Macron: Fransa'daki Kürtler hedef alındı

Paris'teki Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'ne yönelik silahlı saldırıyla ilgili konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Fransa'daki Kürtler Paris'in göbeğinde menfur bir saldırıya hedef oldu" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris'teki Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'ne düzenlenen ve üç kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili açıklamada bulundu.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Fransa'daki Kürtler Paris'in göbeğinde menfur bir saldırıya hedef oldu" ifadesini kullanan Macron, saldırının kurbanları için taziyelerini iletirken bu kişilerin ailelerine de dayanışma mesajı verdi.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da "Kürtler nerede olurlarsa olsunlar, barış içinde ve güvende yaşayabilmeliler. Paris, bu karanlık günlerde her zamankinden fazla onların yanında" diye tweet attı.

Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'ne yönelik silahlı saldırıda üç kişi öldürülmüştü. Üç kişinin de yaralandığı saldırının şüphelisi olarak 69 yaşındaki bir Fransız vatandaşı gözaltına alındı. Fransız yetkililer, saldırganın Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'nin ardından bu merkezin karşısındaki bir restoran ve bir kuaförü hedef aldığını bildirmişti.

Kültür merkezinin avukatı, Reuters'a yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybeden üç kişinin de Kürt olduğunu ifade etmişti.

Demirtaş'tan Macron'a çağrı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da saldırının ardından attığı tweet'te Macron'u da etiketleyerek "Paris Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezine yapılan saldırıyı kınıyorum. Yaşamını yitirenlerin yakınlarına ve halkımıza baş sağlığı, yaralılara şifa diliyorum. Saldırının tüm yönlerinin ortaya çıkarılması Fransa makamlarının sorumluluğundadır. Takipçisi olacağız. @EmmanuelMacron" paylaşımında bulundu.

HDP'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada da 9 Ocak 2013'te Fidan Doğan, Leyla Söylemez ve Sakine Cansız'ın öldürüldüğü silahlı saldırı hatırlatılarak "10 yıl önce Paris'te 3 kadının katledilmesinin arkasındaki tüm güçlerin açığa çıkarılmaması ve sorumluların cezalandırılmaması bugün Paris'te yine bir katliam yaşanmasının önünü açtı. Fransa bu ırkçı katliamı tüm yönleriyle derhal aydınlatmalıdır" denildi.

"HDP Europe" (HDP Avrupa) Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise "Bu ölümcül saldırının azmettiricilerinin kim olduğunu tahmin edebiliyoruz" ifadesi kullanıldı.

Güvenlik önlemleri artırıldı

Saldırının ardından olay yerine giden İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Kürtlerin buluşma noktalarında ve Türk diplomatik temsilciliklerinde güvenlik önlemlerinin artırılması için talimat verdiğini açıkladı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin olay yerinde açıklamalarda bulundu. Fotoğraf: Lewis Joly/AP Photo/picture alliance

Emekli bir makinist olan zanlının yabancıları hedef alma isteğinin açık olduğunu ancak Kürtleri özellikle seçip seçmediğinin henüz bilinmediğini ifade eden Darmanin, Fransa'daki Kürt topluluğuna yönelik olası yeni tehditlere karşı alınabilecek tedbirlerin değerlendirilmesi için yetkililerce bir toplantı gerçekleştirileceğini duyurdu.

Protestolarda gerginlik yükseldi

Saldırının ardından Paris sokaklarında protesto düzenleyen Kürt göstericilerle Fransız polisi arasında çatışmalar yaşandı.

Bölgedeki AFP muhabirleri, güvenlik güçlerinin olay yerindeki İçişleri Bakanı Darmanin'i koruyan polis kordonunu aşmak isteyen göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandığını aktardı.

Fotoğraf: Lewis Joly/AP Photo/picture alliance

Göstericilerin çöp konteynerlerini ateşe verip barikatlar kurduğunu bildiren ajans, bölgedeki bazı araçların camlarının da protestocularca atılan tuğlalarla kırıldığını belirtti.

AFP ayrıca, bazı göstericilerin PKK lehinde slogan attığını bildirdi.

DW,AFP,rtr,AP,dpa/CÖ,BK