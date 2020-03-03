 Lavrov′dan İdlib′de savaşa devam mesajı | DÜNYA | DW | 03.03.2020

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DÜNYA

Lavrov'dan İdlib'de savaşa devam mesajı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Avrupa'nın mülteci sorunu çözülsün diye İdlib'de teröristlere karşı yürüttüğümüz savaşı durduracak değiliz" diye konuştu. Putin de Merkel'le İdlib'i görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, sadece Avrupa'nın mülteci sorunu çözülsün diye ülkesinin İdlib'de teröristlere karşı verdiği savaşı durdurmayacağını söyledi. Helsinki ziyareti sırasında konuşan Lavrov, Erdoğan'ın Perşembe günü gerçekleştireceği Moskova ziyareti sonrasında İdlib'de durumun sakinleşmesini umut ettiklerini de belirtti.

Avrupa'nın mülteciler nedeniyle içinde bulunduğu endişeyi anlayışla karşıladıklarını da belirten Lavrov, buna rağmen Suriye'de Esad'ın yanında mücadelenin devam edeceğini ifade etti. Moskova ve Şam, Erdoğan'ı Suriye'de aralarında cihatçı ve teröristlerin de bulunduğu grupları Beşar Esad'a karşı savaşta desteklemekle suçluyor.

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Kapalı İdlib oturumuna tepki

Merkel ve Putin İdlib'i görüştü 

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Angela Merkel de İdlib'deki gelişmelere ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Alman hükümeti sözcüsü görüşmeyi doğruladı, ancak görüşmenin ayrıntılarına ilişkin bilgi vermedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Rusya haber ajansı RIA'nın bildirdiğine göre ise iki lider arasındaki görüşmede öncelikle İdlib'teki mevcut durum ele alındı. Görüşmede hem Putin'in hem de Merkel'in, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Mart Perşembe günü yapacağı Moskova ziyaretinde İdlib'e ilişkin çözüm bulunması yönünde temennilerini dile getirdikleri kaydediliyor.

Libya da ele alındı

Merkel ile Putin arasındaki telefon görüşmesinde iç savaş halindeki Libya'nın durumu da ele alındığı belirtildi. Her iki liderin Berlin’deki Libya Konferansı'nda alınan kararların hayata geçirilmesinin öneminin vurguladığı ve ülkedeki tarafların ateşkese uyması gerektiği konusunda mutabık oldukları kaydedildi.

Almanya Başbakanı Merkel dün akşam da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon görüşmesi yapmış, görüşmede Merkel'in Rusya ve Fransa liderlerinin de katılacağı ve İdlib'deki sivillerin durumunun ele alınacağı dörtlü bir zirveye hazır olduğunu tekrar dile getirdiği açıklanmıştı.

Öte yandan Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Türkiye'nin engellemeyeceğini açıklamasından sonra binlerce mültecinin akın ettiği Yunanistan-Türkiye sınırındaki dram üzerine Suriye'de güvenli bir bölge kurulmasını önerdi.

Kurz'tan Erdoğan'a "baskı yapalım" çağrısı

Avusturya Başbakanı Sebvastian Kurz da Türkiye'nin AB ile yaptığı mülteci mutabakatına uymaması halinde  Erdoğan üzerindeki baskıyı artırmayı önerdi. Kurz, Türkiye'nin ekonomik olarak Avrupa Birliği'ne bağımlı olduğunu belirterek Birlik'ten Ankara üzerindeki baskıyı arttırmasını talep etti.

Reuters, dpa/ ETO, HS

© Deutsche Welle Türkçe

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