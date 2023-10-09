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Merkel: Hamas'ın saldırıları barbarca

9 Ekim 2023

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hamas'ın İsrail'e saldırılarını "barbarca" diye niteleyerek kınadı.

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Eski Başbakan Angela Merkel Hamas'ın saldırılarını kınadı.
Eski Başbakan Angela Merkel Hamas'ın saldırılarını kınadı. Fotoğraf: picture-alliance/S. Senne

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısını kınadı. Eski Başbakan Merkel yaptığı yazılı açıklamada "Hamas'ın İsrail devletine karşı düzenlediği terörist saldırıları en sert dille kınıyorum" dedi. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Merkel, "Hamas'ın saldırıları insan onurunu hiçe sayan, barbarca saldırılardır" ifadelerini kullandı.

Merkel ayrıca İsrail halkı ve "İsrail devletinin güvenliğini savunan" Benyamin Netanyahu hükümeti ile dayanışma içinde olduğunu ifade etti. Eski Başbakan, Sosyal Demokrat Partili (SPD) Başbakan Olaf Scholz ile hükümet ortağı Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin (FDP), ayrıca ana muhalefetteki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin liderlerinin yaptıkları açıklamaları da tamamen desteklediğini duyurdu.

Scholz: Tereddütsüz şekilde İsrail'in yanındayız
Scholz: Tereddütsüz şekilde İsrail'in yanındayızFotoğraf: Fabian Sommer/dpa/picture alliance

Scholz: Tereddütsüz şekilde İsrail'in yanındayız

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, dün yaptığı açıklamada Hamas'ın büyük can kaybına yol açan saldırıları karşısında Berlin'in İsrail'le dayanışma içinde olduğu mesajını vermişti. Scholz Pazar günü Başbakanlık ofisinde kameraların karşısına geçerek yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, mevkidaşına "Almanya'nın bu korkunç saldırı karşısında kararlı ve tereddütsüz bir şekilde İsrail'in yanında yer aldığını" ilettiğini de aktardı.

İsrail'in "barbarca" saldırılara karşı kendini ve vatandaşlarını koruma ve saldırganların peşine düşme hakkı olduğunun da altını çizen Scholz, "İsrail'in güvenliği Almanya için bir devlet meselesidir. Bu, özellikle bunun gibi zor zamanlarda geçerlidir. Biz de buna göre hareket edeceğiz" diye konuştu.

dpa / ETO, EC

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