Macron: G20 Taliban'ı tanımanın bedeli konusunda net olmalı

Afganistan'da Taliban’ın yönetimi devralmasından sonra Batılı ülkeler Taliban yönetimi ile ilişkilere bir yön belirlemeye çalışıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron G20 zirvesinde Taliban yönetimine uluslararası tanımanın bedeline dair net bir mesaj verilmesi çağrısında bulundu.

France Inter radyosuna konuşan Macron, bu şartların kadınların eşitliği, yabancı insani operasyonlara izin verilmesi ve İslamcı terör gruplarıyla işbirliği yapılmaması olarak sıraladı.

Fransa Cumhurbaşkanı "Bence uluslararası olarak tanımanın bir bedeli olmalı ve Afgan kadınların onuru, kadın erkek eşitliği, üzerinde ısrar etmemiz gereken konulardan biri ve bizim için bir şart olmalı" ifadelerini kullandı.

Roma'da 30-31 Ekim tarihlerinde yapılacak G20 Zirvesi'ne işaret eden Macron, "Afganistan'ı görüşeceğiz. Biz, Avrupalılar, Amerikalılar, Çin, Rus, Afrika’nın büyük güçleri, Asya, Pasifik ve Latin Amerika, hepimiz beraber kesinlikle Taliban'a çok net bir mesaj vermeliyiz ve Taliban'ı tanımak için gereken şartları belirlemeliyiz" dedi.

BMGK ortak tavır belirlemişti

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) beş daimi üyesi, Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban ile ilişkiler konusunda geçen ay ortak bir çizgide anlaşmıştı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan oluşan beş daimi üyenin Taliban'a "halkın tüm kesimlerini temsil eden" bir hükümet kurma çağrısında bulunduklarını söylemişti.

Guterres, söz konusu beş ülkenin, "Kadınların ve kızların haklarına saygı gösterilen ve terörizm için kaçış yeri olmayan bir Afganistan" görme arzusu içinde olduğunu dile getirmişti.

Ağustos ayı ortasında başkent Kabil'e girerek ülkenin tamamında kontrolü ele geçiren Taliban uluslararası toplum tarafından tanınmayan geçici bir hükümet kurmuştu. Ancak söz konusu hükümette bir kadın bakan yer almadığı gibi, kadın hakları ile ilgili sorumluluğu bulunan bir üye de bulunmuyor.

Rtr /SSB, TY

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