Macron: Türkiye NATO'dan dayanışma bekleyemez

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Paris'te NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı görüşme sonrasında ittifak ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na değinen Macron "Bir yandan Suriye taarruzunu oldubitti şeklinde başlatan Türkiye diğer yandan NATO'dan dayanışma bekleyemez" dedi.

Avrupa Birliği ülkelerinin ABD ile Rusya arasında orta menzilli nükleer füzelerle ilgili imzalanacak bir anlaşmaya da taraf olması gerektiğini söyleyen Macron "İkili anlaşmalarla tatmin olamayız" diye konuştu.

Macron Fransa'nın, Batı Afrika'nın Sahel bölgesinde cihatçı gruplara karşı mücadelesine de NATO üyelerinden destek istedi. Macron NATO müttefiklerinin "daha fazla dahil olmasının büsbütün faydalı" olduğunu belirterek konunun gelecek hafta Londra yakınlarında yapılacak NATO zirvesinde gündeme alınması gerektiğini söyledi.

Daha önce bulunduğu NATO'nun "beyin ölümünün" gerçekleştiği ifadesine de değinen Macron bu iddiasını sürdürdüğünü söyledi. "Sorduğum sorular hâlâ çözülmemiş açık sorular" diyen Macron bu açıklamasının ittifak bileşenlerini "uyandırmak için bir çağrı" olduğunu belirtti.

Almanya NATO'yu güçlendirme niyetinde

Almanya ise Macron'un bu çıkışını desteklemiyor. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Berlin'de yaptığı açıklamada "Amerikan ve Avrupa güvenliğinin birbirinden ayıran fikir alıştırmaları beni endişelendiriyor" dedi. Sosyal Demokrat Parti'ye yakınlığıyla bilinen Friedrich Ebert Vakfı'nın düzenlediği bir konferansta konuşan Maas "Yeni uçurumlara ihtiyacımız yok. Daha fazla iş birliğine ihtiyacımız var" diye konuştu. "Avrupa'yı bir partner olarak NATO içinde güçlendirmek istiyoruz" diyen Maas Almanya ve Fransa'nın Avrupa'nın dış politikada "daha kararlı, daha stratejik ve daha bağımsız hareket etmesi" gerektiği konusunda mutabık olduğunu söyledi.

AFP, Reuters / EC, ET

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