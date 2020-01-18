Macron ve Ankara arasında paralı asker krizi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türk hükümetini Libya iç savaşına yönelik sağlanan anlaşmaya uymamakla suçladı. Türkiye ile ilgili sert bir açıklama yapan Macron, Türkiye'nin Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı'nda verdiği sözleri tutmadığını kaydetti.

Çarşamba günü Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Paris'teki görüşmesi sonrası konuşan Macron, "Geride bıraktığımız günlerde, geride bıraktığımız günlerde (!) Türk gemilerinin, Suriyeli paralı askerler eşliğinde Libya'ya girdiklerini gördük" dedi.

Macron, bunun Berlin'deki anlaşmanın "açık ve ağır şekilde ihlali" olduğunu belirtti. Fransa Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin Suriyeli paralı askerlerle Libya'ya girmesinin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Berlin Konferansı'nda taahhüt ettiği tutumun tam aksi olduğunu ifade etti.

Macron, "Bu verilen sözü tutmamaktır, bu Libya'nın egemenliğine bir saldırıdır, bu tüm Avrupalıların ve Sahel Bölgesi'nde yaşayanların güvenliklerine bir saldırıdır. Bunu burada vurgulamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'den Macron'a yanıt

Türkiye de Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy aracılığıyla Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un suçlamalarına yanıt verdi. Yazılı açıklamasında Macron'un Türkiye'ye yönelik "gerçek dışı iddialarla gündem yaratmaya çalıştığını" belirten Aksoy, Libya'da krizin başladığı 2011 yılından bu yana yaşanan sıkıntılarda esas sorumluluğun Fransa’da olduğunu savundu.

Aksoy, "Bu ülkenin Libya’daki doğal kaynaklar üzerinde söz sahibi olmak için Hafter’e koşulsuz destek verdiği bir sır değildir" dedi.

Bakanlık sözcüsü, "Libya'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik en en ciddi tehdidin, aralarında Fransa'nın da olduğu ülkelerin Libya'daki meşru hükümete yönelik saldırılarını sürdüren Hafter'e verdikleri askeri destek olduğunu" ifade etti. Aksoy ayrıca "Fransa Cumhurbaşkanı’nın Suriye’nin toprak bütünlüğünü tehdit eden teröristleri de pek çok kez Saray’da ağırladığı gayet iyi bilinmektedir" ifadelerini kullandı.

Berlin Konferansı’nda alınan ve siyasi sürecin başlatılmasını da sağlayacak temel kararın kalıcı ateşkesin bir an evvel sağlanması olduğunu belirten Aksoy açıklamasında, Fransa'nın da konferans kararlarına katkı sunmak için öncelikle Hafter’e verdiği desteği sonlandırması gerektiğini kaydetti.

Berlin Konferansı'nda alınan kararlar

19 Ocak'ta Berlin'de düzenlenen Libya konferansında 16 katılımcı ülke ve uluslararası organizasyon Libya iç savaşına dışarıdan müdahale edilmemesi yönünde anlaşma sağlamıştı. Bu kapsamda Libya'ya silah ve paralı asker gönderiminin durudurulması ve bir barış sürecinin önünün açılması konusunda uzlaşılmıştı.

DW,dpa/GA,HS

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