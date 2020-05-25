Lufthansa'da iflas seçeneği tartışılıyor

Alman havayolları şirketi Lufthansa'ya yönelik kurtarma paketi ile ilgili uzlaşmanın ardından şirketin teftiş kurulundan "iflas da bir seçenek" çıkışı geldi.

Hükümetle Lufthansa yönetimi arasında 9 milyar euro hacimli kurtarma paketi üzerinde uzlaşılmış, devletin ilk etapta şirket hisselerinin yüzde 20'lik kısmını devralacağı bildirilmişti. Ancak anlaşmanın şirket teftiş kurulu ve AB Komisyonu'nun da onayından geçmesi gerekiyor. Lufthansa teftiş kurulu, Alman hükümetinin kurtarma paketine Çarşamba günkü toplantısında onay vermemişti.

Alman Focus dergisinin Lufthansa teftiş kurulu üyelerine dayandırdığı haberde şirketin kontrollü iflası seçeneğinin devlet yardımlarıyla karşılaştırıldığında daha avantajlı olduğu üzerinde durulduğu belirtildi.

İflasın avantajları

Teftiş kurulu üyelerinin kontrollü iflas durumunda, 1 milyar 800 milyon euroya varan bilet geri ödemelerinin durdurulabileceğine dikkat çektikleri, ayrıca kâr etmeyen kardeş şirketlerin kapatılmasıyla işten çıkarmaların daha kolaylaşacağını kaydettikleri bildirildi. Haberde, bu durumda işten çıkarılacakların sayısının şimdiye kadar planlanan 10 bin kişinin çok daha üzerine çıkacağına işaret edildi.

Haberde, bir kurul üyesinin "Kurtarma paketinin reddi Alman hükümetine Brüksel ile yeniden müzakere etmesi yönünde bir sinyal olacaktır" sözüne de yer verildi.

Saatte bir milyon euroluk kayıp

Lufthansa verilerine göre şirket şu an saatte bir milyon euroluk kayba uğruyor. Durumun bu şekilde devam etmesi halinde şirkete ait yaklaşık 4 milyar euroluk rezervlerin sonbaharda tükenmesi bekleniyor. Bu durumda şirketin kendi kontrolünde iflas ilan etmesi en erken 2021'de mümkün olabilecek. Bu iflas türü, şirketin yeniden yapılanma sürecini, bir iflas idare memurunun gözetiminde kendi aldığı karar ve önlemlerle yürütmesine olanak tanıyor.

Teftiş kurulunun kurtarma paketi ile ilgili oylamayı erteleme kararının ardında, AB Komisyonu'nun rekabetten sorumlu üyesi Margrethe Vestager'in şirketin devlet yardımları karşılığında kalkış ve inişlerde sahip olunan slot haklarını rakiplerine devretmesi talebinin etkili olduğu basına yansımıştı.

Alexander Graf Lambsdorff

Lambsdorff: Bakanlar bu kadar zaman ne yaptı?

Havayolları şirketlerine kalkış ve inişler için tahsis edilen saat dilimleri (slotlar) ile ilgili anlaşmazlık nedeniyle hükümete bir eleştiri de Hür Demokrat Parti'den (FDP) geldi. FDP'nin önde gelen isimlerinden Meclis Grup Başkanvekili Alexander Graf Lambsdorff, Komisyon'un bu tür koşulları karşısında hükümetin şaşırmış gibi yapamayacağını belirterek "Ekonomi ve Ulaştırma Bakanları bu kadar zaman ne yaptı? Bunlar bir devlet şirketten hisse almak istediğinde getirilen son derece normal koşullar. Sorumluluk hissi taşıyan her Ulaştırma Bakanı, öncesinde AB Komisyonuyla bağlantıya geçer, koşulların neler olabileceğini açıklığa kavuştururdu" diye konuştu.

Lufthansa'nın zayıflatılmaması uyarısı yapan Lambsdorff, AB Komisyonu'na da kurtarma paketine yeşil ışık yakması çağrısında bulundu.

Alman hükümetinin AB Komisyonuyla yaptığı görüşmelerde kararın önümüzdeki hafta çıkması bekleniyor.

Alman Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer, AB Komisyonu'ndan, kurtarma paketiyle ilgili koşullardan feragat etmesini istemiş, "Komisyon, Lufthansa'ya karşı kısıtlamaları kaldırmalı, AirFrance ya da Alitalia örneklerinde olduğu gibi pürüzsüz bir süreç yürütmelidir" demişti.

dpa/BK,TY

©️ Deutsche Welle Türkçe