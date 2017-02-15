Maas: Hem Türkiye ve ABD hem de Taliban ile görüşüyoruz

Afganistan'daki Alman vatandaşları ile Alman kuruluşları için çalışmış Afganların tahliyesine dönük girişimlerini yoğunlaştıran Almanya, Kabil havalimanının sivil amaçlarla faaliyet göstermeye devam edebilmesi için diplomatik girişimlerini yoğunlaştırdı.

Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında yürütülen görüşmeler hakkında dikkat çekici bilgiler paylaştı.



Tüm güçlüklere rağmen Alman vatandaşlarının ve korunmaya alınması gereken Afganların tahliyesi için yoğun çaba gösterdiklerini anlatan Maas, "Ancak zaman daralıyor” diyerek Amerikan askerlerinin çekileceği 31 Ağustos sonrasında da sivillerin tahliyesine devam edebilmeye imkan tanıyacak çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Heiko Maas, tahliyelere devam edebilmek için Kabil havalimanın sivil amaçlarla işletilmesine odaklandıklarını, bu kapsamda Türkiye ve ABD başta olmak üzere partner ülkelerle görüşmeler yürüttüklerini söyledi.

"Taliban ile de görüşmek zorundayız”

"Bu konuda Taliban ile de görüşmeye devam etmek zorunda olacağız ve zaten bunu yapıyoruz” diyen Maas, ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Taliban'ın havalimanın işletilmesinde rolü olacağını kaydetti.

İngiltere ve Fransa, Afganistan'dan tahliye edilmesi gereken daha on binlerce kişi bulunduğunu, tahliye işlemlerinin 31 Ağustos tarihine kadar tamamlanamayacağını, ABD'nin Afganistan'dan tüm askerlerini çekmek için belirlediği takvimde değişikliğe gitmesi gerektiğini vurguluyor.

Biden ve Johnson anlaştı

Akşam saatlerinde İngiltere Başbakanlık Sözcüsü, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile ABD Başkanı Joe Biden'ın telefonda görüştüklerini duyurdu. Sözcü her iki liderin "Tahliyelerin ilk aşamasının sona ermesinden sonra da, ülkeden ayrılma durumunda olanların yurt dışına çıkabilmesini temin etmek amacıyla çalışmaları sürdürme konusunda görüş birliğine vardıklarını” açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson G7 zirvesi öncesinde telefonda görüştü.

Konunun Salı günü düzenlenecek G7 Zirvesi'nde ele alınması bekleniyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un video konferans aracılığıyla yapılacak zirvede konuyu gündeme getireceği, ABD Başkanı Biden'dan Amerikan birliklerinin çekilmesini ertelemesi talebinde bulunacağı iddia edilmişti.

Sullivan: Gelişmelere göre karar verecek

Biden'ın erteleme kararı alıp almayacağı, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'a da soruldu. ABD'nin hem siyasi ve hem güvenlik kanalları aracılığıyla Taliban ile görüşmeler yürüttüğünü, tahliye çalışmalarında "devasa ilerleme” kaydedildiğini söyleyen Sullivan, "31 Ağustos'a kadar ayrılmak isteyen her Amerikalının Afganistan'dan tahliye edileceğine inandıklarını” kaydetti.

ABD askerlerinin çekilme takvimini erteleme beklentisi içinse Sullivan, ABD Başkanı Biden'ın "önümüzdeki süreçteki gelişmelere göre karar vereceğini” söylemekle yetindi.

Sullivan ayrıca Biden'ın bu noktada Taliban liderliği ile konuşmayı değerlendirmediğini de sözlerine ekledi.

Reuters, AFP, dpa/ DA, TY

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