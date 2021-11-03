Almanya'nın havayolu şirketi Deutsche Lufthansa AG, dünyanın en büyük havayolu şirketlerinden biri. Lufthansa Grubu çatısı altında 400'ü aşkın yan şirket ve ortaklık bulunmaktadır.

Yılda bir milyondan fazla sefer yapan Lufthansa, Almanya'nın en büyük havayolu şirketidir. Şirket havacılık sektörünün en büyük oluşumlarından Star Alliance'ın üyesidir. Star Alliance'a dahil havayolu şirketlerinin sayısı 30'a yakındır. Lufthansa'nın merkezi Köln'dedir. DW Türkçe'de Lufthansa ile ilgili yayınlanan haberlere bu sayfadan ulaşabilirsiniz.