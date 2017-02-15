Maas: Kabil'deki elçilik personel sayısını asgariye indiriyoruz

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Alman Büyükelçiliği'nde çalışan personel sayısının "mutlak minimuma” indirileceğini açıkladı. Maas ayrıca bir kriz destek ekibinin güvenlik önlemlerini artırmak amacıyla ivedilikle Kabil'e gönderileceğini belirtti.

NATO birliklerinin çekilmesi sonrasında ilerleyişini hızlandıran Taliban ülkedeki 34 vilayetten 18'ini ele geçirmiş, Afganistan'ın ikinci büyük kenti Kandahar'ın ardından kilit önemdeki Leşkar Gah ve Firuzkuh kentlerini de kontrolü altına almıştı.

ABD ek asker gönderiyor

ABD de, Kabil'deki Büyükelçiliğinin kısmi tahliyesine destek için Kabil havaalanına ek 3 bin askerin konuşlandırılacağını duyurdu. Takviye güce ihtiyaç duyulması durumunda devreye sokulmak üzere Kuveyt'e 4 bin, Katar'a da bin Amerikan askerinin konuşlandırılacağı bildirildi.

ABD, Afganistan'daki askerlerinin tümünü 31 Ağustos'a kadar çekmeyi planlıyor.

Danimarka elçilik çalışanlarını tahliye ediyor

Danimarka da kötüleşen güvenlik ortamından dolayı Kabil'deki büyükelçiliğini kapatacağını ve çalışanlarını tahliye edeceğini açıkladı.

Cuma günü Hollanda hükümeti de, Kabil'deki büyükelçiliğini kapatmak zorunda kalabileceğini, Afganistan'daki güvenlik ortamının çökmesinden dolayı bazı yerel Afgan çalışanlarını olabildiğince çabuk geri getirebilmek için çalıştıklarını söyledi. Ülkenin Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag, Hollanda'nın Afganistan'daki büyükelçiliğini tutabildiği kadar açık tutmayı istediğini ancak Kabil'in Taliban tarafından ele geçirilmesi veya elçilik binasının işgal edilmesinin bunu olanaksız kılacağını belirtti. Hollanda Dışişleri sözcüsü de büyükelçilik çalışanlarının sayısını azaltmayı planladıklarını doğruladı.

Havalimanı bilmecesi sürüyor

NATO, yaklaşık yirmi yılın ardından Afganistan'daki askeri varlığını sonlandırmış, askerlerini bölgeden çekme kararı almıştı. Türkiye NATO sonrası dönemde Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletmesini üstlenme ve güvenliğini sağlama önerisini gündeme getirmişti. Ankara, havalimanının güvenliğinin ülkede yabancı diplomatik misyonların geleceği açısından da önem taşıdığını vurgulamıştı. ABD ile Türkiye arasında konuyla ilgili görüşmeler henüz sonuçlanmazken Taliban Afganistan'da kalmaları durumunda Türk askerlerini "işgalci" sayacakları uyarısında bulunmuştu.

rtr, dpa, AFP / AI, BK

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