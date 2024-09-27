Lukaşenko: Belarus'a saldırı 3. Dünya Savaşı demektir

NATO'nun ülkesine saldırmak için planları olduğunu savunan Belarus lideri Lukaşenko, buna nükleer silahlarla karşılık vereceklerini ve Rusya'nın da Batı'ya karşı elindeki tüm nükleer silahları kullanacağını dile getirdi.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, NATO'nun ülkesine yönelik somut saldırı planları olduğunu öne sürerek bunun yaşanması halinde, Rusya ile birlikte nükleer silahlarla cevap vereceklerini dile getirdi.

Belarus'un resmi haber ajansı Belta'nın aktardığına göre, başkent Minsk'te üniversite öğrencilerinin olduğu bir etkinliğe katılan Lukaşenko, burada yaptığı konuşmada "Belarus'a saldırı Üçüncü Dünya Savaşı anlamına gelir" dedi. Böyle bir durumda kesinlikle nükleer silah kullanacaklarını ifade eden Lukaşenko, "Putin, Rusya ve Belarus'a yönelik olası bir saldırıda nükleer silah kullanımının yolunu açacak şekilde nükleer doktrinini değiştirerek sözlerimi teyit etmiş oldu. Açıklamamın özü budur" dedi.

Belarus Devlet Başkanı, Devlet Bilişim ve Radyoelektronik Üniversitesi'ndeki konuşmasında, "Amerikalılar ve Polonyalılar sınıra dizildi, özellikle de Polonya sınırına. Polonya yönetiminin ellerini ovuşturmaya başladığını biliyoruz" ifadesini kullanarak her türlü duruma hazır olduklarını ve anında yanıt verebileceklerini bildirdi.

NATO'nun nükleer silahlara nükleer saldırılarla yanıt verebileceğini belirten Lukaşenko, böyle bir durumda Rusya'nın envanterindeki bütün atom bombalarını kullanacağını ancak Batı'nın bu tarz bir çatışmaya hazır olmadığını savundu.

Doktrin değişikliği için Putin'e teşekkür eden Lukaşenko, "Devlet sınırlarımız kırmızı çizgimizdir, oraya ayak basan cevabını alır" dedi.

Vladimir Putin Fotoğraf: Gavriil Grigorov/Sputnik Kremlin/AP/dpa/picture alliance

Putin'in yeni nükleer doktrini

Rusya Devlet Başkanı Putin, iki gün önce yaptığı açıklamada ülkesinin askeri doktrinini, uluslararası güvenlik durumuna göre uygun bir biçimde değiştirdiğini duyurmuştu. 71 yaşındaki lider Ulusal Güvenlik Konseyi'ndeki açıklamasında, Rusya'nın caydırma amacı ile nükleer silahlarla yanıt vereceği askeri tehlikeler listesinin genişletildiğini vurgulamıştı.

Moskova'nın askeri doktrin değişikliği kararının, Batı tarafından Ukrayna'ya Rusya topraklarındaki hedeflerin uzun menzilli silahlarla vurulması yönünde izin verilmesi olasılığına karşı alındığı sanılıyor. Doktrin değişikliği ile, ABD ve Fransa gibi Batılı nükleer güçlerin, Ukrayna'nın Rusya'ya olası bir saldırısında Kiev'i desteklemeleri halinde, Rus nükleer silahlarına hedef olma riski artıyor.

Lukaşenko nükleer silahlar üzerinde söz sahibi değil

Kendine ait nükleer başlıklı silahları olmayan Belarus'a geçen yıl Moskova tarafından taktik nükleer silahlar konuşlandırıldı. Lukaşenko geçen Nisan ayında yaptığı bir konuşmada, ülkesinde onlarca nükleer başlıklı silah olduğunu dile getirmişti.

Rusya ayrıca Belarus'taki üslere, nükleer başlıklarla donatılma özelliğine sahip İskender füzeleri de gönderdi. Ayrıca Belarus Hava Kuvvetleri'ne ait Su-25 tipi savaş uçakları da, nükleer başlıklı bombaları taşıyabilecek şekilde elden geçirildi.

dpa / ET,BK

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