nın aracılığıyla Normandiya formatında dörtlü görüşmeler başlatılmış, 2015 yılında taraflar Minsk'te bir anlaşmaya varmıştı. Çatışmaların önlenmesine katkı sağlayan anlaşma şimdiye kadar sık sık ihlal edildi.

AFP / EC, JD

©Deutsche Welle Türkçe

 

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