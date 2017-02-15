Merkel-Putin zirvesinde Afganistan ve Navalni atışması

Moskova'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Almanya Başbakanı Angela Merkel, Afganistan'daki sivillerin tahliyesi için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Taliban üzerinde baskı kurmasını istedi.

Merkel'ın, Putin ile Kremlin Sarayı'nda üç saati aşkın görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısına Afganistan'daki gelişmeler ile Rusya'da hapiste tutulan muhalif lider Aleksey Navalni damgasını vurdu.

‘Taliban önce tahliyelere izin vermeli'

Taliban'ın iktidara dönüşünü ve Afganistan'ı kontrol ediyor olmasını son derece "moral bozucu” olarak nitelendiren Merkel, Afganistan'dan ayrılmak isteyen sivillerin tahliye edilmesi için Putin'den Taliban üzerinde baskı kurmasını istedi.

Merkel, Berlin için önceliğin 20 yıl boyunca Alman kurumları için çalışan Afgan vatandaşların tahliye edilmesi olduğunun altını çizdi.

Başbakan Merkel, Rusya'nın görüşmelerinde Taliban'a, insani konularda işbirliğinin ve BM örgütleriyle faaliyetlerin sürmesinin, ancak Taliban'ın tahliyelere izin vermesi durumunda mümkün olabileceğini iletmesini istediğini de açıkladı.

"Navalni serbest bırakılsın”

Merkel basın toplantısında ayrıca Putin ile hapisteki muhalif siyasetçi Aleksey Navalni'nin durumunu görüştüklerini söyledi. Navalni'nin, AİHM'in kararına rağmen hapiste tutulmasını kabul edilemez bulduğunu vurgulayan Başbakan, "Rusya Devlet Başkanı Putin'den bir kez daha Aleksey Navalni'nin serbest bırakılmasını talep ettim ve bu konuyu takip etmeye devam edeceğimizi de açıkça ifade ettim” diye konuştu.

Farklılıklara rağmen ‘diyalog' vurgusu

Moskova seyahati, Eylül ayındaki genel seçimlerde siyasete veda etmeye hazırlanan Merkel'ın Rusya'ya başbakan olarak yaptığı son ziyaret olarak görülüyor.

Başbakanlık görevini yürüttüğü 16 yıl boyunca 16 kez Rusya'yı ziyaret ettiğini hatırlatan Merkel, "Bu görüşmelerimiz her zaman kolay olmadı ve çoğu zaman ters düştük” dedi.

Buna rağmen diyalogun önem taşıdığını söyleyen Merkel, bu görüşmelerin bir uzlaşma bulma çabası olduğunun altını çizdi.

Başbakan Angela Merkel, "uluslararası alanda, birbiriyle konuşmak, görüş alışverişinde bulunmak dışında bir alternatif ya da makul bir alternatif olmadığını” belirtirken, tüm zorluklara rağmen konuşmaya devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Putin ABD'yi eleştirdi

Rusya Devlet Başkanı Putin ise basın toplantısında Afganistan'daki gelişmelerle ilgili olarak eleştiri oklarını ABD ve müttefiklerine yöneltti.

Taliban'ın Afganistan'da kolayca kontrolü ele geçirmesinin, Batı'nın kendi demokrasi vizyonunu dayatma çabalarının ne kadar "beyhude” olduğunu gözler önüne serdiğini iddia eden Putin, "ABD'nin başka ülkelerde tarihi, etnik ve dini konuları gözetmeksizin demokrasi inşa etme çabası” içerisinde olduğunu söyleyerek bunu "sorumsuzluk” olarak nitelendirdi.

"Taliban hareketi neredeyse tüm ülke topraklarını kontrol ediyor” diyen Putin, bu gerçeklerden hareket edilerek Afganistan'da devlet yapısının çöküşünün engellenmesi gerektiğini aktardı.

Navalni eleştirilerine sert çıktı

Putin, ayrıca Merkel'ın Navalni konusundaki eleştirilerine de muhalif siyasetçinin ismini söylemeden sert bir dille yanıtladı.

"O suç işlediği için mahkum edildi, siyasi faaliyetleri nedeniyle değil” iddiasını dile getiren Putin, "Kimse hukuku ihlal eden ticari projelerini ört bas etmek için siyasi faaliyetleri kullanmamalı” diye konuştu.

AP, dpa, Reuters/ DA, JD

©️ Deutsche Welle Türkçe