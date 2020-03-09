Maas: Sığınmacıların rehine olarak kullanılmasını kabul edemeyiz

Türkiye-Yunanistan sınırında yaşanan sığınmacı kriziyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye’deki sığınmacılara ek yardım için Türkiye’nin taahhütlerine uyması gerektiği yönündeki açıklamalarını yineledi.

Maas Pazartesi günü Funke medya gurubuna verdiği demeçte "Eğer sığınmacıların hayati ve insani ihtiyaçları varsa; ister Türkiye’de, ister İdlib, Ürdün veya Lübnan’da olsunlar bu konuda konuşmaktan asla kaçınmayız" dedi. "Bu Türkiye’nin anlaşmada kendi payına düşeni yerine getirmesinden de geçiyor" diyen Maas, Avrupa Birliği’nin adil bir yük dağılımından yana olduğunu belirterek "Ancak zaten çaresiz bir durumda olan insanların bir de siyaset tarafından rehine olarak kullanılmasını kabul edemeyiz" diye konuştu.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas "Güçsüzlerin sırtından yürütülen bir pazarlık taktiği, umulan sonuca ulaşmayacak" diye uyardı.

Erdoğan Brüksel’e gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün AB-Türkiye ilişkileri, mültecilerin durumu, güvenlik ve Suriye ile ilgili konuları görüşmek üzere Brüksel’e gidiyor. Erdoğan Brüksel’de, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşecek. Görüşmede von der Leyen ve Michel’in Erdoğan’ı Türkiye ve AB arasında 2016’da imzalanan Mülteci Mutabakatı’na uymaya çağırmaları, Erdoğan’ın ise mülteciler için daha fazla maddi yardım talep etmesi bekleniyor.

Türkiye'nin Yunanistan sınırından geçmeye çalışan mültecileri durdurmayacağını açıklamasının ardından, Türkiye ve AB arasında başlayan gerginlik sürüyor. Yunanistan AB sınırlarından izinsiz geçmeye çalışanları yer yer tartışma yaratan yöntemlerle ve şiddet kullanarak geri püskürtmeye çalışıyor.

dpa,Reuters/BW,JD

© Deutsche Welle Türkçe