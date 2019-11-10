 Macron: Türkiye NATO′dan dayanışma bekleyemez | AVRUPA | DW | 28.11.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

Macron: Türkiye NATO'dan dayanışma bekleyemez

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Paris'te yaptığı açıklamada "Suriye operasyonunu oldubittiye getiren Türkiye NATO'dan dayanışma bekleyemez" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Paris'te NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı görüşme sonrasında ittifak ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na değinen Macron "Bir yandan Suriye taarruzunu oldubitti şeklinde başlatan Türkiye diğer yandan NATO'dan dayanışma bekleyemez" dedi.

Avrupa Birliği ülkelerinin ABD ile Rusya arasında orta menzilli nükleer füzelerle ilgili imzalanacak bir anlaşmaya da taraf olması gerektiğini söyleyen Macron "İkili anlaşmalarla tatmin olamayız" diye konuştu.

Macron Fransa'nın, Batı Afrika'nın Sahel bölgesinde cihatçı gruplara karşı mücadelesine de NATO üyelerinden destek istedi. Macron NATO müttefiklerinin "daha fazla dahil olmasının büsbütün faydalı" olduğunu belirterek konunun gelecek hafta Londra yakınlarında yapılacak NATO zirvesinde gündeme alınması gerektiğini söyledi.

Daha önce bulunduğu NATO'nun "beyin ölümünün" gerçekleştiği ifadesine de değinen Macron bu iddiasını sürdürdüğünü söyledi. "Sorduğum sorular hâlâ çözülmemiş açık sorular" diyen Macron bu açıklamasının ittifak bileşenlerini "uyandırmak için bir çağrı" olduğunu belirtti.

Almanya NATO'yu güçlendirme niyetinde

Almanya ise Macron'un bu çıkışını desteklemiyor. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Berlin'de yaptığı açıklamada "Amerikan ve Avrupa güvenliğinin birbirinden ayıran fikir alıştırmaları beni endişelendiriyor" dedi. Sosyal Demokrat Parti'ye yakınlığıyla bilinen Friedrich Ebert Vakfı'nın düzenlediği bir konferansta konuşan Maas "Yeni uçurumlara ihtiyacımız yok. Daha fazla iş birliğine ihtiyacımız var" diye konuştu. "Avrupa'yı bir partner olarak NATO içinde güçlendirmek istiyoruz" diyen Maas Almanya ve Fransa'nın Avrupa'nın dış politikada "daha kararlı, daha stratejik ve daha bağımsız hareket etmesi" gerektiği konusunda mutabık olduğunu söyledi.

AFP, Reuters / EC, ET

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Merkel'den Macron’a tepki: NATO güvenliğimizin temeli

Almanya Başbakanı Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un "NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti" iddiasını "yersiz bir sözlü saldırı" olarak nitelendirerek sert çıktı. (07.11.2019)  

Macron'dan operasyon tepkisi: Batı'nın ve NATO'nun hatası

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'nin operasyonu karşısında Batı'yı ve NATO'yu eleştirdi. Macron, yaşananlarda Batılı ve NATO üyesi ülkelerin hatası olduğunu savundu. (18.10.2019)  

Çavuşoğlu'ndan Macron'a "Öten horoz" benzetmesi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Türkiye’ye yönelik eleştirilerine “Öten horoz” benzetmesi ile yanıt verdi. Macron, “Türkiye’de hukukun üstünlüğünün gerilediğini” söylemişti. (02.10.2019)  

Benzer içerik

Heiko Maas

Maas: NATO'ya uzun yıllar ihtiyacımız var 10.11.2019

NATO'nun AB'nin güvenliği için önemini vurgulayan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avrupa'da yaşanabilecek bir bölünmeye karşı uyardı.

Washington Staatsbesuch Erdogan bei Trump

KStA: NATO krizinin sorumlusu Trump ve Erdoğan 21.11.2019

Brüksel’de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, AB'ye yönelik eleştiriler ve Almanya'da Müslüman ilkokul çocuklarına başörtüsü yasağı tartışmaları Alman basınının yorum köşelerinde ele alınan başlıca konular.

Luemburg EU Außenministertreffen Türkei Offensive Heiko Maas

Heiko Maas Suriye'yi görüşmek üzere Türkiye'ye gidiyor 24.10.2019

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Suriye’de yaşanan gelişmeleri ele almak üzere hafta sonunda Ankara’yı ziyaret edeceğini açıkladı. Maas, Türkiye’ye "siyasi süreci baltalamama" çağrısında bulundu.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi Midilli adasında bulunan Mora mülteci kampını ziyaret etti

BM'den Atina'ya sığınmacı çağrısı

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi Atina’ya mülteci kamplarındaki koşulları iyileştirme çağrısı yaptı. Grandi Avrupa’nın sığınmacı çocukları korumak için daha fazla çaba göstermesi gerektiğine dikkat çekti.  

FOTO-GALERİ

Hannibal Lecter in the film version of Silence of the Lambs

Korku vücuda faydalı mı?

The science of horror  