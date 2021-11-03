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Lufthansa

Almanya'nın havayolu şirketi Deutsche Lufthansa AG, dünyanın en büyük havayolu şirketlerinden biri. Lufthansa Grubu çatısı altında 400'ü aşkın yan şirket ve ortaklık bulunmaktadır.

Yılda bir milyondan fazla sefer yapan Lufthansa, Almanya'nın en büyük havayolu şirketidir. Şirket havacılık sektörünün en büyük oluşumlarından Star Alliance'ın üyesidir. Star Alliance'a dahil havayolu şirketlerinin sayısı 30'a yakındır. Lufthansa'nın merkezi Köln'dedir. DW Türkçe'de Lufthansa ile ilgili yayınlanan haberlere bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

26.10.2021, Lufthansa: Geparkte Maschinen der Kranichairline am Frankfurter Flughafen

Lufthansa korona sonrası ilk kez kâra geçti 03.11.2021

Pandeminin etkisiyle son zamanlarda zarar eden Lufthansa, krizin yaralarını sarıyor. Son üç ayda adeta rezervasyon patlaması yaşayan şirket, pandemi sonrası ilk kez kâra geçtiğini duyurdu.

Eine Maschine der Lufthansa wird über den Rhein-Main Airport bewegt. Die Deutsche Lufthansa AG wird am 29. April ihre Zahlen zum ersten Quartal 2021 veröffentlichen. +++ dpa-Bildfunk +++

16 şirket bilet ücretini iade edecek 01.10.2021

Avrupa’da çok sayıda havayolu şirketi, AB Komisyonu ile yapılan görüşmelerin ardından, pandemi nedeniyle iptal olan uçuşlar için bilet alan müşterilerinin söz konusu bilet ücretini iade etme konusunda anlaştı.
Lufthansa Airbus A330-300 airliner at Domodedovo International Airport, Moscow Region, Russia YuryxKirsanov PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY

Almanya ile Rusya arasında sivil havacılık krizi 02.06.2021

Alman havayolu şirketi Lufthansa’nın Rusya’dan gerekli izinleri alamadığı için seferlerini iptal etmesinin ardından Almanya da Rus yolcu uçaklarının kendi hava sahasındaki uçuş izinlerini iptal etti.
28.01.2021 January 28, 2021, Richmond, British Columbia, Canada: A Lufthansa Airbus A330-300 widebody jet (D-AIKN) takes off from Vancouver International Airport. (Credit Image: Â© Bayne Stanley/ZUMA Wire

Lufthansa'dan 6,7 milyar euroluk rekor zarar 04.03.2021

Lufthansa salgın nedeniyle 2020 yılında 6,7 milyar euroluk rekor zarar açıkladı. Bu yıl kapasitesini salgın öncesinin yüzde 40 ile 50'sine indiren şirket, yaz aylarında seyahatlerin artmasını bekliyor.
The logo of German airline Lufthansa can be seen on an aircraft parked at the Berlin Brandenburg Airport Willy Brandt in Schoenefeld, southeast of Berlin, on November 4, 2020. - The airport's southern runway received it's first arrival, making the facility fully operational. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP) (Photo by ODD ANDERSEN/AFP via Getty Images)

Lufthansa 29 bin kişiyi işten çıkartacak 06.12.2020

Almanya'nın en büyük havayolu şirketi Lufthansa yıl sonuna kadar 29 bin kişinin işine son vermeyi planlıyor. Koronavirüs pandemisinden ağır darbe alan şirket, gelecek yıl da istihdam azaltacak.
Aircrafts of German airline Lufthansa stand at the airport in Frankfurt am Main, western Germany, on June 25, 2020. - Lufthansa's top shareholder on Wednesday, June 24, 2020 said he would back a nine billion euro government rescue package, removing the threat of a last-minute veto that could have plunged the German airline into bankruptcy. (Photo by Daniel ROLAND / AFP) (Photo by DANIEL ROLAND/AFP via Getty Images)

Lufthansa'da pandemi faturası ağırlaştı 21.09.2020

Lufthansa, pandemi nedeniyle 28 bin çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor. Alman şirketi, 150 uçağını da hangara çekecek.
ARCHIV - 06.05.2020, Hessen, Frankfurt/Main: Stillgelegte Passagiermaschine der Lufthansa stehen auf dem Vorfeld des Flughafen Frankfurt. (zu dpa «Tage der Lufthansa im Dax wohl gezählt») Foto: Boris Roessler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Lufthansa'ya ''Bilet ücretini iade et'' baskısı 10.08.2020

Koronavirüs salgını nedeniyle uçak seferlerini iptal eden Lufthansa'nın bilet ücretlerinin iadesini geciktirmesi eleştirilere neden oldu. Tüketiciyi koruma birliği, mağduriyetin giderilmesi için hükümete çağrı yaptı.

Some $5billion worth of Aircraft from around the world now being holed up in the desert near Alice Springs due to COVID-19 travel downturn Geparkte Flugzeuge von Singapore Airlines in Alice Springs/Australien

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu? 07.08.2020

Korona krizinde birçok havayolu şirketi zarar etti. Seyahat kısıtlamalarının en çok vurduğu sektörde on binlerce çalışan işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Peki hangi şirket ne kadar zarar etti?
29.06.2020, Hessen, Frankfurt/Main: Zu Demonstrationszwecken entnimmt eine Mitarbeiterin der Firma Centogene einer Kollegin einen Rachenabstrich. In Zukunft sollen sich in Deutschlands erstem Flughafen-Corona-Test-Zentrum Menschen innerhalb weniger Stunden auf das Corona-Virus testen lassen können. Foto: Boris Roessler/dpa | Verwendung weltweit

Frankfurt havalimanında test merkezi açıldı 29.06.2020

Frankfurt, Almanya'nın koronavirüs test merkezine sahip ilk havalimanı oldu. Standart testler için 59, hızlı test için 139 euro ödenecek.

A man walks under a KLM aircraft at the Schiphol airport on October 16, 2014. KLM Royal Dutch Airlines have named Pieter Elbers, 44 , as KLM's new�chief executive and president, to replace Camiel Eurlings whose term was due to end next April. AFP PHOTO / ANP / REMKO DE WAAL netherlands out (Photo credit should read REMKO DE WAAL/AFP/Getty Images)

KLM’ye 3,4 milyar euroluk devlet desteği 26.06.2020

Korona krizi nedeniyle zorlanan Hollanda Kraliyet Havayolları KLM, 3 milyar 400 milyon euro devlet desteği alacak. Kurtarma paketiyle şirketin içinde bulunduğu krizi en az hasarla atlatması amaçlanıyor.
Lufthansa planes are seen parked on the tarmac of Frankfurt Airport, Germany June 25, 2020. REUTERS/Kai Pfaffenbach

KStA: Korona Lufthansa'yı bir doğal afet gibi vurdu 26.06.2020

Lufthansa hissedarlarının hükümetin kurtarma paketine onay vermesi ve İçişleri Bakanı Seehofer'in bir gazeteci hakkında suç duyurusunda bulunmaktan vazgeçmesi Alman basınında öne çıkıyor.

MUNICH, GERMANY - MAY 26: Passenger planes of German airline Lufthansa that have been temporarily taken out of service stand parked at Munich Franz-Josef-Strauss International Airport during the coronavirus crisis on May 26, 2020 in Munich, Germany. The German government announced yesterday it will intervene with an aid package worth EUR 9 billion to help Lufthansa that will include a 20% stake in the company. The airline has been financially hammered by the collapse in international travel. The deal still needs approval from the European Commission. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)

Lufthansa hissedarlarından kurtarma paketine onay 25.06.2020

AB Komisyonu'nun ardından Lufthansa hissedarları da 9 milyar euro hacmindeki yardım paketini onayladı.

MUNICH, GERMANY - MAY 26: Passenger planes of German airline Lufthansa that have been temporarily taken out of service stand parked at Munich Franz-Josef-Strauss International Airport during the coronavirus crisis on May 26, 2020 in Munich, Germany. The German government announced yesterday it will intervene with an aid package worth EUR 9 billion to help Lufthansa that will include a 20% stake in the company. The airline has been financially hammered by the collapse in international travel. The deal still needs approval from the European Commission. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)

Lufthansa kurtarma paketine AB'den onay 25.06.2020

Alman devletinin Lufthansa'yı iflastan kurtarmak için planladığı 6 milyar euroluk doğrudan mali yardım, AB Komisyonu'ndan onay aldı. Şirket hissedarları da bugün toplam 9 milyarlık paketi oylayacak.
ARCHIV - 21.07.2017, Baden-Württemberg, Stuttgart: Eine Boeing 737-800 der Fluggesellschaft SunExpress rollt am Flughafen Stuttgart zur Startbahn. Der Lufthansa-Konzern schließt wegen der Corona-Flaute den Flugbetrieb der Beteiligung SunExpress Deutschland mit rund 1200 Mitarbeitern. (zu «Lufthansa-Konzern schließt Flugbetrieb der deutschen SunExpress») Foto: Christoph Schmidt/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

SunExpress Almanya için kapatma kararı 23.06.2020

Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, Almanya’daki yan kuruluşu SunExpress Almanya’nın uçuş operasyonlarını durdurma kararı aldı. Karardan bin 200 çalışan etkilenecek.

22.03.2020, Berlin: Lufthansa-Maschinen sind auf dem Vorfeld des Flughafen Berlin Schönefeld geparkt. Die Lufthansa und ihre Töchter wollen mit einem beispiellosen Sparprogramm durch die Coronakrise kommen. Der Dax-Konzern legt nahezu die gesamte Flotte still, schickt Zehntausende Mitarbeiter in die Kurzarbeit und wirbt um milliardenschwere Staatshilfen. Foto: Christophe Gateau/dpa | Verwendung weltweit

22 bin Lufthansa çalışanı işsiz kalabilir 11.06.2020

Almanya'nın en büyük havayolu şirketi Lufthansa koronavirüs salgını nedeniyle krizde. Şirket yeniden yapılanma sürecinde 22 bin kişinin işsiz kalabileceğini duyurdu.

Protesters rally against the death in Minneapolis police custody of George Floyd, in Times Square in the Manhattan borough of New York City, U.S., June 1, 2020. REUTERS/Mike Segar

NOZ: Trump toplumun bölünmesini kışkırtıyor 02.06.2020

Alman basınındaki yorumlarda ABD’de George Floyd’un polis tarafından öldürülmesiyle başlayan gösterilerde hükümetin tavrı ve Lufthansa‘nın AB Komisyonu’nun şartlarını kabul ederek yardım paketini onaylaması öne çıkıyor.
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