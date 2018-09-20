 Merkel ile Erdoğan′ın programı netleşti | ALMANYA | DW | 21.09.2018

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ALMANYA

Merkel ile Erdoğan'ın programı netleşti

Alman hükümeti, Başbakan Angela Merkel'in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştireceği temaslara dair programın ayrıntılarını açıkladı.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya’ya yapacağı devlet ziyaretinde Almanya Başbakanı Angela Merkel ile iki kez bir araya gelecek. Alman hükümetinin sözcüsü Steffen Seibert, bugün Berlin’deki olağan basın toplantısında Erdoğan ile Merkel’in görüşmesine ilişkin bilgi verdi. Seibert, Merkel’in 28 Eylül Cuma günü Başbakanlık Binası'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini açıkladı. Görüşme kapsamında iki liderin birlikte öğle yemeği yiyeceğini belirten Seibert, ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayacaklarını ifade etti. Seibert, Erdoğan ve Merkel'in 29 Eylül Cumartesi günü de çalışma kahvaltısı için bir araya geleceklerini söyledi.

Görüşülecek konular

Hükümet Sözcüsü Seibert, Merkel’in görüşmede “geniş bir yelpazede Türk ve Alman ilişkilerine dair konuları” ele almak istediğini söyledi. Bunların arasında "zorlu konuların” yanı sıra “uluslararası dış politikada kaygı yaratan” meselelerin bulunduğunu belirten Seibert, Suriye'yi buna örnek verdi. Seibert, iki liderin "ele alacağı çok fazla konu bulunduğu için, pek sık görülmeyen şekilde bir ziyaret kapsamında iki buluşmanın öngörüldüğünü” de sözlerine ekledi.

Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in resmi davetlisi olarak 27-29 Eylül tarihlerinde Almanya’yı ziyaret edecek. Askeri törenle karşılanacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onuruna bir akşam yemeği verilecek. Erdoğan’ın Berlin’deki temaslarının ardından Köln’e giderek, Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Köln Merkez Camii'nin resmi açılışını yapması bekleniyor.

DW,AFP/JD,

© Deutsche Welle Türkçe

 

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