Libya için yol haritası Berlin’de kabul edildi

İç savaşın hüküm sürdüğü Libya'daki farklı gruplara destek veren ülkeler, Berlin'de düzenlenen konferansta ateşkesi destekleme, silah ambargosuna uyma ve Libya'nın iç işlerine karışmama sözü verdi.

Almanya Başbakanı Merkel'in, Berlin'de ev sahipliği yaptığı ve yaklaşık dört saat süren Libya Konferansı sonrasında, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Merkel, üzerinde uzlaşılan sonuç bildirgesinin Libya ihtilafını çözme çabalarına ivme kazandıracağını açıkladı.

Libya'da barışın askeri yöntemlerle tesis edilemeyeceğini belirten ve konferansa katılan tüm ülkelerin bu konuda görüş birliğinde olmasının çok önemli olduğuna vurgu yapan Merkel, "tüm katılımcı ülkelerin çok yapıcı bir iş birliği sergilemesi sayesinde bundan sonra izlenecek bağlayıcı bir yol haritası üzerinde mutabık kaldıklarını" açıkladı.

Kalıcı ateşkes görüşmeleri başlayacak

Uzlaşılan yol haritası ile artık geçici ateşkesin, kalıcı ve bağlayıcı bir ateşkese dönüştürülmesi sürecinin de başlayabileceğine işaret eden Almanya Başbakanı, tarafların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Libya'ya uyguladığı silah ambargosuna daha etkin bir şekilde uyma sözü verdiklerinin altını çizdi.

Merkel, kalıcı ateşkesi sağlaması hedeflenen BM himayesi altındaki askeri komite toplantısının yapılması için koşulların oluştuğunu aktarırken, "5 artı 5 askeri komite toplantısı için isimler belirlendi, önümüzdeki hafta bu toplantının yapılması için gerekli davetler yapılacak" diye konuştu.

Libya konferansına ev sahipliği yapan Merkel ayrıca bugün imzalanan metinlerin BM Güvenlik Konseyi'nde de kabul edileceğini ve böylelikle verilen bu taahhütlerin uluslararası bağlayıcılık kazanacağını da sözlerine ekledi.

"Taahhütlere uyulmalı"

Merkel'den sonra söz alan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise konferansa katılan tüm taraf ülkelerden, Libya'nın iç işlerine karışmaktan kaçınma sözünü yerine getirmesini beklediklerine işaret ederken, "Tüm taraflara ve uluslararası topluma BM Güvenlik Konseyi kararlarına uyma çağrısı yapıyorum" diye konuştu.

BM Genel Sekreteri Guterres ayrıca, "Bugün verilen taahhütlerin, Libya'daki krize kalıcı çözüm bulunması için gerekli zemini sağlamasını umut ediyorum" dedi.

Basın toplantısında Merkel'e, kalıcı bir ateşkesin korunması için Almanya'nın askeri destek vermeye hazır olup olmadığı soruldu. Merkel, henüz bu konuların ele alınmadığını, ilk hedeflerinin kalıcı ateşkes görüşmelerini başlatmak olduğunu söyledi. Almanya Başbakanı Merkel ancak kalıcı bir ateşkesin temini yolunda somut adımlar atılması halinde bunun korunmasını öngörecek mekanizmaların görüşülebileceğini kaydetti.

Bu arada Libya Konferansı sonunda, 55 maddelik bir sonuç bildirgesi yayınlandı.

Konferansa katılan Türkiye, Rusya, Çin, Mısır, Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Kongo Cumhuriyeti ile BM, Avrupa Birliği, Afrika ve Arap Birliği'nin üzerinde uzlaştıkları sonuç bildirgesinde tarafların, "Libya'nın egemenliğine, bağımsızlığına, toprak ve ulusal bütünlüğüne güçlü bağlılığımızı yineliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Ancak Libyalıların öncülük ettiği bir siyasi sürecin çatışmalara son vererek kalıcı barışı temin edebileceği belirtilen bildirgede, ihtilafın çözümünde BM'nin merkezi bir role sahip olduğu vurgulandı.

Terörle mücadeleye de vurgu yapılan bildirgede, BM tarafından terör örgütü olarak tanınan tüm gruplara mesafe alınması gerektiği kaydedildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne, ateşkesi ihlal edenlere yaptırım uygulanması çağrısı yapılan bildirgede ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Tüm aktörlere, ihtilafı daha da şiddetlendirecek ya da BM Güvenlik Konseyi silah ambargosuna, ateşkese uymayan eylemlerden kaçınma çağrısı yapıyoruz. Buna askeri yetkinliklere mali destek verilmesi ve paralı asker temin edilmesi dahil."

Sonuç bildirgesi ayrıca Berlin Konferansı kararları ile ilgili koordinasyonun sürdürülmesi için bir Uluslararası İzleme Komitesi'nin kurulması ve işleyişini de düzenliyor.

Değer Akal

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