 Lufthansa′ya 9 milyar euroluk kurtarma paketi | ALMANYA | DW | 25.05.2020

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ALMANYA

Lufthansa'ya 9 milyar euroluk kurtarma paketi

Alman devletinin koronavirüs krizi nedeniyle iflas tehlikesiyle karşı karşıya kalan Lufthansa'ya dokuz milyar euroluk kaynak sağlayacağı ve yüzde 20'lik şirket hissesini devralacağı açıklandı.

Lufthansa-Maschine (Getty Images/AFP/Q. Garcia)

Almanya'nın en büyük havayolu şirketi Lufthansa'ya yönelik kurtarma paketinin içeriği konusunda haftalardır süren müzakere ve tartışmaların ardından kararın verildiği açıklandı. 

Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, devlete bağlı Ekonomi İstikrar Fonu yönetiminin toplantısında geniş kapsamlı bir uzlaşma paketi üzerinde uzlaşma sağlandığı belirtildi. Buna göre, kurtarma paketinin hacminin 9 milyar euroyu bulmasıve devletin hisse payının ilk etapta yüzde 20 olması öngörülüyor. Ayrıca Lufthansa'nın başka bir şirket tarafından devralınması tehdidi ile karşı karşıya kalması gibi istisnai durumlarda da bu hissenin yüzde 5 oranında artırılabileceği kaydedildi. Uzlaşmaya göre devlet, Lufthansa'nın aldığı kritik kararlara da müdahale etmeyecek. 

Devletin devralacağı hisse oranının kritik eşik olan yüzde 25'i aşıp aşmayacağı tartışma konusuydu.Yüzde 25 artı bir hisse, devletin şirketle ilgili önemli stratejik kararları bloke edebilmesi anlamına geliyordu.

Sağlanan uzlaşmaya göre, Lufthansa'nın emisyon salınımını azaltmak için uçak filosunu yenilemesi şartı da getirildi. 

Onay süreci

Devletin korona krizinde acil durumlarda önemli şirketlere hissedar olabilmek için oluşturduğu Ekonomi İstikrar Fonu'nun yönetiminde başta Maliye Bakanlığı olmak üzere çeşitli bakanlıklardan temsilcilikler bulunuyor. Ekonomi İstikrar Fonu yönetiminin kurtarma paketini onaylamasının ardından, paketin Lufthansa'nın ilgili kurulları ve AB Komisyonu'nun da onayını alması gerekiyor.

Devletin şirkete katılımının AB kurallarına da uygun bir şekilde gerçekleşmesi gerekiyor. AB kurallarına göre devletin katılımının geçici karakterde olması ve devletin normale dönüş için bir çıkış stratejisi sunması gerekiyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Lufthansa'ya yönelik kurtarma paketi müzakerelerinde "kısa süre içinde" karara varılacağı mesajını vermişti.

Hükümette hisse tartışması

Devletin şirket yönetimindeki ağırlığının boyutu hükümet içinde tartışmalara yol açmıştı. Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) geniş kesimleri devlet katılımının sessizce yapılmasından yana görüş bildirmiş ve aksi takdirde bunun "kısmi devletleştirme" anlamına geleceği uyarısı yapmıştı. Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise, devlet yardımları karşılığında hükümetin Lufthansa'da daha fazla söz sahibi olması gerektiğini savunuyordu. 

İflas tehlikesi

Lufthansa, geçen Salı günü yaptığı açıklamada planlanan mali yardım konusunda kararın hızlı verilmesi çağrısında bulunmuş, aksi takdirde şirketin iflas tehdidiyle karşı karşıya bulunduğu mesajını vermişti.

Almanya'nın en büyük havayolları şirketi bu yıl Nisan ve Mayıs aylarında, bir önceki yıl taşınan yolcu sayısının sadece yüzde 1'ine ulaşabildi. Şirketin koronavirüs krizi nedeniyle aylık kaybının 800 milyon euroyu bulduğu belirtiliyor.

Şirket, diğer iştiraklerinin bulunduğu Avusturya, İsviçre ve Belçika'nın hükümetlerine de yardım için başvurmuştu.

dpa/BK,TY,JD

©️ Deutsche Welle Türkçe

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